Живее всех живых: в Узбекистане продолжаются задержания валютчиков

08:27 16.01.2018 В Ферганской области возбудили уголовное дело по статье 177 Уголовного кодекса Узебкистана



Служба национальной безопасности в ходе рейда в Ферганской области задержала пятерых незаконных торговцев валютой, сообщает корреспондент Sputnik.



"Оперативники поймали с поличным троих жителей Коканда. В частности, в собственном доме был задержан Фазлиддин Рахимов и его сообщники Махсуд Латипов и Акбар Хасанов. Они пытались продать 6600 долларов по курсу 8300 сумов за 54,7 миллиона сумов", - сообщил представитель силового ведомства.



Кроме того, в ходе рейда в Учкуприкском районе с поличным были пойманы Алишер Комилов и Мансуржон Файзиев. Они пытались реализовать 7800 долларов по курсу 8240 сумов за 64,2 миллиона сумов. В ходе осмотра у Файзиева было изъято еще 585 долларов.



Региональное управление Департамента при Генпрокуратуре возбудило в отношении фигурантов дела по статье 177 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса Узбекистана. Следствие продолжается.



Обмен валюты в Узбекистане



Как купить валюту в Узбекистане



Напомним, что в Узбекистане с 5 сентября 2017 года физические лица получили право продавать валюту банкам по рыночному курсу. Покупка валюты осуществляется в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.



Ранее банки принимали валюту только по государственному курсу, который был более чем в два раза меньше рыночного.



За сентябрь-ноябрь прошлого года физические лица продали свыше 727 миллионов долларов, а продажа населению иностранной валюты через конверсионные отделы коммерческих банков увеличилась почти в пять раз и составила около 34 миллионов долларов. Источник - ru.sputniknews-uz.com

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