Тунис: нет у революции конца… По "витрине" Арабской весны пошла глубокая трещина, - С.Князев

19:34 16.01.2018 Тунис: нет у революции конца…



Семь лет назад была пущена под откос размеренная жизнь обитателей сразу нескольких стран Северной Африки и Юго-Западной Азии. Сегодня страна, служившая единственным удачным примером "оранжевой революции" на Ближнем Востоке – Тунис, снова охвачена массовыми беспорядками.



В 2000-е годы Тунис переживал бурный экономический рост. Благосостояние граждан и ВВП на душу населения уверенно росли, значительная часть национальных доходов выделялась на социальные нужды, 80% жителей страны могли позволить себе собственное жилье, более 20% – личный автомобиль. Большая часть населения относилась к среднему классу, разрыв между бедными и богатыми был минимальным – всего в два раза.



Однако в экономике Туниса наблюдались и некоторые проблемы – в частности, достаточно высокий (13–14%) уровень безработицы. Кроме того, западные мониторинговые организации утверждали, что Тунис страдает от коррупции.



В декабре 2010 года государственные органы за нарушения изъяли товар у уличного торговца фруктами, 26-летнего Мохаммеда Буазизи. Молодой человек не нашел ничего лучше, как в знак протеста устроить самосожжение, через три недели после которого он скончался от ожогов. На улицы вышли толпы разъяренных тунисцев, принявшихся громить офисы правящей конституционно-демократической партии и забрасывать силовиков "коктейлями Молотова". Власти попытались договориться с участниками протестов – им пообещали новые рабочие места и сообщили об увольнении главы МВД. Но власть уже никто не слушал. В города ввели войска, и 13 января силовикам пришлось открыть огонь по участникам беспорядков. 14 января 2011 года президент Туниса Бен Али сбежал из страны. "Революция победила".



Нужно сказать, что смена власти в Тунисе оказалась уникальной. Больше нигде события "Арабской весны" не привели ни к какому внятному результату.



В Египте после свержения "старой" власти на выборах победили радикальные исламисты, которых в свою очередь сбросили военные. Кто из политических сил на самом деле пользуется наибольшим доверием египетского народа сегодня – сказать практически невозможно.



В Ливии "революционерам" удалось убить Муаммара Каддафи, однако после этого страна оказалась охвачена кровопролитной гражданской войной и де-факто перестала существовать.



В Йемене за сменой власти также последовала гражданская война, в которую, в конце концов, усилиями Саудовской Аравии оказались втянуты все соседние государства.



В Сирии, несмотря на попытку переворота и гражданскую войну, у власти удержался Башар Асад.



В остальных государствах Ближнего Востока попытки поднять революцию в принципе не привели к радикальным изменениям.



В Тунисе же власть по-настоящему сменилась. Плюс – был внедрен механизм ее дальнейшей сменяемости. Казалось бы – живи и радуйся. Но все оказалось не так просто.



"Сменяемость" власти оказалась впечатляющей. За семь лет в Тунисе поменялось целых девять правительств. Однако никто из них так и не смог решить проблем страны.



Безработица после революции в Тунисе только резко. ВВП страны рухнул. По понятным причинам стремительно уменьшалось количество туристов. А туризм – одна из основных сфер экономики государства. В 2015 году ситуация усугубилась серией террористических актов, из-за которых Тунис "разонравился" еще большему числу потенциальных гостей страны.



Бороться с экономическими сложностями власти Туниса решили по методу, подсказанному МВФ – сокращением бюджетного дефицита при помощи резкого роста налогов, сборов и цен. И народу это, естественно, не понравилось.



В результате всего этого 8 января уже 2018-го года жители Туниса вышли на массовые акции протеста. В офисы органов власти и полиции полетели бутылки с зажигательной смесью. В некоторых городах начались акты массового мародерства и грабежи. Ранения получили более полусотни силовиков, со сторон протестующих – один погиб, свыше 200 – были арестованы.



Одновременно власти пытаются задобрить участников протеста "раздачей слонов". Так, в частности, 250-ти тысячам малообеспеченных пообещали повысить социальную помощь с 50-ти до 60 – 70 евро. Также власти заявили, что в перспективе собираются обеспечить всех жителей страны медицинской помощью. Взамен у людей просят "потерпеть", но теперь уже явно ни у кого нет желания это делать. Во что теперь выльются тунисские события – непонятно. Средств на радикальное улучшение уровня жизни граждан у государства попросту нет.



С уверенностью можно говорить лишь об одном: "оранжевые" технологии пока не сделали на Земном шаре счастливее никого.



И даже тем, кто зашел на этом пути достаточно далеко, рано или поздно придется разворачиваться и идти в обратном направлении...

Святослав Князев



16.01.2018 Источник - stoletie.ru

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