ЧВК: Россия соберет из наемников иностранные легионы

19:55 16.01.2018 Власти готовы придать "солдатам удачи" легальный статус



Сергей Аксенов





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Евгений Берсенев

Ростислав Журавлев



Для защиты национальных интересов России нужны самые разные, гибкие, инструменты. К пониманию этого, кажется, пришли российские власти. Так, глава МИДа Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента телеканала "Дождь", заявил о необходимости разработать закон, защищающий права бойцов частных военных компаний (ЧВК).



"Нужно четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди были в правовом поле", - уверен министр. При этом он сослался на мировую практику. По словам Лаврова, ЧВК работали "в Ираке и других странах региона". В качестве примера он привел крупнейшую в мире американскую частную военную кампанию Blackwater, сейчас известную как Academi.



Поводом для вопроса журналиста стала история с российскими гражданами Романом Заболотным и Григорием Цуркану, захваченными в плен боевиками ИГИЛ*. По неподтвержденным данным, они воевали в Сирии в составе так называемой "ЧВК Вагнера". Настоящее их местоположение неизвестно. Сбором информации занимается Минобороны РФ.



О том, что России необходима система частных военных компаний еще в 2012 году заявил Владимир Путин, занимавший в тот период пост премьер-министра. "Это (ЧВК - авт.) действительно является инструментом реализации национальных интересов без прямого участия государства. Считаю, что да, над этим можно подумать, рассмотреть", - сказал Путин.



В октябре 2014 года, сразу после подписания минских соглашений по Донбассу, фракция "Справедливой России" внесла в Госдуму РФ законопроект о ЧВК, который устанавливал социальные гарантии бойцам и задачи, которые они вправе решать. Однако закон получил отрицательные отзывы профильных ведомств.



Весной 2014 года сайт "Русская весна" писал о воюющей в Сирии организации "Turan", в которой служило от 800 до 1200 человек, выходцев из из Средней Азии, Кавказа и Закавказья. Его называли "контрпартизанским спецотрядом". Правда, позже информацию о ЧВК назвали "мистификацией".



Самой известной де-факто действующей ЧВК в России является "группа Вагнера". О том, что в ее составе в Сирии воюет до 2,5 тысяч человек осенью 2015 года писала Фонтанка.ру. По данным издания, бойцы этой ЧВК зарабатывали от 80 до 240 тысяч рублей в месяц. Позже командир подразделения Дмитрий Уткин был замечен на приеме в Кремле.



Отметим, что в отсутствии закона, регулирующего деятельность ЧВК, единственной правовой нормой, относящейся к участию российских добровольцев в боевых действиях за рубежом, является статья 359 УК РФ - "Наемничество".



По мнению главного редактора портала "ЧВК-Инфо" Евгения Берсенева, будущее закона о ЧВК во многом зависит от позиции военных, ревниво относящихся к контролю за финансовыми потоками, идущими от государства.



- Глава российского МИДа обозначил проблему, о которой ведущие российские эксперты в области ЧВК говорили давно - о проблемах с юридическим статусом сотрудников наших частных военных компаний. Более того, в той же Сирии подобные ситуации возникали и раньше. Просто случай с Заболотным и Цуркану, который стал поводом для высказывания Лаврова о ЧВК, получил наиболее широкую огласку.



"СП": - В интернете и СМИ, чаще всего либеральных, порой приходится встречать такую оценку, мол, "эти люди знали, на что шли", поэтому незачем на них тратить время и усилия законодателей…



- Во-первых, у этих людей есть родственники, близкие, которым судьба сотрудников ЧВК небезразлична. И они не рассуждают так, как сам боец, ринувшийся в "горячую точку". Редакционная почта "ЧВК-инфо" об этом свидетельствует, кстати.



Во-вторых, подобные юридические бреши наносят политический ущерб государству, дают его оппонентам на переговорах лишний козырь.



В-третьих, мы не можем, усиливая патриотические настроения в стране и патриотическую пропаганду, рассуждать подобным образом. В конце концов, президент в своем время заявил, что мы своих не бросаем, что стало не только пропагандистским клише, но и подхваченным активными гражданами лозунгом.



"СП": - Один раз закон о ЧВК уже не прошел. Примут ли его сейчас?



- Закон о ЧВК принимать все равно придется. И Лавров, как опытный политик это понимает. Но у идеи легализации ЧВК есть и серьезная оппозиция. Прежде всего, в Минобороны РФ. Правда, и там у нее имеются влиятельные сторонники. Ведь тут дело не только в монополии государства на применение силы, но и в направлении финансовых потоков.



Хотя, я бы не стал преувеличивать ее общественное неприятие - наши люди позитивно восприняли и поездку добровольцев на Донбасс, и действия "ЧВК Вагнера" в Сирии - социологические исследования показывают одобрение действий. Так что, гражданская активность в военной сфере уже не встречает прежнего неприятия.



Честно говоря, трудно ожидать, что нынешний состав Госдумы и Совета Федерации проявит активность в работе над законом о ЧВК - профильные оборонные комитеты в них возглавляют как раз выходцы из Минобороны. Поэтому работа над законопроектом, даже если поступит соответствующая установка, будет тормозиться.



"СП": - Какие еще сложности вы предвидите?



- Еще один момент - разграничение "чистого наемничества" и работы в ЧВК. Этот вопрос до сих пор поднимается во всех странах, где ЧВК обладает официальным статусом. И нигде он до сих пор не решен. Но для его решения нужно хотя бы начать серьезный разговор на эту тему. Пока такого разговора в нашей стране не ведется.



Это чревато тем, что не только наши "полуофициальные" ЧВК проигрывают в мире рынки охранных услуг (как это было в Нигерии с задержанием сотрудников ЧВК Moran Security Group по наводке британских конкурентов), но и наше государство не занимается продвижением своих интересов в стратегически важных регионах. Это хуже, потому что наверстывать упущенное России все равно придется. Только нужно помнить, что тот, кто опаздывает - платит больше.



Бывший боец народного ополчения Донбасса Ростислав Журавлев предложил не только поскорее легализовать ЧВК, но и создать в России аналог французского иностранного легиона.



- События 2014 года показали, что появился новый формат войны и вообще конфликтов. Поэтому пора посмотреть на это современным взглядом.



Первое, с чего надо начать, это придать нашим добровольцам, воевавшим на Донбассе, хоть какой-то статус. В том числе и иностранным гражданам, например, граждан Украины, которых наши суды постоянно пытаются куда-то депортировать, отдать Киеву. Вроде бы есть общая генеральная линия - не выдавать, но провинциальные суды часто этого не понимают. Значит, должны быть внесены юридические изменения. Это задача минимум. А задача максимум в отношении этих людей - материальная и прочая социальная поддержка.



"СП": - А ЧВК?



- Это секрет полишинеля - ЧВК у нас на самом деле есть. Мы все видели эти знаменитые фотографии с закрытого приема в Кремле, где руководители получали государственные награды. Поэтому легализация нужна. Все что существует, нужно узаконить.



Кроме того, если на Донбасс добровольцы могут и сейчас достаточно просто поехать, подписать там контракт с местными властями, то в Сирию так просто уже не поедешь. Далековато. А желающие послужить своей стране есть. Надо дать нашим мужчинам такую возможность. Ведь туда срочников, контрактников шибко не погонишь. Да и не везде армия может присутствовать официально.



"СП": - Ведущие державы мира - США, Франция, это, кажется, давно поняли, а Россия пока отстает…



- Можно пойти еще дальше и создать некий аналог французского иностранного легиона. Но он в отличие от ЧВК, должен быть под эгидой государства. Там стимулом может быть получение российского гражданства. У нас за пределами России осталось 14 республик и огромное количество стран, где было сильно советское влияние. Почему бы не дать людям оттуда послужить на пользу нашей стране? Даже тем же украинцам. Кстати, в наших ЧВК, я знаю, встречаются и бывшие украинские военные.



В нашей армии сейчас и заработки хорошие. Для выходцев из бывших советских республик это вполне привлекательно. В получении денег нет ничего зазорного - это опасная профессия. Да, и семьи должен же кто-то кормить. А так будет денежное довольствие.



То есть наша российская военная сила должна быть более современной, гибкой, гибридной. Получается, три уровня: добровольцы в локальных конфликтах, ЧВК и иностранный легион.



Кстати, очень интересный, необычный пример - недавняя интеграция армии Южной Осетии в состав Вооруженных Сил России. Это говорит о том, что не надо ничего стесняться, бояться. Как Запад поступает с нами, так и нам с ними поступать. А может быть еще и дальше зайти, и вообще задавать тренды и моду в этом направлении.



*"Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

16.01.18 Источник - svpressa.ru

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