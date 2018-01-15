Конфискованное имущество семьи Бакиевых передано на баланс КырМинсоцразвития

19:24 16.01.2018 Принадлежавший семье экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева жилой дом, который расположен в г. Бишкек на ул. Жибек жолу, передан на баланс министерства труда и социального развития КР. Об этом сообщил заместитель главы фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ) Бактыбек Мураталиев на заседании комитета по экономической и фискальной политике во вторник.



"Имущество Бакиевых в Бишкеке передано на баланс министерства труда и социального развития", - сказал чиновник.

По его словам, имущество Бакиевых было зарегистрировано в фонде госимущества, а затем передано на баланс ведомства.

Альбина Метерова. Источник - kyrtag.kg

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