В Туркменистане началась "охота на ведьм" - палчи

07:49 16.01.2018 С января в столице и регионах Туркменистана полиция начала задерживать и штрафовать гадалок или, как их называет местное население, "палчи".



Как сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана", задержанных привозят в полицейские участки, где на них составляют протокол, обвиняя в административном нарушении и выписывают штраф в размере 100 манатов ($28,5 по госкурсу или около $10 по курсу "черного рынка").



Палчи – колдуны, занимающиеся гаданием, наведением порчи, любовными приворотами и прочей магией. Подобные оккультные услуги весьма популярны среди населения Туркменистана. В отдельных случаях этим занимаются даже священнослужители, хотя религия это запрещает.



Причина внезапной активности полиции заключается в том, что, как сообщает источник "Хроники Туркменистана" из чиновничьих кругов, силовым ведомствам было поручено пополнять бюджет любой ценой".



Этим источник объясняет участившиеся случаи штрафования автовладельцев по любому поводу, требования пересдачи экзаменов на получение водительских прав для женщин и преследование гадалок.



Сейчас дорожная полиция останавливает даже служебные машины с госномерами и требует предоставить путевой лист с указанием фамилий пассажиров-сотрудников данной структуры. Если такового у водителя не оказывается, то выписывается штраф.



Напомним, что в июне 2017 года Бердымухамедов потребовал от руководителей регионов, хякимов, самостоятельно выискивать возможности для выплаты заработных плат работникам бюджетных организаций. Было предложено экономить средства путем сокращения штата госучреждений и пополнять бюджет, штрафуя юридических и физических лиц по любому поводу.



15.01.2018 Источник - hronikatm.com

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