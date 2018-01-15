|Сердар Джелилов назначен главой Агентства по защите от экономических рисков Туркмении
07:53 16.01.2018
13 января Сердар Джелилов был назначен председателем Агентства по защите от экономических рисков при Министерстве финансов и экономики Туркменистана.
Это агентство было создано в 2013 году. На него возложены контроль над обеспечением своевременного ввода в эксплуатацию объектов, сооружаемых в Туркменистане различными фирмами и компаниями, а также принятие мер по предупреждению рисков, которые может понести экономика страны вследствие нарушения сроков их сдачи в эксплуатацию, сообщает Trend.
Агентство изучает риски, которые могут возникнуть в связи с деятельностью иностранных компаний, желающих инвестировать свои средства. Все сведения о фирме, выигравшей тендер на реализацию того или иного проекта, до объявления его результатов должны быть представлены в данное агентство. В случае необходимости у агентства имеются полномочия по ознакомлению с деятельностью той или иной иностранной компании, желающей работать в Туркменистане, и посещению головного офиса фирмы.