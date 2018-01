"Грязные дыры" Дональда Трампа, - Л.Савин

08:17 16.01.2018 11 января Дональд Трамп, выступая на встрече с конгрессменами при обсуждении нового соглашения по иммиграции, позволил себе крайне некорректное высказывание по адресу стран, из которых в США приезжают мигранты. Он назвал эти страны "грязными дырами" (в оригинале shithole countries, что гораздо грубее перевода). Это Сальвадор, Гондурас, Гаити, Венесуэла и страны Африки.



Реакция последовала незамедлительно. Конгрессмен от Техаса демократ Эл Грин заявил, что намерен внести резолюцию об импичменте Дональду Трампу по причине расового подтекста его высказывания. "Он нанес вред обществу Соединенных Штатов. Принес стыд и бесчестье в офис президента США", – сказал Грин. А сенатор-демократ Ричард Дурбин заявил, что язык, использованный Трампом на встрече, был "наполненным ненавистью, подлым и расистским".



Конгрессмен Седрик Ричмонд, члены Палаты представителей Джеймс Клайберн и Джеррольд Надлер (все от Демократической партии) заявили, что официально представят в Сенат резолюцию о порицании (censure) Трампа, отметив, что они "глубоко обеспокоены и оскорблены" комментариями президента. Последствия такой резолюции, если она будет принята Сенатом, не столь серьезны, как при импичменте: президент остается в должности.



Однако слова Трампа вызвали не просто "глубокую обеспокоенность", а возмущение в широких слоях американского общества. Кто-то уже заявил, что Соединенные Штаты сами являются "грязной дырой". А в ночь с 13 на 14 января на фасад гостиницы Trump International Hotel в Вашингтоне была направлена световая проекция со словом SHITHOLE. Перформанс устроил известный вашингтонский фоторепортер Робин Белл.



Слова Трампа о "грязной дыре" стали мемом по отношению к Соединенным Штатам сравнительно легко. Еще бы! Примерно 40 миллионов населения Америки живут в бедности и нищете. В США до сих пор самый высокий уровень детской смертности среди развитых стран, а три года назад профессор Принстонского университета Питер Сингер призвал убивать новорожденных инвалидов. США также являются единственной промышленно развитой страной мира, которая не гарантирует своим гражданам охрану здоровья в качестве основного права.



Вспомнили возмущенные американцы и о роли США в ухудшении условий жизни в тех странах, которые Трамп назвал "дырами", – о поддержке "эскадронов смерти" в Сальвадоре и диктаторов на Гаити, об организованном разрушении экономики африканских и латиноамериканских стран программами "структурного регулирования" и займами МВФ…



Некоторые данные о реальной общественной ситуации в США приводит и сам Дональд Трамп. В тот же день на встрече в Белом доме по поводу тюремной реформы он сказал: "Многие заключенные в конечном итоге возвращаются на преступный путь и снова попадают в тюрьму. Две трети из 650 000 человек, освобождаемых из тюрем каждый год, вновь подвергаются аресту в течение трех следующих лет". А одна из участниц этой встречи в ходе дискуссии добавила: "В Америке проживает 5 процентов населения мира, но у нас 25 процентов общемирового количества заключенных".



А вот еще о нравах в Америке. По данным недавнего социального опроса, проведенного Pew Research Center, большинство американцев (60 процентов) считает, что избрание Трампа ухудшило межрасовые взаимоотношения в США, 30 процентов не видят никакой разницы и только 8 процентов полагают, что произошло улучшение. По данным того же источника, 42 процента работающих женщин в США заявляют, что как женщины они подвергаются на работе дискриминации. Могут шокировать и данные опроса об отношении американских мужчин-христиан (протестантов) в возрасте от 18 до 30 лет к порнографии:



- 77 % смотрят порнографию по крайней мере раз в месяц,



- 36 % смотрят порнографию каждый день,



- 32 % признали, что зависимы от порнографии и еще 12 % думают, что могут быть зависимы.



Разумеется, не обошли вниманием высказывание Трампа о "грязных дырах" в Африке. "Миссия Африканского союза хотела бы выразить свое разочарование и возмущение в связи с неудачным комментарием президента Соединенных Штатов Америки г-на Дональда Трампа, в котором он позорит… человеческое достоинство", – сказано в заявлении Миссии Африканского союза в США. Осуждая высказывания Трампа "самым решительным образом", Миссия потребовала "отменить комментарий, а также принести извинения не только африканцам, но и всем людям африканского происхождения по всему миру".



Еще можно вспомнить некоторые предыдущие высказывания Трампа, когда фраза по поводу Пакистана привела к приостановке сотрудничества со стороны Исламабада, а твиты по адресу лидера КНДР Ким Чен Ына вышли за рамки всех приличий.



Даже если отвлечься от того, как такие странности американского президента влияют на международные отношения, в самих США, несмотря на обещания Трампа "осушить болото", это "болото" все больше пузырится и бурлит. Белый дом не обязательно увязнет в нем, как во Вьетнаме (хотя в отношении Афганистана такие параллели уже проводятся), но напряженность в стране подскочила вверх.



Масла в огонь плеснули ведущие СМИ, поддерживавшие на президентских выборах 2016 года кандидатуру Хиллари Клинтон. Направление новой атаки задала The New York Times, которая 15 января опубликовала статью "Расизм Дональда Трампа: полный список". Это длинный перечень известных публичных высказываний Трампа, начиная с 1970-х годов, собрав которые The New York Times со всей определенностью заявила: "Истина состоит в том, что Дональд Трамп – расист". Всю серьезность такого обвинения в современной Америке еще предстоит взвесить и оценить.

Леонид САВИН | 16.01.2018 Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516079820

Новости Казахстана