Умер российский политик - "народный трибун" начала 90-х Виктор Анпилов

06:13 16.01.2018 Председатель исполнительного комитета движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов умер в возрасте 72 лет от инсульта. Сообщение об этом размещено на его странице в Facebook.



Как рассказала ТАСС бывший депутат Госдумы Дарья Митина, политик ехал на встречу с Павлом Грудининым и у него случился инсульт. "Три дня лежал в "Склифосовского" в кoме, несколько часов назад скончался",- добавила она.



Политическая карьера сотрудника Гостелерадио, работавшего в Латинской Америке, началась в 1990 году, когда он был избран депутатом Моссовета. Однако настоящую известность Виктору Анпилову принесла уличная активность в период с осени 1991 по осень 1993 года. Сторонники Виктора Анпилова принимали активное участие в массовых беспорядках и стычках с милицией, а он сам стал одним из самых непримиримых лидеров антиельцинской оппозиции и одновременно символом возможного коммунистического реванша. Виктор Анпилов и его сторонники из Российской коммунистической рабочей партии и "Трудовой Москвы" активно протестовали против политики Бориса Ельцина и экономических реформ Егора Гайдара, их митинги и шествия, зачастую несанкционированные, собирали десятки тысяч человек. Также господин Анпилов принимал активное участие в событиях сентября-октября 1993 года на стороне Верховного совета, был арестован, однако в феврале 1994 года выпущен по амнистии.



На парламентских выборах 1995 года избирательному блоку, во главе которого стоял Виктор Анпилов, не хватило полпроцента для того чтобы пройти в Государственную Думу. На президентских выборах 1996 года Виктор Анпилов с оговорками поддержал кандидатуру Геннадия Зюганова. Затем политическая карьера лидера "Трудовой Москвы" пошла на спад. В 2001 году безуспешно участвовал в довыборах депутата Госдумы 3 созыва, набрав 13% голосов. Двумя годами позже ему было предложено войти в тройку партийного списка ЛДПР для участия в выборах в Госдуму, однако этот проект не был реализован. Впоследствии Виктор Анпилов принимал участие в "маршах несогласных", а в 2012 году поддержал на президентских выборах Владимира Жириновского. Источник - kommersant.ru

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