 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Веселим Фемиду. Елбасы учредил в Казахстане "следственные суды"
09:16 16.01.2018

Следственные суды образованы в областных центрах Казахстана.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об образовании специализированных следственных судов и некоторых кадровых вопросах судов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Согласно указу, в Казахстане специализированные следственные суды появятся во всех 14 областных центрах. Также будут созданы специализированные межрайонные следственные суды городов Астаны и Алматы.

Этим же указом назначены судьи некоторых судов.

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

Ранее сообщалось, что образование следственных судов обусловлено реализацией 22-го шага Плана нации – 100 конкретных шагов, предусматривающего обеспечение баланса между обвинением и защитой в судах за счет поэтапной передачи следственному судье полномочий по санкционированию всех следственных действий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина.

В Казахстане институт следственных судей в республике функционирует с 1 января 2015 года. Следственный судья осуществляет деятельность, направленную на обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина на досудебных стадиях уголовного производства.

За время функционирования институт следственных судей состоялся и оправдал себя, лица, вовлеченные в орбиту уголовного преследования, стали активно защищать свои права путем обращения к следственным судьям.

Изначально к полномочиям следственного судьи были отнесены вопросы санкционирования содержания под стражей, домашнего и экстрадиционного ареста, временного отстранения от должности, запрета на приближение, применения залога, ареста на имущества, эксгумации трупа, объявления международного розыска.

Как отмечали в аппарате Высшего судебного совета, образование следственных судов позволит повысить гарантии защиты конституционных прав человека и гражданина, будет способствовать усилению судебного контроля на досудебной стадии уголовного процесса.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516083360
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