Россия пытается наладить сотрудничество с "Талибаном"* - и вот почему, - Washington Post

19:43 16.01.2018 16 января 2018 г.



Сэмюел Рамани | The Washington Post



"В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал индийским дипломатам, что Москва поддерживает дипломатическое сотрудничество с "Талибаном", - пишет аспирант в области международных отношений Оксфордского университета Сэмюел Рамани в статье для The Washington Post.



"Как Лавров оправдывает это смелое заявление? Он заявил, что мирное урегулирование в Афганистане невозможно без участия "Талибана"* и что диалог с "Талибаном"* снизит риск распространения терроризма из Афганистана в Центральную Азию", - говорится в статье.



"Официально Россия продолжает называть "Талибан"* террористической организацией. Однако с 2007 года Москва неофициально установила дипломатические контакты с членами "Талибана"*. Эта противоречивая политика является результатом российских представлений, что "Талибан"* можно разделить на два основных лагеря", - пишет автор.



"Первый лагерь состоит из умеренных членов, готовых участвовать в мирных переговорах и бороться с международным терроризмом. Второй лагерь, напротив, состоит из обструкционистов, которые стремятся подорвать авторитет законного правительства Афганистана", - поясняет он.



В особенности русские стремятся к сотрудничеству с теми группировками внутри "Талибана"*, которые пользуются значительным политическим влиянием в регионах с высокой концентрацией боевиков "Исламского государства"* - и которые противодействуют наркотрафику, утверждает Рамани.



"С декабря 2016 года Москва регулярно проводила дипломатические переговоры по разрешению политического кризиса в Афганистане", - говорится в статье.



"США отказались участвовать в этих переговорах из-за нежелания дипломатического сотрудничества с "Талибаном"*. Тем не менее, расширение этих переговоров с трехстороннего саммита с участием России, Китая и Пакистана в 2016 году до конференции 11 стран, в том числе центральноазиатских государств, Ирана, Индии и представителей Афганистана в апреле 2017 года, предполагает, что стратегия избирательного сотрудничества Москвы с "Талибаном"* находит признание", - отмечает автор.



"Пакистан призывает США принять участие в попытках сотрудничества России с "Талибаном"*, в то время как Индия стремится устранить расхождения в позициях США и России по Афганистану", - говорится в статье.



"Короче говоря, селективное сотрудничество России с умеренными членами "Талибана"* бросает вызов стратегии переговоров США по отношению к афганской группировке боевиков. И, активизируя мирное урегулирование в Афганистане и добиваясь международного признания благодаря своему дипломатическому сотрудничеству с "Талибаном"*, российские политики могут способствовать укреплению статуса Москвы как великой державы и незаменимого арбитра в кризисных ситуациях во всем мире", - заключает Рамани.



*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Талибан" - террористические группировки, запрещенные в РФ.



Источник: The Washington Post Источник - inopressa.ru

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