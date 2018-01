Путинские "олигархи" - мишень Минфина США, - Bloomberg

19:36 16.01.2018 Составляемый Министерством финансов США список путинских "олигархов" заставляет нервничать российскую элиту



Конгресс определил конечный срок для представления этого списка - 29 января. Он не вводит санкций, а некоторые его части останутся секретными.



Министерство финансов США завершает работу над своим первым официальным списком олигархов, близких к правительству президента Владимира Путина, и хорошо обеспеченные россияне предпринимают самые разные шаги для защиты своего состояния и репутации.



По мнению двух хорошо осведомленных источников, некоторые люди, которые, по их собственному мнению, могут оказаться в списке, проводят в настоящее время стресс-тесты потенциального воздействия на свои инвестиции. Другие россияне, по сообщению их американских советников, избавляются от своих холдингов.



Российские бизнесмены обратились к бывшим сотрудникам Министерства финансов и Госдепартамента, обладающим соответствующим опытом, за помощью по вопросу о том, как не попасть в санкционные списки, отметил Дэн Фрид (Dan Fried), ранее работавший в Госдепартаменте. По его словам, он отклонил поступившие в его адрес обращения. Некоторые россияне направили своих доверенных лиц в Вашингтон, пытаясь таким образом избежать разоблачений в проведении лоббистской деятельности. Об этом сообщил один из источников, с которым был установлен контакт.



Как ожидается, готовящийся доклад будет представлять собой черный список представителей российской элиты. Его составление осуществляется в соответствии с тем законом, который президент Дональд Трамп неохотно подписал в августе прошлого года. Его цель состоит в том, чтобы наказать Кремль за предполагаемое вмешательство в американские выборы 2016 года. Это редкий по своему характеру законопроект был принят с помощью двухпартийного решения с возможностью преодоления вето президента. Он предоставил Министерству финансов, Госдепартаменту и разведывательным ведомствам 180 дней для установления людей, "тесно связанных с российским режимом, и точного размера их состояний".



Указанный срок заканчивается 29 января.



Пристыженные олигархи



Этот список стал головной болью для Министерства финансов. По словам одного знакомого с данной проблемой сотрудника, некоторые чиновники министерства озабочены тем, что составленный список может быть соединен с санкциями. Сотрудники Министерства финансов хотели бы сделать некоторые части доклада секретными (закон это позволяет) и опубликовать его в форме письма от высокопоставленного сотрудника Сигал Мэнделькер (Sigal Mandelker) вместо того, чтобы выпускать его через Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control), которое и ввело санкции. По мнению этого специалиста, говорившего на условиях конфиденциальности, подобный шаг позволит отделить его от других списков россиян, на которых распространяется действие американских экономических санкций.



"Вы собираетесь заставить этих людей устыдиться. Это шаг ниже уровня санкций, поскольку он не блокирует никакие активы, однако выглядит так же, как санкции: вы находитесь в списке людей, которые делают плохие вещи", - сказал Эрик Феррари (Erich Ferrari), основавший в Вашингтоне компанию Ferrari & Associates и помогающий людям удалять свои имена из санкционных списков.



Этот доклад, судя по всему, будет включать в себя "индекс коррупции" с именами олигархов и списком любых иностранных активов, которыми они могут обладать. Законодатели ожидают, что этот список послужит основой для будущих карательных действий против России.



"Из-за той нервозности, в которой находится российский бизнес, некоторые олигархи уже начинают сворачивать деятельность своих предприятий и относятся к ним так, как будто они уже внесены в список, пытаясь таким образом опередить события", - подчеркнул Дэниел Танненбаум (Daniel Tannebaum), глава отдела глобальных финансовых санкций компании PriceWaterhouseCoopers LLP. По его словам, он консультирует десяток российских фирм, которые он отказался назвать.



Управление по борьбе с финансовым терроризмом и финансовой разведки работает вместе с Госдепартаментом и секретариатом директора Национальной разведки над завершением этого доклада, сообщил представитель Министерства, отказавшийся уточнить используемые для составления этого списка критерии. Он также не ответил на вопрос о том, будут ли эти критерии опубликованы.



"Этот документ будет опубликован в ближайшем будущем, - отметил министр финансов Стив Мнучин (Steve Mnuchin) на брифинге в Белом доме. - Мы сконцентрированы на этой работе".



"Возможны варианты толкования"



Влияние списка будет зависеть от того, как он будет опубликован, - сказал Адам Смит (Adam Smith), бывший старший советник Управления по санкциям Министерства финансов, а в настоящее время партнер расположенной в Вашингтоне компании Gibson, Dunn & Crutcher LLP. Этот закон "написан таким образом, что допускает варианты его толкования в том случае, если администрация захочет пойти по другому пути, - сказал Смит. - Если президент захочет сделать мало или много и быть избирательным, то у него будет такая возможность".



Подобного рода осмотрительность частично вытекает из тех критериев, которые использовались при составлении списка и выбор которых конгресс предоставил Министерству финансов.



Сенатор от штата Мэриленд Бен Кардин (Ben Cardin), влиятельный демократ в Комитете по международным отношениям, заявил, что он хочет видеть "как можно больше транспарентности" со стороны Министерства финансов при завершении работы над указанным списком.



Россия пытается защитить свои элиты. Путин в прошлом месяце предупредил об ужесточении американских санкций и обнародовал программу по амнистии капитала для того, чтобы стимулировать богатых граждан к репатриации некоторых своих заграничных активов. Он также одобрил план, позволяющий состоятельным людям сделать свои долларовые активы недоступными для Министерства финансов США.



"Отвратительные" отношения



Хотя составление этого списка не означает, что обязательно будет новый раунд взаимных санкций, Россия ответит на любые карательные меры против своих бизнесменов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая в пятницу по телефону на вопросы журналистов. "Принцип взаимности остается", и Путин выберет лучший ответ, добавил он.



Премьер-министр Медведев, верный помощник Путина в течение двух десятилетий, назвал в ноябре "отвратительным" состояние отношений между двумя странами.



Проводящиеся в Соединенных Штатах расследования по поводу российского вмешательства в выборы 2016 года отбрасывают длинную тень на первый год президентства Трампа. Бывший руководитель его избирательной кампании Кори Левандовски (Corey Lewandowski), а также его бывший главный стратег Стивен Бэннон (Stephen Bannon), как ожидается, частным образом дадут показания на заседании Комитета по разведке палаты представителей.



Конгресс также потребовал от Министерства финансов представить анализ потенциальных санкций в отношении российских суверенных бондов. Представитель министерства подчеркнул, что Управление по международным отношениям этого ведомства проводит такой анализ.



Американские санкции в отношении суверенных бондов нанесут серьезный удар по российским финансам, они приведут к распродаже на рынке облигаций, и в результате могут возникнуть риски для рубля, а также вероятность повышения цены заимствований. Российское Министерство финансов рассчитывает с помощью долгов покрыть дефицит бюджета и пытается занять внутри страны 18 миллиардов долларов в 2018 году.



В работе над этой статьей принимали участие Ирина Резник (Irina Reznik), Генри Мейер (Henry Meyer), Шэннон Петтипис (Pettypiece) и Степан Кравченко (Stepan Kravchenko).



Салеха Мохсин (Saleha Mohsin)

