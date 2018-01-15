|Резня школьников в Перми - вылазка джихадистов! - Э.Лимонов
08:32 16.01.2018
Говорите нам правду,никто уже ничего на самом деле в этом мире не боится
В Перми там все раненные - ученики младших классов, так что ни о какой драке между учениками с применением ножей речь не идет, а то было хотели нам представить как "поножовщину"...
Люди пришли заведомо убивать, заведомо убивать в манере излюбленной последнее время джихадистами ИГ - холодным оружием.Поэтому - это была не драка между учениками. Я понимаю -версия драки между учениками устроила бы и политическое руководство страны ("это в других странах теракты, а у нас их не может быть и не должно быть"), и полицию - "поножовщина ну чего с нее взять она и есть поножовщина", ее можно объяснить "дикостью" населения.
Но они детей взялись убивать, пришедшие двое. И это уже не спрячешь. Так что как минимум шли убивать, а не поножовщина.
Я за правду,и против оглупления населения страны всякой дурью, вроде того что автобус сам поехал и сам повернул в подземный переход.
Следователи, вы же умные, не позволяйте себя сталкивать на удобные начальству версии, говорите нам правду. Никто ведь уже ничего на самом деле в этом мире не боится.