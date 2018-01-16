 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.01.2018
23:24  Трамп вынуждает Эрдогана поставить все на карту, - С.Тарасов
22:22  Нет слов. Как США обеспокоены состоянием свободы слова в Кыргызстане
22:19  Генпрокурорша Жолдубаева помогает китайцам легализоваться в Киргизии, - "Фабула"
21:25  Трамп принял Елбасы в Белом Доме
21:14  Туркменистан не справится с вторжением экстремистов из Афганистана, - Н.Гриенко
21:01  Украина: новый год – новый фронт, - О.Миклашевский
19:56  США бомбят зоны контроля России в Сирии, - Заур Караев
19:55  ЧВК: Россия соберет из наемников иностранные легионы
19:43  Россия пытается наладить сотрудничество с "Талибаном"* - и вот почему, - Washington Post
19:42  Казахстан приветствует новый алфавит, если не считать все эти апострофы, - New York Times
19:36  Путинские "олигархи" - мишень Минфина США, - Bloomberg
19:34  Тунис: нет у революции конца… По "витрине" Арабской весны пошла глубокая трещина, - С.Князев
19:24  Конфискованное имущество семьи Бакиевых передано на баланс КырМинсоцразвития
16:46  Эрдоган угрожает американским союзникам в Сирии, - Neue Zurcher Zeitung
16:21  США и Иран: на пороге новой войны, - С.Естаев
15:54  Застрелен один из лидеров косовских сербов О.Иванович
14:32  В честь 50-летия казахской анимации выпущены красивые - почтовая марка и памятная монета
14:28  Геополитические страхи Путина, - А.Халдей
14:24  С Новым cчастьем! Советская история в открытках, - Г.Иванкина
14:21  Откровения казахстанки: Я – токал, и это моя судьба!
09:16  Веселим Фемиду. Елбасы учредил в Казахстане "следственные суды"
08:32  Резня школьников в Перми - вылазка джихадистов! - Э.Лимонов
08:27  Живее всех живых: в Узбекистане продолжаются задержания валютчиков
08:21  Фиктивная "элита". Государственный переворот в России, - М.Делягин
08:17  "Грязные дыры" Дональда Трампа, - Л.Савин
08:00  Узбекистан попал в черный список США, - В.Панфилова
07:53  Сердар Джелилов назначен главой Агентства по защите от экономических рисков Туркмении
07:49  В Туркменистане началась "охота на ведьм" - палчи
06:55  Темури, Чичуа + Тома. У действующего президента Грузии родился сын
06:13  Умер российский политик - "народный трибун" начала 90-х Виктор Анпилов
01:38  В Москве скончался Юрий Хайдуров - партийный руководитель Узбекистана конца 80-х
00:50  Логово драконов. Во что превратили дворец узбекского олигарха
00:48  Безналичный мухлеж. Как продвинутые киберпреступники грабят людей и компании
00:44  Китай отбирает у России черную икру
00:04  Кто в Киргизии помогает отверженным женщинам
Понедельник, 15.01.2018
23:22  В центре Кабула, едва не угодив в канадское посольство, упала чья-то ракета
23:10  Новым вождем Аграрной партии Туркменистана избран Бяшим Аннагурбанов
22:07  В Узбекистане обновили мировой рекорд по приготовлению мега-плова - потянул на 8 тонн!
22:05  Узбекистан обещает в течение года запустить в Кыргызстане 9 предприятий
22:02  Европарламент создал спецотдел по борьбе с "фейковыми новостями"
21:54  Турецкий пассажирский "Боинг" при посадке... едва не уплыл в Черное море (видео)
21:38  Груз-200 из России в Таджикистан: счет идет на тысячи, - Р.Камбаров
21:35  Казахстанский Актобе. Родители судятся cо школой №10 из-за запрета носить хиджаб
19:20  Китай и Россия "ушатают" доллар, - "Соху"
19:17  Кыргызстан: погоны решают все…, - Камчыбек Сариев
16:05  В Грузии застрелен экс-командующий Нацгвардией генерал Кутателадзе
15:13  Погибла сотрудница УВД Бишкека Эгембердиева, решившая служить после смерти мужа-милиционера
13:58  Иранский вызов: Европа против Америки, - Н.Меден
13:57  Удар в спину: Запад начал публиковать компромат на Порошенко
13:53  Как Россия разграбила сокровища древне-китайского Хэйшуя. Западные Ся - не простят!
13:51  Узбекистан своими глазами. Арашанские озера – святилище над облаками
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Казахстан приветствует новый алфавит, если не считать все эти апострофы, - New York Times
19:42 16.01.2018

16 января 2018 г.

Эндрю Хиггинс | The New York Times

"Будучи 26 лет первым и единственным президентом Казахстана, Нурсултан Назарбаев смог удерживать на расстоянии возрождающуюся Россию и вести свой корабль в коварных политических водах вокруг Москвы, Пекина и Вашингтона, сохраняя хорошие отношения со всеми тремя столицами", - повествует корреспондент The New York Times Эндрю Хиггинс. "Однако, - продолжает автор, - талант авторитарного лидера уравновешивать расходящиеся интересы, как кажется, внезапно его покинул в связи с вопросом, в который, на первый взгляд, не вовлечено ни соперничество великих держав, ни весомые государственные интересы: речь идет об апострофе в написании казахских слов".

"В настоящий момент для записи казахского языка используется измененная версия кириллицы - наследие советского правления, но Назарбаев объявил в мае, что от российского алфавита избавятся, заменив его новой письменностью, основанной на латинском алфавите", - говорится в статье.

"Однако решение затронуло каверзную проблему, - продолжает журналист: - как записывать язык, у которого нет собственного алфавита и который всегда использовал системы письменности, заимствованные извне".

"Страстное вмешательство президента в бурную казахстанскую дискуссию о новой письменности и предложенное им решение - подразумевающее множество апострофов - подчеркнуло, что буквально все на этой бывшей советской территории, каким бы малым и неприметным оно ни было, зависит от воли одного 77-летнего мужчины или, по крайней мере, тех, кто говорит от его лица", - комментирует Хиггинс.

"Это основная проблема нашей страны: если президент что-то говорит или просто запишет что-то на салфетке, все должны аплодировать, - заявил изданию Айдос Сарым, политический аналитик, член комиссии по языковой реформе, учрежденной в прошлом году. Назарбаев заслуживает уважения за то, что превратил Казахстан в самую стабильную и процветающую страну в регионе, который пострадал от политического беспорядка и экономического упадка, сказал Сарым, однако язык - "очень деликатная сфера, которая не может диктоваться чиновниками".

"Переход на латиницу, который должен быть завершен к 2025 году, широко приветствовался как давно назревшее утверждение полной независимости страны от России - и ее решимости присоединиться к более широкому миру, - пишет автор статьи. - Главные возражения прозвучали со стороны РПЦ в Москве и этнических русских, проживающих в Казахстане. Однако куда менее популярным было решение президента в октябре проигнорировать рекомендацию специалистов и объявить о системе, использующей апострофы для обозначения казахских звуков, не существующих в других языках, использующих стандартную латиницу".

"В стране, где почти никто не выражает публично свое несогласие с президентом, на политику Назарбаева по апострофам посыпались нападки со всех сторон", - продолжает журналист. "Лингвисты, порекомендовавшие, чтобы новая система письменности последовала примеру турецкого языка, который использует умлауты и другие фонетические значки вместо апострофов, выразили протест, заявив, что подход президента будет уродливым и неточным, - говорится в статье. - Другие посетовали, что использование апострофов сделает невозможным осуществлять поиск в Google по многим казахским словам или создавать хэштеги в Twitter". "Предполагается, что мы модернизируем язык, но мы изолируем себя от интернета", - заявил Сарым.

Публично Назарбаев назвал единственную причину, почему он не желает фонетических значков в турецком стиле: "Не должно быть каких-либо крючков или лишних точек, которые нельзя непосредственно забить в компьютер", как он выразился в сентябре, передает Хиггинс.

"Однако некоторые усмотрели иную возможную мотивацию: Назарбаев стремиться избежать любого намека на то, что Казахстан отворачивается от России и примыкает к пантурецкому единству, которое было головной болью российских чиновников как в царские, так и в советские времена".

"Также, вероятно, в активной вовлеченности президента сыграл роль его преклонный возраст и вопрос о том, какая память о нем останется, когда он, в конце концов, уйдет с поста или умрет", - предполагает журналист. "Президент думает о своем наследии и хочет войти в историю как человек, создавший новую письменность, - заявил изданию Досым Сатпаев, известный казахстанский политический комментатор, который поддерживает переход на латиницу, но не версию президента. - Проблема в том, что наш президент не филолог".

Источник: The New York Times

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516120920
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  