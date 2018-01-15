В честь 50-летия казахской анимации выпущены красивые - почтовая марка и памятная монета

14:32 16.01.2018 АО "Казпочта" ввело в обращение почтовую марку из серии "Памятные и юбилейные даты" на тему "50 лет казахской анимации". На почтовой марке изображены кадры из мультфильма "Почему у ласточки хвост рожками?", созданного режиссером-аниматором, основоположником казахской мультипликации Аменом Хайдаровым.



- 50 лет назад выпускник ВГИКа, молодой художник Амен Хайдаров представил зрителям свою дипломную работу – мультфильм "Почему хвост у ласточки рожками". Наверное, автор тогда и не думал, что своим творением открыл дорогу новому жанру отечественного кино - анимации. С тех пор этот жанр испытал немало трудностей – были и взлеты и падения. Поэтому данное мероприятие очень важно для памяти людей, без которых не было бы казахского кинематографа, - сказал Бахыт Каирбеков, президент киностудии "Казахфильм" им.Ш.Айманова.



Памятная почтовая марка выполнена офсетной печатью в 4 краски в форме марочного листа из шести марок, перфорация гребенчатая. Размер листа 140 х 80 мм. Номинал почтовой марки 100 тенге. Тираж марки 6000 шт. Марка продается во всех почтовых отделениях, а также на сайте АО "Казпочта".



Также Национальный Банк Республики Казахстан выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 500 тенге "Почему у ласточки хвост рожками". Серебряная монета, изготовленная из серебра 925 пробы, выполнена в форме кинокадра. Слева и справа от номинала расположены элементы национального орнамента. В верхней части монеты надпись "Қазақстан Республикасы" на государственном языке и "Республика Казахстан" на русском языке. В нижней части надпись "Ag 925 24 g.", обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу, и товарный знак Казахстанского монетного двора. В левой части по краю монеты размещено число "1967", обозначающее год выхода на экраны анимационного фильма, в правой – "2017", обозначающее год чеканки.



На оборотной стороне монеты размещено цветное изображение стоп-кадра из анимационного фильма. В левой части по краю монеты размещена надпись "Қарлығаштың құйрығы неге айыр" на государственном языке, в правой – "Почему у ласточки хвост рожками" на русском языке. Цветовое решение выполнено посредством технологии цветной печати. Тираж – 500 штук. Продажа монет осуществляется с 29 декабря 2017 года во всех филиалах Национального банка.



Памятные монеты номиналом 500 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан. Монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан".



Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также через интернет – магазин на сайте НБ РК www.nationalbank.kz "Интернет-магазин монет".



Напомним, мультфильм "Почему у ласточки хвост рожками?" создан по мотивам одноименной сказки. Премьера фильма прошла в сентябре 1967 года в Москве. Мультфильм облетел 48 стран мира. Лента была премирована на III Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде, а в 1975 году покорила искушенных ценителей мультипликации и на родине Уолта Диснея, завоевав приз Бронзовый Праксиноскоп на Международном кинофестивале мультфильмов в Нью-Йорке. Последующие мультипликационные фильмы талантливого художника Амена Хайдарова "Ақсақ Құлан", "Хвостик", "Ходжа-Насыр - строитель", "Солнечный зайчик", "Сорок небылиц" и другие, также стали заметным явлением в истории казахской мультипликации.



В сентябре 2011 года в рамках VII Международного кинофестиваля "Евразия" на Аллее звезд казахского кино была установлена памятная звезда художнику, кинорежиссеру, Заслуженному деятелю искусств Казахской ССР, Лауреату Государственной премии Казахской ССР, Лауреату Независимой премии "Тарлан-2002" ("За вклад"), Члену Союза кинематографистов СССР, Члену Союза художников, профессору Амену Хайдарову.



18 сентября 2013 в рамках IX МКФ "Евразия" состоялась премьера докумен-тального фильма режиссера Асии Байгожиной "А. Хайдаров. Сказочные хроники", созданного на киностудии "Казахфильм". А в декабре того же года Амену Хайдарову была вручена Специальная премия оргкомитета – "За выдающиеся достижения и вклад в развитие анимационного кино Казахстана, яркие режиссерские работы". Амен Хайдаров ушел из жизни в 2015 году, ему было 92 года.



АО "Казахфильм" им. Ш. Айманова" – главная киноплощадка Казахстана, занимается производством и пост-продукцией игровых, документальных и анимационных фильмов. Киностудия была основана в 1934-м году как Алма-Атинская студия кинохроники, в 1936-м были выпущены первые документальные фильмы. 15 ноября 1941 Алма-Атинская киностудия слилась с эвакуированными в Казахстан киностудиями "Мосфильм" и "Ленфильм" в Центральную Объединенную киностудию - ЦОКС, которая работала в Алма-Ате до 1944 года и выпускала в годы войны 80% всех отечественных художественных фильмов. 9 января 1960-го года из Алма-Атинской киностудии художественных и хроникальных фильмов переименована в киностудию "Казахфильм". В 1984 киностудии было присвоено имя выдающегося деятеля национальной кинематографии Шакена Кенжетаевича Айманова. Источник - ЦентрАзия

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