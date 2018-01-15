Сердар Джелилов назначен главой Агентства по защите от экономических рисков Туркмении

07:53 16.01.2018 13 января Сердар Джелилов был назначен председателем Агентства по защите от экономических рисков при Министерстве финансов и экономики Туркменистана.



Это агентство было создано в 2013 году. На него возложены контроль над обеспечением своевременного ввода в эксплуатацию объектов, сооружаемых в Туркменистане различными фирмами и компаниями, а также принятие мер по предупреждению рисков, которые может понести экономика страны вследствие нарушения сроков их сдачи в эксплуатацию, сообщает Trend.



Агентство изучает риски, которые могут возникнуть в связи с деятельностью иностранных компаний, желающих инвестировать свои средства. Все сведения о фирме, выигравшей тендер на реализацию того или иного проекта, до объявления его результатов должны быть представлены в данное агентство. В случае необходимости у агентства имеются полномочия по ознакомлению с деятельностью той или иной иностранной компании, желающей работать в Туркменистане, и посещению головного офиса фирмы. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - hronikatm.com

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