Туркменистан не справится с вторжением экстремистов из Афганистана, - Н.Гриенко

21:14 16.01.2018 В течение последнего года, по мере того, как ИГИЛ теряло свои позиции в Сирии и Ираке, строители всемирного халифата наращивали свою активность в Афганистане. Еще летом американские военные отчитались о ликвидации трех полевых командиров ИГИЛ в этой стране, а позднее российское МИД объявило о переброске боевиков организации в Афганистан с помощью легких вертолетов без опознавательных знаков. В то же время, снижение обороноспособности соседствующей с Афганистаном Туркмении, начавшееся, по разным данным, с первой половины 2010-х годов, может привести к постепенному проникновению террористической организации на территорию этой постсоветской республики. И тесные дружеские отношения Ашхабада с афганскими властями этот процесс могут только упростить и ускорить.



Туркмения - страна закрытая, и достоверных сведений о современном состоянии ее вооруженных сил нет. Власти республики несколько лет после обретения независимости открыто публиковали данные о военных расходах, но в 1999 году перестали это делать. По оценке "CIA World Factbook", в 2016 году ВВП Туркмении составил 95,5 миллиарда долларов. В то же время, по данным портала "Nation Master", в 2011 году военные расходы Туркмении составили 1,6 процента ВВП. Если предположить, что с тех пор этот показатель не уменьшился, то в прошлом году страна потратила на вооруженные силы около 1,5 миллиарда долларов. В реальности развитие экономики страны с 2014 года, когда упали цены на углеводороды - основную статью туркменского экспорта, - постоянно тормозится, снижаются доходы государственного бюджета, что сказывается, в том числе и на вооруженных силах.



Сегодня в Туркмении на службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, причем, по письменной просьбе, в армию могут взять и с 17 лет. Поступить на военную учебу в Туркмении можно с 15-летнего возраста. По разным оценкам, ежегодно в этой стране призывного возраста достигает в среднем 53 тысячи человек. В республике сильны клановые противоречия, из-за чего призывников в подавляющем большинстве случаев отправляют служить не в те районы, их которых они призывались. Считается, что это позволяет снизить количество случаев дезертирства.



Вооруженные силы Туркмении включают в себя три вида войск: Сухопутные войска, ВВС и ВМС, общая численность личного состава которых не превышает 40 тысяч человек. По разным данным, на вооружении Туркмении стоят десять танков Т-90С и 670 Т-72, 170 боевых разведывательно-диверсионных машин БРДМ-1 и БРДМ-2, 930 боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2, 829 бронетранспортеров БТР-60, БТР-70 и БТР-80. Кроме того, на вооружении сухопутных войск стоят 40 самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", 16 2С3 "Акация", 17 2С9 "Нона-С", 180 гаубиц Д-30, 17 гаубиц Д-1, 72 гаубицы Д-20, около 70 минометов ПМ-38 и 31 минометов 2Б9 "Василек". Располагают военные и 128 реактивными системами залпового огня "Град", "Ураган" и "Смерч".



Авиационный парк ВВС Туркмении относительно невелик. Он насчитывает всего около 20 истребителей Миг-29/УБ, три истребителя-бомбардировщика Су-7Б, 65 истребителей-бомбардировщиков Су-17, 43 штурмовика Су-25МК (часть из них во второй половине 2000-х годов прошла модернизацию в Грузии), один транспортник Ан-26, два учебных самолета L-39, десять транспортно-боевых вертолетов Ми-24 и восемь многоцелевых Ми-8. Системы противовоздушной обороны Туркмении представлены полусотней зенитных ракетных комплексов С-75 "Двина", С-125 "Печора" и С-200 "Ангара".



ВМС Туркмении представлены каспийской флотилией, действующей как часть совместной российско-казахско-туркменской флотилии под формальным российским управлением (в случае локального конфликта они могут выйти из подчинения российского командования), и небольшой речной флотилией на Амударье. ВМС Туркмении насчитывают пять патрульных катеров "Гриф-Т", два ракетных катера проекта 12418 "Молния" и один патрульный катер "Пойнт Джексон". Фактически, туркменский флот является самым слабым по сравнению с флотами других стран на Каспии. Большая часть вооружений и военной техники Туркмении была произведена еще в СССР, и с тех пор проходила разве что плановый ремонт. О текущем состоянии принятой на вооружение страны техники ничего не известно.



Предположительно, в начале 2010-х годов в вооруженных силах Туркмении начал развиваться кризис. В первую очередь, это было связано с повышением требований к призывникам. В частности, призваться в Службу охраны президента, Государственную миграционную службу и Министерство национальной безопасности могли только мужчины, в роду которых никто из последних трех поколений не привлекался к уголовной ответственности. В те годы несколько военкоматов в Туркмении жаловались, что из-за этого требования в указанных формированиях возник недобор.



В 2013 году начали появляться первые сообщения о том, что в вооруженных силах Туркмении солдаты перестали регулярно получать денежное довольствие, которое на тот момент по реальному курсу составляло около 14 долларов. Годом позже издание "Хроника Туркменистана" опубликовало интервью одного из уволившихся солдат туркменской армии, в котором тот утверждал, что служащим перестали выдавать довольствие. При этом, они все равно должны расписываться в ведомостях в его получении.



Все это привело к ухудшению моральной обстановки в войсках: усилилась дедовщина и поборы со стороны офицеров. В итоге, призывники стали активно искать способы получить отсрочку от службы в армии, а то и вовсе избежать призыва. Участились случаи дачи взяток сотрудникам военкоматов. По разным данным, чтобы избежать службы в армии, нужно заплатить от 300 до 500 долларов в зависимости от района призыва. Если же обратиться за помощью в Центральный военкомат, то за 1600-1700 долларов можно приобрести военный билет со всеми отметками о прохождении срочной службы.



Одновременно усилился отток молодежи из страны - люди стараются уехать учиться за рубеж и не возвращаются до достижения 27 лет. В 2013 году за рубежом учились уже около 12 тысяч туркмен. Для сравнения, в 2009 году их было всего около 2,5 тысячи человек. Сегодня, по разным оценкам, учебу за рубежом проходит более 20 тысяч туркмен. Осенью 2013 года в Туркмении вступил в силу новый президентский указ об образовании, увеличивший срок школьного обучения с девяти до 12 лет. В результате, учащиеся уже в школе достигают призывного возраста, но призыву не подлежат, поскольку еще не получили аттестат.



Косвенно о существенном недоборе по призыву свидетельствует негласное увеличение сроков службы. Согласно закону о вооруженных силах, срок службы в туркменской армии составляет 24 месяца, однако нередко срочникам приходится задерживаться в войсках на больший срок. Туркмения частично унаследовала форму прохождения срочной службы у СССР. В частности, увольнение со службы происходит после подписания и опубликования президентского приказа. Однако, уже в 2015 году сообщалось, что в некоторых районах Туркмении срочники продолжали служить спустя шесть-семь месяцев после опубликования приказа об их увольнении в запас.



На этом фоне недофинансирование вооруженных сил продолжает увеличиваться. В частности, осенью текущего года в воинских частях начали урезать пайки. Как писала "Хроника Туркменистана", на урезанный паек, в частности, перешли воинские части в Марыйском велаяте, поскольку не хватает средств на покупку продовольствия. Для того, чтобы хоть как-то решить проблему с питанием срочников, в одной из частей разрешили открыть частную столовую, где солдаты могли бы сами покупать себе еду. При этом вместо денежного довольствия срочники обычно получают подписку на газету "Эсгер" ("Воин") или "Гошун" ("Армия").



Ухудшение финансирования вооруженных сил Туркмении является следствием и одновременно подтверждением общего ухудшения экономического положения в стране и снижения доходов государственного бюджета.



В июне 2017 года президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что система социальных льгот страны стала полностью неэффективной, и поручил их аннулировать. Напомним, что закон о предоставлении населению в бесплатное пользование электроэнергии, газа, соли и воды был принят в Туркмении в 1993 году сроком на десять лет, а в 2003 году продлен еще до 2030 года. При этом на бесплатные товары и услуги были установлены лимиты. К примеру, электроэнергия предоставлялась бесплатно из расчета 35 квт/ч на одного члена семьи и 50 кубометров газа в месяц, а также 250 литров воды в день. Однако, с 1 ноября 2017 года в Туркменистане были введены новые тарифы на воду, электричество, газ и другие виды услуг. Так, стоимость водопроводной воды, потребляемой сверх отпускаемого лимита, повысилась в 25 раз (5 манатов ($1,4 по официальному курсу) за 10 кубометров, а было 0,2 маната ($0,06) за 10 кубов).



Власти Туркмении объяснили предстоящую отмену льгот ростом обеспеченности населения страны. Если прежде экономическое положение страны было бедственным, и туркмены не могли самостоятельно оплачивать свои коммунальные счета, то теперь этой проблемы якобы нет. Туркмения занимает четвертое место в мире по запасам природного газа. Кроме того, страна имеет существенные запасы нефти. Тем не менее, похоже, что из-за закрытости экономики, жесткой вертикали власти и намеренного дистанцирования властей страны от мировых политических и экономических процессов, Туркмения не может реализовать этот потенциал, повысив бюджетные доходы.



В 2015 году началось строительство газопровода ТАПИ (Туркмения - Афганистан - Пакистан – Индия). Предполагалось, что этот совместный трубопровод проектной мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год позволит значительно повысить доходы Туркмении от реализации своих природных ресурсов. Изначально запустить газопровод планировалось в 2017 году, затем этот срок перенесли на 2018 год, а потом на 2019-й. При этом уверенности в последней дате осуществления проекта тоже нет никакой. Серьезных причин переноса сроков на самом деле две - недостаток финансирования и обострение внутреннего афганского конфликта на фоне проникновения в страну боевиков "Исламского государства".



Слабая экономика не может быть залогом сильных вооруженных сил. Еще несколько лет назад туркменская армия по своей боеспособности занимала среднее положение в регионе, превосходя вооруженные силы Киргизии и Таджикистана, но уступая армиям Узбекистана и Казахстана. Сегодняшняя боеспособность туркменской армии в силу возросшей внешней угрозы и кризиса в экономике вызывает все больше вопросов. Скорее всего, республика еще может противостоять попыткам проникновения на ее территорию небольших боевых групп боевиков, но в гипотетическом локальном конфликте с кем-либо из своих соседей Туркмения без посторонней помощи не выстоит. Тем более, она не справится с полномасштабным вторжением экстремистов через 300-километровую афганско-туркменскую границу.



На протяжении последних пары лет там постоянно происходят вооруженные столкновения. В середине прошлого года, по неофициальным данным, были убиты несколько десятков туркменских военнослужащих. Рост числа таких инцидентов может быть связан с приходом в приграничные провинции Афганистана талибов, которых из внутренних районов страны постепенно оттесняют афганские и американские военные.



Николай Гриценко Источник - ЦентрАзия

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