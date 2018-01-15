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США и Иран: на пороге новой войны, - С.Естаев
16:21 16.01.2018

Обострившиеся отношения между Ираном и США, после того как Дональд Трамп занял пост Президента США, вызвало новое дыхание холодной войны на Ближнем Востоке.

Резкий поворот политики Белого дома в сторону конфронтации с Ираном, обозначился возможным разрывом сделки с этой неудобной для США страной. Американский президент, раскритиковав ядерное соглашение с Тегераном, достигнутое в 2015 году, начал требовать новых санкций в отношении Ирана.

Напомним, что в 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников смогли придти к соглашению об урегулировании проблемы иранского атома. Принятый в то время план действий, должен был снять с Ирана санкции, введенные со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

Будто играя в шахматы и пытаясь доминировать над всей шахматной доской, Дональд Трамп решил выяснить, соответствует ли соглашение и договоренности мирового сообщества с Ираном американским интересам. Это означает, что нынешний президент решил проверить решение прежней администрации Барака Обамы о правильном подходе к иранскому вопросу.

Но, по мнению специалистов, отменить договоренности вряд ли у США получиться. Нельзя забывать о том, что договоренности были достигнуты большими усилиями международных посредников, тем самым, снизив масштабы противостояния между Ираном и США, и отвели от угрозы вспышки войны и ее последствий, связанные с ядерной программой. Однако, несмотря на это, США могут ввести односторонние санкции против Ирана. В ответ же на все действия Вашингтона глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари, предупредил, что в случае введения очередных мер Вашингтон ожидают серьезные последствия.

Противоречия между США и Ираном, обостряющиеся по односторонней инициативе американской администрации уже начали визуально проявляться. К примеру, инцидент в Персидском заливе, где чуть не столкнулись эсминец ВМС США Mahan с катером Корпуса стражей исламской революции. Случай мог закончиться боестолкновением, к счастью все обошлось. Но зато у США был удобный повод вновь закрутить волну обвинений в сторону Тегерана, мол, иранские моряки нарушают правила и совершают опасные маневры.

Кроме этого, прецедент вызвал некие противоречия между Белым домом и Госдепартаментом США. В администрации Дональда Трампа отказались даже принять письмо Госдепа, в котором утверждалось, что Иран соблюдает условия Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Но Трамп заявляет, что сделка была плохая, так как, к этому приложила руку Москва, и ее необходимо пересмотреть. И главное обвинение США в сторону Ирана в том, что эта страна является главным спонсором терроризма на Ближнем Востоке. В ответ же внутри самих Соединенных Штатов Трампа обвиняют в невыполнении своих обещаний вернуть Америке ее прежнее величие. О каком величии может идти речь, когда Дональд Трамп не отвечает за свои слова, сказанные на своей инаугурации, что США не будут вмешиваться ни во внешние и ни во внутренние дела других стран. Но, увы…

Пример с Северной Кореей. Сосредоточенная у корейских берегов американская военно-морская армада, так и не дождалась приказа президента США перейти к активным действиям. И, слава богу. И в этих условиях был найден удобный и достойный враг для США - Иран, ракеты которого, если они есть в наличии, по мнению американцев не смогут долететь до берегов США. Кроме этого, будучи смертельным врагом для Израиля и Саудовской Аравии, Иран не пытается вести открыто какие-либо активные действия для конфронтации с этими странами. А США, если даже начнутся боевые действия с Ираном, будут оставаться в стороне, воюя руками саудовцев. Но в случае если возникнет угроза для американских военных баз в регионе, США уже смело введут свои военные силы, дабы защитить их, сделав Иран "государством-злодеем". А сам Дональд Трамп поддержит имидж "крутого парня", и при наличии такого опасного врага, можно будет оправдать увеличение расходов на оборону. Но вряд ли это противостояние с Ираном сможет затянуться на долго, так как, существует еще один враг, это - Китай. Обещая вернуть американскому народу, промышленное могущество и рабочие места, президент США намеревается начать экономическую войну с Китаем. И главное, как говориться, не перегнуть палку.

Рыская по миру в поисках врага, администрация Белого дома, видимо не понимает, чем чревата опасность разжигания новых конфликтов в зоне Персидского залива, даже для самой Америки, натравливая друг на друга страны этого взрывоопасного на сегодняшний день региона. И очень хочется надеяться, что действия США, направленные в первую очередь против Ирана, не приведут к вспышке большой войны.

Сакен Естаев

Источник - ЦентрАзия
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