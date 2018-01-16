Украина: новый год – новый фронт, - О.Миклашевский

21:01 16.01.2018 Пришла беда – отворяй ворота: несчастье порождает несчастье. Этим умеют пользоваться те, кто живет по лжи.



Под Новый год в Запорожье, на улице Исторической, произошла трагедия, шокирующая своими подробностями. 31 декабря, около 19.00, из окна восьмого этажа выпрыгнул (или – по одной из версий – ему помогли выпрыгнуть) мужчина и убил своим телом ребенка, который с отцом только что вышел из подъезда, чтобы отправиться в гости. С матерью, которая шла следом, случился психический припадок. На крик собралась толпа. Приехавшая скорая констатировала смерть мужчины. Над ребенком трудились реаниматоры. Сестричка, выйдя из реанимобиля сказала: "Молитесь за малыша". Соседка передает: "Впервые видела, как люди вслух молились – читали "Отче наш". Ребенка спасти не удалось, было ему год и 9 месяцев.



На похороны был приглашен священник канонической Украинской Православной Церкви. Как и положено, он осведомился – крещен ли ребенок, когда, где и кем. Выяснилось, что "крещен" в раскольнической структуре "упц киевский патриархат", не признанной ни одной из православных Поместных церквей мира. Собственно, так называемая "упц кп" по канонам Церкви является жульнической структурой, которая обманывает неосведомленных людей, совершая лжеобряды – крещения, венчания, отпевания… Со временем люди осознают обман, приносят покаяние, тогда обряд совершается уже в законной церкви. В данном случае обман "киевского патриархата" одолеть людям оказалось уже невозможно.



Священник Евгений Молчанов отказался отпевать ребенка, который по канонам Церкви крещеным не является. Пояснил: "Смерть любого ребенка это всегда тяжело. Мне очень жаль, я сострадаю этим людям, но переступить через эти моменты я не могу. Ребенок, крещеный в "Киевском патриархате", остается некрещеным, а сама "церковь Киевского патриархата" недействительна и незаконна. Я молюсь за этого ребенка дома, а в храме нельзя, потому что он некрещеный".



Отец Евгений рассказал, что после отказа отпевать ребенка, присутствующие начали толкать его, а отец мальчика его ударил. Родители погибшего, судя по всему, уже осознали, что были обмануты "киевским патриархатом", так как, получив отказ, повезли тело сына опять-таки в храм канонической Церкви – Иоанна Кронштадского. Но и там, узнав обстоятельства, им отказали в их просьбе. Лишь после этого несчастные родители связались со структурой, обманувшей их. Там с готовностью согласились.



Украинская власть, умом не отличающаяся, решила использовать ситуацию, превратить боль людей в гнев на каноническую УПЦ. Кому-то это покажется невероятным. "Активисты" накануне Рождества Христова запустили флешмоб "Принеси игрушку в знак протеста Московскому патриархату". Было предложено приносить игрушки в память о "не отпетом младенце" под двери храмов. В сетях даже появилось несколько соответствующих фото. Однако флешмоб как-то не пошел – из-за своей диковатой несообразности. По состоянию на 15 января таких "случаев приноса зафиксировано целых 5". При этом медиаумельцы, как отмечают наблюдатели, пытались создать впечатление, что "тысячи идут и идут к церквам московского патриархата".



Заказчик "акции протеста" снял маску сразу же, лишь только кончились новогодние праздники. Сайт прокуратуры Запорожской области 11 января опубликовал сообщение, невероятное в своей фантастичности (для нормальных государств, не для Украины): "Правоохранители начали расследование фактов совершения отдельными представителями УПЦ МП… умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также на оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями... Установлено, что представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями".



Прокуратура явно путает Церковь с магазином, где "покупатель всегда прав" и где (как у них в прокуратуре) исполнят "любой каприз за ваши деньги".



Прокуратура продолжает: "Указанные лица осуждают общение представителей церкви на украинском языке, чем унижают национальную честь граждан Украины. Кроме того, некоторые представители указанных религиозных организаций (речь о малоизвестной организации "Радомир") в последнее время допускают высказывания о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ). Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается Европейское направление развития нашего государства…"



То есть, начав с детских игрушек, прокуратура взялась за взрослые политические темы. Дело поручено вести "с целью обеспечения быстрого и эффективного исследования обстоятельств, учитывая резонансность события" следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области…".



А что же Киев? Киев тут же ринулся в бой против Церкви: "Установлено, что представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями", – тут же сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.



Киевская прокуратура делает вид, что не понимает, что требовать от Церкви отступить от канонов невозможно. Это как если бы Генпрокуратура решила возбудить дело против протестантского пастора, отказавшегося совершить брачный обряд над мусульманином, берущем в жены сразу семь женщин.



Перечень обвинений УПЦ велик. Генпрокуратура пытается вбить в это дело и "разжигание", и "языковой вопрос", и "осуждение АТО", и вопрос стратегический – "осуждение европейского направления развития страны". Как говорится, чтоб два раза не вставать. Пока же уголовное дело заведено только против священника, отказавшегося нарушить каноны Церкви. Представители УПЦ, разумеется, и не думали молча выслушивать бредовые измышления.



Священник Олег Точинский говорит: "Интересно спросить: а почему прокуратура не обвиняла представителей УПЦ КП и УГКЦ в разжигании межрелигиозной вражды, когда их представители на протяжении трех лет захватывали храмы УПЦ, прибегая даже к физическому насилию? Что ж, думаю, что ответ Церкви не заставит себя ждать. Только разбираться мы будем в европейских правозащитных институциях. Пускай потом эти "законники" не разводят разговоры о том, что УПЦ несправедливо портит имидж Украины на мировой арене".



Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов прокомментировал в ФБ: "Теперь Украинская Православная Церковь является официально преследуемой. За непризнание таинств и обрядов, осуществленных в так называемых церквях Киевского патриархата, теперь будут сажать в тюрьмы".



Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука: "Будем молиться, чтобы расследование прошло быстро и лица-участники информационной атаки, которые своими действиями порочат честь нашей Матери-Церкви, будут призваны к ответственности".



Действительно, кто-то ведь использовал запорожскую трагедию в своих целях. Объективное расследование, конечно же, могло бы открыть их имена. То, что след ведет в Генпрокуратуру (которой руководит кум президента Порошенко и сам в перспективе претендент на высший пост), не вызывает сомнений.



Не лишено любопытства, что порошенковской Генпрокуратуре подыгрывает Римско-католическая Церковь. 15 января епископ-помощник Харьковско-Запорожской епархии РКЦ Ян Собило (поляк, уроженец Польши) высказался о "не отпетом младенце" в том же духе на светском ресурсе. Тут же его точка зрения была продублирована на католическом ресурсе: "Отказ Украинской Православной Церкви Московского патриархата отпевать верующих Киевского патриархата является признаком того, что одна церковь боится, что верующие перейдут в другой патриархат". Мы здесь не будем задаваться вопросом, знает ли Ян Собило, что такое логика и здравый смысл. Налицо факт: католик Собило занял антиправославную позицию. Он навязывает: "Когда ко мне обращается человек, чтобы осуществить похороны, мы не уточняем, которой он конфессии… Даже если человек совершил самоубийство, мы участвуем в погребении…" Мог бы прибавить, что некоторые продвинутые "конфессии" уже женят мужчину на мужчине, а женщину на женщине.



Примечательно, что провокации против УПЦ в последние дни участились. В городе Днепр (Днепропетровск) накануне Рождества шпана из радикальной организации "Ліга Сходу" завалилась в Свято-Троицкий кафедральный собор УПЦ, что-то прокричали, бросили листовки и разбежались (засняв заказное свое хулиганство на видео). 8 января в Киеве три десятка человек в балаклавах из праворадикальной организации С14 (объявленной даже в США террористическим формированием) заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру с баннерами "Долой ФСБ". Власти явно трудоустраивают и подкармливают своих радикалов, науськивая на УПЦ. "Патриотический электорат", по мнению властей, должен видеть, что он нужен режиму накануне президентских выборов в 2019 году, что для "патриотов" готовы открыть новый фронт. Нет не в Донбассе, там опасно. Фронт по борьбе с Церковью.

Олег МИКЛАШЕВСКИЙ | 16.01.2018 | Источник - fondsk.ru

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