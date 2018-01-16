Узбекистан попал в черный список США, - В.Панфилова

08:00 16.01.2018 В Ташкенте считают, что Вашингтон воспользовался устаревшей информацией



Официальный Ташкент недоумевает по поводу заявления Госдепартамента США, в котором Узбекистан обвиняют в систематическом нарушении религиозных свобод граждан. Советник председателя Комитета по делам религий при кабинете министров республики Бехзод Кадыров сказал "НГ", что Госдеп поспешил с соответствующим заявлением, поскольку список "нарушителей" публикуется по итогам годового доклада Комиссии по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF), а он будет представлен только в апреле. Управление мусульман Узбекистана считает, что включение страны в черный список основано на предвзятой информации.



Госдепартамент США 5 января опубликовал список государств, причастных к "вопиющим нарушениям религиозных свобод". В него вошли три страны постсоветского пространства – Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В Ташкенте впервые с такой оценкой выразили категорическое несогласие, поскольку ситуация в религиозной сфере за последний год кардинально изменилась. "2017 год был насыщен различными мероприятиями в религиозной сфере. Скажу о главных, причем касающихся не только ислама. В минувшем году на государственном уровне отметили 200-летие со дня рождения основателя веры Бахаи, 500-летие Реформации. В этом мероприятии приняли активное участие католики и православные, а также аккредитованные послы иностранных государств, в том числе посол США. Посетивший Ташкент российский патриарх Кирилл отметил, что Узбекистан является примером религиозной толерантности и может быть примером для всех стран. "В прошлые годы я не слишком реагировал на заявление Госдепа. Но в этом году было обидно, потому что кто только к нам не приезжал. Все своими глазами видели, что у нас происходит. Сами мониторили ситуацию, встречались с людьми, по итогам своих визитов отмечали положительные перемены, а уехав, говорят о нарушениях", – сказал "НГ" Бехзод Кадыров.



В прошлом году в Узбекистане побывало несколько международных миссий: верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн; специальный докладчик Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмад Шахид и председатель Комиссии по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF) Дэниэл Марк. "Дэниэл Марк прислал доклад своей комиссии в МИД Узбекистана для уточнений. Текст доклада еще не опубликован, а Госдеп США уже выступил со своим списком", – отметил Бехзод Кадыров.



Ситуация со свободой вероисповедования в Узбекистане действительно меняется. Здесь создается Исламская академия, и прием студентов начнется уже с сентября 2018 года. Открыт Центр исламских цивилизаций и международные исследовательские центры имама Бухари и имама ат-Термизи и еще пять научных школ в регионах. Это все делается для того, чтобы донести суть ислама до молодежи и препятствовать радикальным идеям.



Напомним, что по распоряжению президента Шавката Мирзиеева был предпринят ряд мер для либерализации религиозной сферы. В частности, была увеличена ежегодная квота на совершение хаджа: раньше в Мекку ездили 5200 человек, а в 2017 году – уже 7200. Со следующего же года паломничество могут совершить уже 10 000 человек. В минувшем году по инициативе главы государства было реабилитировано более 16 тыс. верующих, которые вошли в конфликт с законом на религиозной основе. В ноябре прошлого года по всей стране зазвучал азан (призыв к молитве) через громкоговорители, что многие годы было запрещено. Специальный докладчик ООН по вопросам свободы религии и убеждений Ахмад Шахид по итогам визита в Ташкент отметил, что "есть все основания полагать, что обещанные президентом Узбекистана реформы заслуживают доверия". "Уже многое сделано и продемонстрирована добрая воля. Поэтому, конечно, у страны есть серьезный потенциал для перемен. Но для этого правительство должно придерживаться нынешнего курса. Узбекистану также нужна международная поддержка", – сказал он.



На вопрос "НГ", не угрожает ли Узбекистану исламизация и радикализация в свете упомянутых послаблений, Бехзод Кадыров сказал, что нынешняя политика по религии основана именно на том, чтобы обезопасить народ от распространения экстремистских идей. "Самое слабое звено – это молодежь. Чтобы обезопасить их от экстремизма, нужна идея, а это – просвещение. Изучать Коран, изучать ислам, чтобы донести до каждого молодого человека – что хорошо, что плохо. Особое внимание должно уделяться трудовым мигрантам, которые работают в России и Казахстане и которые подвержены влиянию радикалов. Нужно, чтобы наша идея просвещения доходила и до них. Недопустимо терять часть молодежи", – сказал Кадыров.



По мнению эксперта по проблемам постсоветского пространства Зураба Тодуа, Узбекистан располагает большим опытом в деле борьбы с религиозными экстремистами. "В конце 90-х годов, когда Запад, еще не столкнувшись с терактами 11 сентября, пребывал в иллюзии, Ташкент уже прошел через столкновения с экстремистами, которые вынашивали планы создания в Центральной Азии "Исламского халифата". В мае 2005 года, воспользовавшись хаосом в соседней Киргизии, боевики вторглись в Ферганскую долину и попытались устроить мятеж в Андижане. Эти вылазки были подавлены. Сегодня наряду с жесткой линией против экстремистов власти оказывают всестороннюю поддержку официальному духовенству. Учитывая опыт Узбекистана, твердую и последовательную политику в отношении радикальных течений ислама, я не вижу внутренних предпосылок для возникновения каких-либо проблем в этой сфере. Они могут появиться только извне, если предположить, например, что после поражения боевиков экстремистских организаций в Сирии они выведут свои уцелевшие отряды в не контролируемые центральными властями районы Афганистана и Пакистана. Тогда после перегруппировки сил экстремисты через год-полтора могут снова обратить свои взоры на север, в Центральную Азию, прежде всего – на горные районы Таджикистана и южные области Киргизии (которые граничат с Узбекистаном)", – сказал "НГ" Зураб Тодуа.



По официальным данным, 94% населения Узбекистана исповедуют ислам, 3,5% граждан республики – православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям. В стране зарегистрировано более 2220 религиозных организаций 16 различных конфессий, в том числе свыше 2000 мусульманских и 157 христианских организаций, восемь еврейских общин, шесть общин бахаи, общество сознания Кришны и буддийский храм, а также межконфессиональное Библейское общество.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

16.01.2018 Источник - ng.ru

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