Резня школьников в Перми - вылазка джихадистов! - Э.Лимонов

08:32 16.01.2018 Говорите нам правду,никто уже ничего на самом деле в этом мире не боится



В Перми там все раненные - ученики младших классов, так что ни о какой драке между учениками с применением ножей речь не идет, а то было хотели нам представить как "поножовщину"...



Люди пришли заведомо убивать, заведомо убивать в манере излюбленной последнее время джихадистами ИГ - холодным оружием.Поэтому - это была не драка между учениками. Я понимаю -версия драки между учениками устроила бы и политическое руководство страны ("это в других странах теракты, а у нас их не может быть и не должно быть"), и полицию - "поножовщина ну чего с нее взять она и есть поножовщина", ее можно объяснить "дикостью" населения.



Но они детей взялись убивать, пришедшие двое. И это уже не спрячешь. Так что как минимум шли убивать, а не поножовщина.

Я за правду,и против оглупления населения страны всякой дурью, вроде того что автобус сам поехал и сам повернул в подземный переход.

Следователи, вы же умные, не позволяйте себя сталкивать на удобные начальству версии, говорите нам правду. Никто ведь уже ничего на самом деле в этом мире не боится. Источник - limonov-eduard.livejournal.com

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