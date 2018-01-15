Застрелен один из лидеров косовских сербов О.Иванович

15:54 16.01.2018 Президент Сербии назвал терактом убийство политика Ивановича в Косово



Президент Сербии Александр Вучич заявил, что убийство лидера движения "Свобода, демократия, правда" Оливера Ивановича, которое произошло на севере Косово, является террористическим актом. Слова сербского президента приводит газета "Вечерние новости".



В ходе пресс-конференции Вучич выразил соболезнования семье Ивановича от имени сербского правительства, а также подчеркнул, что власти Сербии "найдут убийцу или убийц" политика. Кроме того, президент призвал сербский народ, проживающий в Косово, сохранять спокойствие.



По данным издания, власти Сербии направили письмо в миссию Организации Объединенных Наций (ООН) в Косово и в специальную миссию Евросоюза, в которой попросили позволить Белграду принять участие в расследовании этого преступления.



Ранее Srbija Danas сообщило, что в городе Косовска-Митровица был убит один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович. По данным агентства, проезжавший на машине мимо входа в один из офисов движения "Свобода, демократия, правда" неизвестный выпустил в Ивановича четыре пули. Политик был доставлен в реанимацию, однако спасти его не удалось. Источник - rbc.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516107240

Новости Казахстана

