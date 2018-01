Казахстан приветствует новый алфавит, если не считать все эти апострофы, - New York Times

19:42 16.01.2018 16 января 2018 г.



Эндрю Хиггинс | The New York Times



"Будучи 26 лет первым и единственным президентом Казахстана, Нурсултан Назарбаев смог удерживать на расстоянии возрождающуюся Россию и вести свой корабль в коварных политических водах вокруг Москвы, Пекина и Вашингтона, сохраняя хорошие отношения со всеми тремя столицами", - повествует корреспондент The New York Times Эндрю Хиггинс. "Однако, - продолжает автор, - талант авторитарного лидера уравновешивать расходящиеся интересы, как кажется, внезапно его покинул в связи с вопросом, в который, на первый взгляд, не вовлечено ни соперничество великих держав, ни весомые государственные интересы: речь идет об апострофе в написании казахских слов".



"В настоящий момент для записи казахского языка используется измененная версия кириллицы - наследие советского правления, но Назарбаев объявил в мае, что от российского алфавита избавятся, заменив его новой письменностью, основанной на латинском алфавите", - говорится в статье.



"Однако решение затронуло каверзную проблему, - продолжает журналист: - как записывать язык, у которого нет собственного алфавита и который всегда использовал системы письменности, заимствованные извне".



"Страстное вмешательство президента в бурную казахстанскую дискуссию о новой письменности и предложенное им решение - подразумевающее множество апострофов - подчеркнуло, что буквально все на этой бывшей советской территории, каким бы малым и неприметным оно ни было, зависит от воли одного 77-летнего мужчины или, по крайней мере, тех, кто говорит от его лица", - комментирует Хиггинс.



"Это основная проблема нашей страны: если президент что-то говорит или просто запишет что-то на салфетке, все должны аплодировать, - заявил изданию Айдос Сарым, политический аналитик, член комиссии по языковой реформе, учрежденной в прошлом году. Назарбаев заслуживает уважения за то, что превратил Казахстан в самую стабильную и процветающую страну в регионе, который пострадал от политического беспорядка и экономического упадка, сказал Сарым, однако язык - "очень деликатная сфера, которая не может диктоваться чиновниками".



"Переход на латиницу, который должен быть завершен к 2025 году, широко приветствовался как давно назревшее утверждение полной независимости страны от России - и ее решимости присоединиться к более широкому миру, - пишет автор статьи. - Главные возражения прозвучали со стороны РПЦ в Москве и этнических русских, проживающих в Казахстане. Однако куда менее популярным было решение президента в октябре проигнорировать рекомендацию специалистов и объявить о системе, использующей апострофы для обозначения казахских звуков, не существующих в других языках, использующих стандартную латиницу".



"В стране, где почти никто не выражает публично свое несогласие с президентом, на политику Назарбаева по апострофам посыпались нападки со всех сторон", - продолжает журналист. "Лингвисты, порекомендовавшие, чтобы новая система письменности последовала примеру турецкого языка, который использует умлауты и другие фонетические значки вместо апострофов, выразили протест, заявив, что подход президента будет уродливым и неточным, - говорится в статье. - Другие посетовали, что использование апострофов сделает невозможным осуществлять поиск в Google по многим казахским словам или создавать хэштеги в Twitter". "Предполагается, что мы модернизируем язык, но мы изолируем себя от интернета", - заявил Сарым.



Публично Назарбаев назвал единственную причину, почему он не желает фонетических значков в турецком стиле: "Не должно быть каких-либо крючков или лишних точек, которые нельзя непосредственно забить в компьютер", как он выразился в сентябре, передает Хиггинс.



"Однако некоторые усмотрели иную возможную мотивацию: Назарбаев стремиться избежать любого намека на то, что Казахстан отворачивается от России и примыкает к пантурецкому единству, которое было головной болью российских чиновников как в царские, так и в советские времена".



"Также, вероятно, в активной вовлеченности президента сыграл роль его преклонный возраст и вопрос о том, какая память о нем останется, когда он, в конце концов, уйдет с поста или умрет", - предполагает журналист. "Президент думает о своем наследии и хочет войти в историю как человек, создавший новую письменность, - заявил изданию Досым Сатпаев, известный казахстанский политический комментатор, который поддерживает переход на латиницу, но не версию президента. - Проблема в том, что наш президент не филолог".



Источник: The New York Times Источник - inopressa.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516120920

Новости Казахстана