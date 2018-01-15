В Москве скончался Юрий Хайдуров - партийный руководитель Узбекистана конца 80-х

01:38 16.01.2018 Юрий-ака оставил о себе добрую память



Из Москвы пришла печальная весть. Там на 80-м году жизни скончался Юрий Алексеевич Хайдуров, всю свою жизнь посвятивший служению Узбекистану.



Ю.А.Хайдуров родился 25 сентября 1938 года на селе в Янгиюльском районе Ташкентской области в большой трудовой семье. Окончив Каршинский педагогический институт, он возвращается в родной район, где очень скоро заметили его кипучую энергию и ответственность. После армии и партшколы Хайдуров – среди комсомольских вожаков, в партийных органах. Он руководил тремя крупными районами столичной области: Бостанлыкским, Калининским и Чиназским (с 1976 по 1991 год). И повсюду пользовался огромным авторитетом и уважением.



Юрия Алексеевича отличали личное обаяние, доступность и простота в общении с людьми, подлинная забота о нуждах трудовых коллективов и простых жителей населенных пунктов. Из "его" районов всегда было мало жалоб "наверх", все проблемы он решал на месте, не откладывая в долгий ящик.



Юрий с детства выучил узбекский язык, а потому его отлично понимали в любой глубинке.



Я имел возможность наблюдать за Ю.Хайдуровым с середины 60-х годов и должен признаться, что меня всегда удивляли два обстоятельства.



Первое – как ему, не имеющему диплома агронома, удавалось глубоко вникать в суть и бесчисленные детали сельского хозяйства, правильно руководить процессом его развития на местах, при этом быть на равных с знающими и толковыми специалистами всех отраслей аграрного дела и животноводства? Ответ был прост – только благодаря огромной работоспособности и жажде познаний, уважению к опыту аксакалов и знатоков нелегкого дехканского труда.



И второе – уже будучи на пенсии, как активистам "Нуроний", нам приходилось часто бывать в различных концах области. С кем бы ни встречались, я видел, как люди, особенно старшего поколения, сразу же бросались с объятьями к их бывшему руководителю, старались усадить его на самое почетное место за дастарханом, справлялись о здоровье, о положении в семье.



Я думал о том, что, несмотря на перемены в жизни, на абсолютную независимость людей от бывшего "вожака", они подчеркивали свое безмерное уважение к Юра-аке, искренние симпатии к человеку, олицетворяющему все самое лучшее, что было в прошлой жизни. А с другой стороны, я гордился тем, что моему родному народу в высшей степени присущи чувства искренности и благодарности к хорошим руководителям, вне зависимости от их пресловутого "пятого пункта".



Это радует и вдохновляет, важно, чтобы молодежь не растеряла такие прекрасные качества!



Юрий Алексеевич в последние годы стал частенько хворать, решил поехать в Москву на тщательное обследование. Увы, поездка оказалась неудачной – он скончался. В Ташкенте его супруга Нина Григорьевна и их дети 12 января наметили провести поминки. Видимо, придет много народу, но не лишне будет подчеркнуть, что все расходы берут на себя друзья и бывшие коллеги покойного.



Дорогой друг и брат Юра! Вечная память тебе и пусть земля будет пухом. Спи спокойно, дружище, а мы тебя никогда не забудем!



Ало Ходжаев См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - vesti.uz

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