 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.01.2018
23:24  Трамп вынуждает Эрдогана поставить все на карту, - С.Тарасов
22:22  Нет слов. Как США обеспокоены состоянием свободы слова в Кыргызстане
22:19  Генпрокурорша Жолдубаева помогает китайцам легализоваться в Киргизии, - "Фабула"
21:25  Трамп принял Елбасы в Белом Доме
21:14  Туркменистан не справится с вторжением экстремистов из Афганистана, - Н.Гриенко
21:01  Украина: новый год – новый фронт, - О.Миклашевский
19:56  США бомбят зоны контроля России в Сирии, - Заур Караев
19:55  ЧВК: Россия соберет из наемников иностранные легионы
19:43  Россия пытается наладить сотрудничество с "Талибаном"* - и вот почему, - Washington Post
19:42  Казахстан приветствует новый алфавит, если не считать все эти апострофы, - New York Times
19:36  Путинские "олигархи" - мишень Минфина США, - Bloomberg
19:34  Тунис: нет у революции конца… По "витрине" Арабской весны пошла глубокая трещина, - С.Князев
19:24  Конфискованное имущество семьи Бакиевых передано на баланс КырМинсоцразвития
16:46  Эрдоган угрожает американским союзникам в Сирии, - Neue Zurcher Zeitung
16:21  США и Иран: на пороге новой войны, - С.Естаев
15:54  Застрелен один из лидеров косовских сербов О.Иванович
14:32  В честь 50-летия казахской анимации выпущены красивые - почтовая марка и памятная монета
14:28  Геополитические страхи Путина, - А.Халдей
14:24  С Новым cчастьем! Советская история в открытках, - Г.Иванкина
14:21  Откровения казахстанки: Я – токал, и это моя судьба!
09:16  Веселим Фемиду. Елбасы учредил в Казахстане "следственные суды"
08:32  Резня школьников в Перми - вылазка джихадистов! - Э.Лимонов
08:27  Живее всех живых: в Узбекистане продолжаются задержания валютчиков
08:21  Фиктивная "элита". Государственный переворот в России, - М.Делягин
08:17  "Грязные дыры" Дональда Трампа, - Л.Савин
08:00  Узбекистан попал в черный список США, - В.Панфилова
07:53  Сердар Джелилов назначен главой Агентства по защите от экономических рисков Туркмении
07:49  В Туркменистане началась "охота на ведьм" - палчи
06:55  Темури, Чичуа + Тома. У действующего президента Грузии родился сын
06:13  Умер российский политик - "народный трибун" начала 90-х Виктор Анпилов
01:38  В Москве скончался Юрий Хайдуров - партийный руководитель Узбекистана конца 80-х
00:50  Логово драконов. Во что превратили дворец узбекского олигарха
00:48  Безналичный мухлеж. Как продвинутые киберпреступники грабят людей и компании
00:44  Китай отбирает у России черную икру
00:04  Кто в Киргизии помогает отверженным женщинам
Понедельник, 15.01.2018
23:22  В центре Кабула, едва не угодив в канадское посольство, упала чья-то ракета
23:10  Новым вождем Аграрной партии Туркменистана избран Бяшим Аннагурбанов
22:07  В Узбекистане обновили мировой рекорд по приготовлению мега-плова - потянул на 8 тонн!
22:05  Узбекистан обещает в течение года запустить в Кыргызстане 9 предприятий
22:02  Европарламент создал спецотдел по борьбе с "фейковыми новостями"
21:54  Турецкий пассажирский "Боинг" при посадке... едва не уплыл в Черное море (видео)
21:38  Груз-200 из России в Таджикистан: счет идет на тысячи, - Р.Камбаров
21:35  Казахстанский Актобе. Родители судятся cо школой №10 из-за запрета носить хиджаб
19:20  Китай и Россия "ушатают" доллар, - "Соху"
19:17  Кыргызстан: погоны решают все…, - Камчыбек Сариев
16:05  В Грузии застрелен экс-командующий Нацгвардией генерал Кутателадзе
15:13  Погибла сотрудница УВД Бишкека Эгембердиева, решившая служить после смерти мужа-милиционера
13:58  Иранский вызов: Европа против Америки, - Н.Меден
13:57  Удар в спину: Запад начал публиковать компромат на Порошенко
13:53  Как Россия разграбила сокровища древне-китайского Хэйшуя. Западные Ся - не простят!
13:51  Узбекистан своими глазами. Арашанские озера – святилище над облаками
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
ЧВК: Россия соберет из наемников иностранные легионы
19:55 16.01.2018

Власти готовы придать "солдатам удачи" легальный статус

Сергей Аксенов


Материал комментируют:

Евгений Берсенев
Ростислав Журавлев

Для защиты национальных интересов России нужны самые разные, гибкие, инструменты. К пониманию этого, кажется, пришли российские власти. Так, глава МИДа Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента телеканала "Дождь", заявил о необходимости разработать закон, защищающий права бойцов частных военных компаний (ЧВК).

"Нужно четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди были в правовом поле", - уверен министр. При этом он сослался на мировую практику. По словам Лаврова, ЧВК работали "в Ираке и других странах региона". В качестве примера он привел крупнейшую в мире американскую частную военную кампанию Blackwater, сейчас известную как Academi.

Поводом для вопроса журналиста стала история с российскими гражданами Романом Заболотным и Григорием Цуркану, захваченными в плен боевиками ИГИЛ*. По неподтвержденным данным, они воевали в Сирии в составе так называемой "ЧВК Вагнера". Настоящее их местоположение неизвестно. Сбором информации занимается Минобороны РФ.

О том, что России необходима система частных военных компаний еще в 2012 году заявил Владимир Путин, занимавший в тот период пост премьер-министра. "Это (ЧВК - авт.) действительно является инструментом реализации национальных интересов без прямого участия государства. Считаю, что да, над этим можно подумать, рассмотреть", - сказал Путин.

В октябре 2014 года, сразу после подписания минских соглашений по Донбассу, фракция "Справедливой России" внесла в Госдуму РФ законопроект о ЧВК, который устанавливал социальные гарантии бойцам и задачи, которые они вправе решать. Однако закон получил отрицательные отзывы профильных ведомств.

Весной 2014 года сайт "Русская весна" писал о воюющей в Сирии организации "Turan", в которой служило от 800 до 1200 человек, выходцев из из Средней Азии, Кавказа и Закавказья. Его называли "контрпартизанским спецотрядом". Правда, позже информацию о ЧВК назвали "мистификацией".

Самой известной де-факто действующей ЧВК в России является "группа Вагнера". О том, что в ее составе в Сирии воюет до 2,5 тысяч человек осенью 2015 года писала Фонтанка.ру. По данным издания, бойцы этой ЧВК зарабатывали от 80 до 240 тысяч рублей в месяц. Позже командир подразделения Дмитрий Уткин был замечен на приеме в Кремле.

Отметим, что в отсутствии закона, регулирующего деятельность ЧВК, единственной правовой нормой, относящейся к участию российских добровольцев в боевых действиях за рубежом, является статья 359 УК РФ - "Наемничество".

По мнению главного редактора портала "ЧВК-Инфо" Евгения Берсенева, будущее закона о ЧВК во многом зависит от позиции военных, ревниво относящихся к контролю за финансовыми потоками, идущими от государства.

- Глава российского МИДа обозначил проблему, о которой ведущие российские эксперты в области ЧВК говорили давно - о проблемах с юридическим статусом сотрудников наших частных военных компаний. Более того, в той же Сирии подобные ситуации возникали и раньше. Просто случай с Заболотным и Цуркану, который стал поводом для высказывания Лаврова о ЧВК, получил наиболее широкую огласку.

"СП": - В интернете и СМИ, чаще всего либеральных, порой приходится встречать такую оценку, мол, "эти люди знали, на что шли", поэтому незачем на них тратить время и усилия законодателей…

- Во-первых, у этих людей есть родственники, близкие, которым судьба сотрудников ЧВК небезразлична. И они не рассуждают так, как сам боец, ринувшийся в "горячую точку". Редакционная почта "ЧВК-инфо" об этом свидетельствует, кстати.

Во-вторых, подобные юридические бреши наносят политический ущерб государству, дают его оппонентам на переговорах лишний козырь.

В-третьих, мы не можем, усиливая патриотические настроения в стране и патриотическую пропаганду, рассуждать подобным образом. В конце концов, президент в своем время заявил, что мы своих не бросаем, что стало не только пропагандистским клише, но и подхваченным активными гражданами лозунгом.

"СП": - Один раз закон о ЧВК уже не прошел. Примут ли его сейчас?

- Закон о ЧВК принимать все равно придется. И Лавров, как опытный политик это понимает. Но у идеи легализации ЧВК есть и серьезная оппозиция. Прежде всего, в Минобороны РФ. Правда, и там у нее имеются влиятельные сторонники. Ведь тут дело не только в монополии государства на применение силы, но и в направлении финансовых потоков.

Хотя, я бы не стал преувеличивать ее общественное неприятие - наши люди позитивно восприняли и поездку добровольцев на Донбасс, и действия "ЧВК Вагнера" в Сирии - социологические исследования показывают одобрение действий. Так что, гражданская активность в военной сфере уже не встречает прежнего неприятия.

Честно говоря, трудно ожидать, что нынешний состав Госдумы и Совета Федерации проявит активность в работе над законом о ЧВК - профильные оборонные комитеты в них возглавляют как раз выходцы из Минобороны. Поэтому работа над законопроектом, даже если поступит соответствующая установка, будет тормозиться.

"СП": - Какие еще сложности вы предвидите?

- Еще один момент - разграничение "чистого наемничества" и работы в ЧВК. Этот вопрос до сих пор поднимается во всех странах, где ЧВК обладает официальным статусом. И нигде он до сих пор не решен. Но для его решения нужно хотя бы начать серьезный разговор на эту тему. Пока такого разговора в нашей стране не ведется.

Это чревато тем, что не только наши "полуофициальные" ЧВК проигрывают в мире рынки охранных услуг (как это было в Нигерии с задержанием сотрудников ЧВК Moran Security Group по наводке британских конкурентов), но и наше государство не занимается продвижением своих интересов в стратегически важных регионах. Это хуже, потому что наверстывать упущенное России все равно придется. Только нужно помнить, что тот, кто опаздывает - платит больше.

Бывший боец народного ополчения Донбасса Ростислав Журавлев предложил не только поскорее легализовать ЧВК, но и создать в России аналог французского иностранного легиона.

- События 2014 года показали, что появился новый формат войны и вообще конфликтов. Поэтому пора посмотреть на это современным взглядом.

Первое, с чего надо начать, это придать нашим добровольцам, воевавшим на Донбассе, хоть какой-то статус. В том числе и иностранным гражданам, например, граждан Украины, которых наши суды постоянно пытаются куда-то депортировать, отдать Киеву. Вроде бы есть общая генеральная линия - не выдавать, но провинциальные суды часто этого не понимают. Значит, должны быть внесены юридические изменения. Это задача минимум. А задача максимум в отношении этих людей - материальная и прочая социальная поддержка.

"СП": - А ЧВК?

- Это секрет полишинеля - ЧВК у нас на самом деле есть. Мы все видели эти знаменитые фотографии с закрытого приема в Кремле, где руководители получали государственные награды. Поэтому легализация нужна. Все что существует, нужно узаконить.

Кроме того, если на Донбасс добровольцы могут и сейчас достаточно просто поехать, подписать там контракт с местными властями, то в Сирию так просто уже не поедешь. Далековато. А желающие послужить своей стране есть. Надо дать нашим мужчинам такую возможность. Ведь туда срочников, контрактников шибко не погонишь. Да и не везде армия может присутствовать официально.

"СП": - Ведущие державы мира - США, Франция, это, кажется, давно поняли, а Россия пока отстает…

- Можно пойти еще дальше и создать некий аналог французского иностранного легиона. Но он в отличие от ЧВК, должен быть под эгидой государства. Там стимулом может быть получение российского гражданства. У нас за пределами России осталось 14 республик и огромное количество стран, где было сильно советское влияние. Почему бы не дать людям оттуда послужить на пользу нашей стране? Даже тем же украинцам. Кстати, в наших ЧВК, я знаю, встречаются и бывшие украинские военные.

В нашей армии сейчас и заработки хорошие. Для выходцев из бывших советских республик это вполне привлекательно. В получении денег нет ничего зазорного - это опасная профессия. Да, и семьи должен же кто-то кормить. А так будет денежное довольствие.

То есть наша российская военная сила должна быть более современной, гибкой, гибридной. Получается, три уровня: добровольцы в локальных конфликтах, ЧВК и иностранный легион.

Кстати, очень интересный, необычный пример - недавняя интеграция армии Южной Осетии в состав Вооруженных Сил России. Это говорит о том, что не надо ничего стесняться, бояться. Как Запад поступает с нами, так и нам с ними поступать. А может быть еще и дальше зайти, и вообще задавать тренды и моду в этом направлении.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.
16.01.18

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516121700
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  