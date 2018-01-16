 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.01.2018
14:32  В честь 50-летия казахской анимации выпущены красивые - почтовая марка и памятная монета
14:28  Геополитические страхи Путина, - А.Халдей
14:24  С Новым cчастьем! Советская история в открытках, - Г.Иванкина
14:21  Откровения казахстанки: Я – токал, и это моя судьба!
09:16  Веселим Фемиду. Елбасы учредил в Казахстане "следственные суды"
08:32  Резня школьников в Перми - вылазка джихадистов! - Э.Лимонов
08:27  Живее всех живых: в Узбекистане продолжаются задержания валютчиков
08:21  Фиктивная "элита". Государственный переворот в России, - М.Делягин
08:17  "Грязные дыры" Дональда Трампа, - Л.Савин
08:00  Узбекистан попал в черный список США, - В.Панфилова
07:53  Сердар Джелилов назначен главой Агентства по защите от экономических рисков Туркмении
07:49  В Туркменистане началась "охота на ведьм" - палчи
06:55  Темури, Чичуа + Тома. У действующего президента Грузии родился сын
06:13  Умер российский политик - "народный трибун" начала 90-х Виктор Анпилов
01:38  В Москве скончался Юрий Хайдуров - партийный руководитель Узбекистана конца 80-х
00:50  Логово драконов. Во что превратили дворец узбекского олигарха
00:48  Безналичный мухлеж. Как продвинутые киберпреступники грабят людей и компании
00:44  Китай отбирает у России черную икру
00:04  Кто в Киргизии помогает отверженным женщинам
Понедельник, 15.01.2018
23:22  В центре Кабула, едва не угодив в канадское посольство, упала чья-то ракета
23:10  Новым вождем Аграрной партии Туркменистана избран Бяшим Аннагурбанов
22:07  В Узбекистане обновили мировой рекорд по приготовлению мега-плова - потянул на 8 тонн!
22:05  Узбекистан обещает в течение года запустить в Кыргызстане 9 предприятий
22:02  Европарламент создал спецотдел по борьбе с "фейковыми новостями"
21:54  Турецкий пассажирский "Боинг" при посадке... едва не уплыл в Черное море (видео)
21:38  Груз-200 из России в Таджикистан: счет идет на тысячи, - Р.Камбаров
21:35  Казахстанский Актобе. Родители судятся cо школой №10 из-за запрета носить хиджаб
19:20  Китай и Россия "ушатают" доллар, - "Соху"
19:17  Кыргызстан: погоны решают все…, - Камчыбек Сариев
16:05  В Грузии застрелен экс-командующий Нацгвардией генерал Кутателадзе
15:13  Погибла сотрудница УВД Бишкека Эгембердиева, решившая служить после смерти мужа-милиционера
13:58  Иранский вызов: Европа против Америки, - Н.Меден
13:57  Удар в спину: Запад начал публиковать компромат на Порошенко
13:53  Как Россия разграбила сокровища древне-китайского Хэйшуя. Западные Ся - не простят!
13:51  Узбекистан своими глазами. Арашанские озера – святилище над облаками
13:45  Назарбаеву в Москве хорошо, а в Вашингтоне лучше, - С.Гомзикова
13:44  Закат олигархата. Кто и что придет на смену украинскому национальному капиталу, - О.Манчук
08:33  Туркестанские миражи Анны Алматинской
08:31  Рахмон отправил на пенсию своего родственника - Согдийского хукума Кодири
08:24  Михаил Фрунзе: история "Русского Наполеона" и покорителя ЦентрАзии
08:20  Иран: за участие в акциях протеста 400 человек остаются под стражей
08:18  Туркменские прокуроры "с пристрастием" допрашивают фермеров, не выполнивших план по хлопку
07:55  Из жизни грызунов. Шукеевцы разбегаются из "Самрук-Казыны", на смену идут есимовцы, - Д.Ашимбаев
07:42  Трамп разрывает ядерную сделку с Ираном, - Е.Черненко
07:32  "Талибан" берет верх в Афганистане, - Александр Князев
07:05  Альянсу России, Турции и Ирана грозит раскол, - И.Субботин
07:02  "Аравийский Сталин": поражение в первом раунде, - А.Игнатенко
05:53  Таджикистан и Узбекистан готовы отказаться от виз
01:41  Змея, пригретая Трампом. О книге "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", - Къ
00:44  В киргизских Алайских горах нашли древнейшую в ЦА стоянку древнего человека
00:42  Когда палят пушки. ИГ убивает ковровое производство в Афганистане
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Узбекистан   | 
Узбекистан попал в черный список США, - В.Панфилова
08:00 16.01.2018

В Ташкенте считают, что Вашингтон воспользовался устаревшей информацией

Официальный Ташкент недоумевает по поводу заявления Госдепартамента США, в котором Узбекистан обвиняют в систематическом нарушении религиозных свобод граждан. Советник председателя Комитета по делам религий при кабинете министров республики Бехзод Кадыров сказал "НГ", что Госдеп поспешил с соответствующим заявлением, поскольку список "нарушителей" публикуется по итогам годового доклада Комиссии по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF), а он будет представлен только в апреле. Управление мусульман Узбекистана считает, что включение страны в черный список основано на предвзятой информации.

Госдепартамент США 5 января опубликовал список государств, причастных к "вопиющим нарушениям религиозных свобод". В него вошли три страны постсоветского пространства – Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В Ташкенте впервые с такой оценкой выразили категорическое несогласие, поскольку ситуация в религиозной сфере за последний год кардинально изменилась. "2017 год был насыщен различными мероприятиями в религиозной сфере. Скажу о главных, причем касающихся не только ислама. В минувшем году на государственном уровне отметили 200-летие со дня рождения основателя веры Бахаи, 500-летие Реформации. В этом мероприятии приняли активное участие католики и православные, а также аккредитованные послы иностранных государств, в том числе посол США. Посетивший Ташкент российский патриарх Кирилл отметил, что Узбекистан является примером религиозной толерантности и может быть примером для всех стран. "В прошлые годы я не слишком реагировал на заявление Госдепа. Но в этом году было обидно, потому что кто только к нам не приезжал. Все своими глазами видели, что у нас происходит. Сами мониторили ситуацию, встречались с людьми, по итогам своих визитов отмечали положительные перемены, а уехав, говорят о нарушениях", – сказал "НГ" Бехзод Кадыров.

В прошлом году в Узбекистане побывало несколько международных миссий: верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн; специальный докладчик Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмад Шахид и председатель Комиссии по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF) Дэниэл Марк. "Дэниэл Марк прислал доклад своей комиссии в МИД Узбекистана для уточнений. Текст доклада еще не опубликован, а Госдеп США уже выступил со своим списком", – отметил Бехзод Кадыров.

Ситуация со свободой вероисповедования в Узбекистане действительно меняется. Здесь создается Исламская академия, и прием студентов начнется уже с сентября 2018 года. Открыт Центр исламских цивилизаций и международные исследовательские центры имама Бухари и имама ат-Термизи и еще пять научных школ в регионах. Это все делается для того, чтобы донести суть ислама до молодежи и препятствовать радикальным идеям.

Напомним, что по распоряжению президента Шавката Мирзиеева был предпринят ряд мер для либерализации религиозной сферы. В частности, была увеличена ежегодная квота на совершение хаджа: раньше в Мекку ездили 5200 человек, а в 2017 году – уже 7200. Со следующего же года паломничество могут совершить уже 10 000 человек. В минувшем году по инициативе главы государства было реабилитировано более 16 тыс. верующих, которые вошли в конфликт с законом на религиозной основе. В ноябре прошлого года по всей стране зазвучал азан (призыв к молитве) через громкоговорители, что многие годы было запрещено. Специальный докладчик ООН по вопросам свободы религии и убеждений Ахмад Шахид по итогам визита в Ташкент отметил, что "есть все основания полагать, что обещанные президентом Узбекистана реформы заслуживают доверия". "Уже многое сделано и продемонстрирована добрая воля. Поэтому, конечно, у страны есть серьезный потенциал для перемен. Но для этого правительство должно придерживаться нынешнего курса. Узбекистану также нужна международная поддержка", – сказал он.

На вопрос "НГ", не угрожает ли Узбекистану исламизация и радикализация в свете упомянутых послаблений, Бехзод Кадыров сказал, что нынешняя политика по религии основана именно на том, чтобы обезопасить народ от распространения экстремистских идей. "Самое слабое звено – это молодежь. Чтобы обезопасить их от экстремизма, нужна идея, а это – просвещение. Изучать Коран, изучать ислам, чтобы донести до каждого молодого человека – что хорошо, что плохо. Особое внимание должно уделяться трудовым мигрантам, которые работают в России и Казахстане и которые подвержены влиянию радикалов. Нужно, чтобы наша идея просвещения доходила и до них. Недопустимо терять часть молодежи", – сказал Кадыров.

По мнению эксперта по проблемам постсоветского пространства Зураба Тодуа, Узбекистан располагает большим опытом в деле борьбы с религиозными экстремистами. "В конце 90-х годов, когда Запад, еще не столкнувшись с терактами 11 сентября, пребывал в иллюзии, Ташкент уже прошел через столкновения с экстремистами, которые вынашивали планы создания в Центральной Азии "Исламского халифата". В мае 2005 года, воспользовавшись хаосом в соседней Киргизии, боевики вторглись в Ферганскую долину и попытались устроить мятеж в Андижане. Эти вылазки были подавлены. Сегодня наряду с жесткой линией против экстремистов власти оказывают всестороннюю поддержку официальному духовенству. Учитывая опыт Узбекистана, твердую и последовательную политику в отношении радикальных течений ислама, я не вижу внутренних предпосылок для возникновения каких-либо проблем в этой сфере. Они могут появиться только извне, если предположить, например, что после поражения боевиков экстремистских организаций в Сирии они выведут свои уцелевшие отряды в не контролируемые центральными властями районы Афганистана и Пакистана. Тогда после перегруппировки сил экстремисты через год-полтора могут снова обратить свои взоры на север, в Центральную Азию, прежде всего – на горные районы Таджикистана и южные области Киргизии (которые граничат с Узбекистаном)", – сказал "НГ" Зураб Тодуа.

По официальным данным, 94% населения Узбекистана исповедуют ислам, 3,5% граждан республики – православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям. В стране зарегистрировано более 2220 религиозных организаций 16 различных конфессий, в том числе свыше 2000 мусульманских и 157 христианских организаций, восемь еврейских общин, шесть общин бахаи, общество сознания Кришны и буддийский храм, а также межконфессиональное Библейское общество.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
16.01.2018

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516078800
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  