США бомбят зоны контроля России в Сирии, - Заур Караев

19:56 16.01.2018 За последние несколько дней позиции сирийско-российских союзников оказались под ударом



Заур Караев



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Ричард Фрэнк



Сирийская армия при поддержке своих иранских, российских, а также иракских (речь о Силах народной мобилизации - авт.) союзников давно взяла под свой контроль город Абу-Кемаль на юге восточной провинции Дэйр-эз-Зор. Бои за него продолжались долго, да и по большому счету продолжаются до сих пор. Этот прилегающий к городу участок Сирии, граничащий с Ираком, все еще не зачищен от Исламского государства*. Хотя в этом районе террористы окружены с трех сторон - со стороны Ирака им угрожают местные силы, с востока - курдские Отряды народной самообороны, а с запада - Сирийская арабская армия. Бои тут идут каждый день, и в последнее время основными врагами ИГ на этом направлении стали курды, поддерживаемые Соединенными Штатами Америки. Возможно, связано это со стремлением Вашингтона иметь контролируемый участок на западном берегу Евфрата, который в Дэйр-эз-Зоре практически полностью принадлежит проправительственным силам. По сообщениям очевидцев, каждый день в районе Абу-Кемаля происходит нечто апокалиптичное - регулярные бомбардировки выжигают даже песок. Коалиция не жалеет сил и снарядов, чтобы овладеть территорией.



Несмотря на все ужасы, это - современная сирийская обыденность, а складывающаяся ситуация еще сложнее. Дело в том, что непосредственными соседями США и их союзников вблизи Абу-Кемаля являются сирийские солдаты и их российские товарищи. Одно неудачное решение в такой ситуации может повлечь массу последствий. Россия, конечно, не является заложником ситуации, но по какой-то причине ее военная деятельность в этом районе практически прекратилась. Возможно, это связано с какими-нибудь договоренностями между РФ и Соединенными Штатами. Даже если так, то поразительная смелость американцев заставляет удивляться - на расстоянии всего в несколько километров от Абу-Кемаля они осуществляют множественные бомбардировки и контролируют военные операции курдов.



Чем все это может закончиться? И почему Вашингтон так уверен в верности своих действий на этом направлении? Об этом мы поговорили с австралийским военным экспертом Ричардом Фрэнком, чтобы узнать позицию противоположной стороны.



"СП": - Как долго еще будут идти боевые действия на юге Дэйр-эз-Зора?



- Все зависит от того, как себя поведут разные стороны. Исламское государство больше не имеет влияния в Ираке, поэтому те террористы, что остались в этой части Сирии, никуда не могут уйти. Им приходится сражаться. Сдаваться они не хотят, но им нечасто это предлагают. Оставшийся у них район почти не имеет населенных пунктов и его освобождение при помощи авиации является нелегкой задачей - разведка не всегда дает положительные результаты. В основном террористы совершают неожиданные вылазки небольшими группами, и иногда из-за этого погибает большое число солдат Демократических сил. При таких условиях может понадобиться несколько месяцев для того, чтобы зачистить территорию.



"СП": - Абу-Кемаль уже давно был освобожден сирийскими правительственными войсками, и заявлялось, что его окрестности безопасны. Несмотря на это, Коалиция продолжает бомбардировать этот район. С чем это связано?



- Когда мы говорим о Сирии, вряд ли можно употреблять слово "безопасно". Таких территорий здесь мало, и даже там, где все спокойно завтра может начаться война из-за какого-нибудь недопонимания между различными сторонами. В случае Абу-Кемаля ситуация более очевидна. Район вокруг, как и сам город до конца еще не освобожден от террористов. За последнюю неделю Коалиции понадобилось совершить множество вылетов, чтобы обезопасить позиции демократических сил, которые планируют взять под свой контроль один участок на западном берегу Сирии. Если бы там не было террористов, то этого бы не понадобилось.



"СП": - Но эти территории входят в зону контроля сирийского правительства. Получается, что Коалиция в очередной раз бомбардирует позиции сирийской арабской армии.



- Возможно, Асад считает, что вся Сирия ему принадлежит, но если он посмотрит на карту, то сильно разочаруется. Демократические силы имеют такое же влияние, и они такие же сирийцы, как и те, кто сражаются за Асада. Они ходят видеть свою страну другой - свободной от власти династии диктаторов. Поэтому они стараются не допустить захват новых территорий войсками режима. Но при этом никаких столкновений с этой армией не происходит. Это необходимо, чтобы не развязать еще более кровавый конфликт. Поэтому позиции армии режима не подвергаются бомбардировке, это возможно в результате ошибки, но она практически исключена. А сам Абу-Кемаль до сих пор еще не освобожден до конца, поэтому вероятность того, что демократические силы Сирии скоро подойдут к городу, высока.



Кстати



По данным портала Al Masdar, американцы передали курдским военным отрядам в Сирии партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). По данным портала, ПЗРК получили формирования в районе Африн на северо-западе республики в 20 км от границы с Турцией.



Агентство пишет, что ракетные комплексы могут быть использованы курдскими отрядами для обороны от повстанческих группировок, находящихся под контролем Турции. Президент Турции в связи с этим заявил, что готов начать военные действия на границе с Сирией, чтобы не допустить формирования курдской армии на своих границах. Ситуация накаляется. "СП" следит за развитием событий.



* "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

16.01.18 Источник - svpressa.ru

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