Веселим Фемиду. Елбасы учредил в Казахстане "следственные суды"

09:16 16.01.2018 Следственные суды образованы в областных центрах Казахстана.



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об образовании специализированных следственных судов и некоторых кадровых вопросах судов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.



Согласно указу, в Казахстане специализированные следственные суды появятся во всех 14 областных центрах. Также будут созданы специализированные межрайонные следственные суды городов Астаны и Алматы.



Этим же указом назначены судьи некоторых судов.



Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.



Ранее сообщалось, что образование следственных судов обусловлено реализацией 22-го шага Плана нации – 100 конкретных шагов, предусматривающего обеспечение баланса между обвинением и защитой в судах за счет поэтапной передачи следственному судье полномочий по санкционированию всех следственных действий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина.



В Казахстане институт следственных судей в республике функционирует с 1 января 2015 года. Следственный судья осуществляет деятельность, направленную на обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина на досудебных стадиях уголовного производства.



За время функционирования институт следственных судей состоялся и оправдал себя, лица, вовлеченные в орбиту уголовного преследования, стали активно защищать свои права путем обращения к следственным судьям.



Изначально к полномочиям следственного судьи были отнесены вопросы санкционирования содержания под стражей, домашнего и экстрадиционного ареста, временного отстранения от должности, запрета на приближение, применения залога, ареста на имущества, эксгумации трупа, объявления международного розыска.



Как отмечали в аппарате Высшего судебного совета, образование следственных судов позволит повысить гарантии защиты конституционных прав человека и гражданина, будет способствовать усилению судебного контроля на досудебной стадии уголовного процесса. Источник - Zakon.kz

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