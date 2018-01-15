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Логово драконов. Во что превратили дворец узбекского олигархаЛогово драконов. Во что превратили дворец узбекского олигарха
00:50 16.01.2018

Жил когда-то в Ташкенте олигарх Дмитрий Даценович Лим. Он владел крупнейшей сетью оптово-розничных рынков и считался одним из самых богатых людей страны. Однако в декабре 2009 года тогдашний президент Ислам Каримов объявил, что "олигархов у нас не будет. Если кто-то этого еще не понял, пусть имеет в виду". Проницательный Лим все понял первым и не стал дуть против ветра, а почел за лучшее уехать из Узбекистана. Уехал, правда, не в Корею, как можно было ожидать, а в США почему-то. Ну, хорошему человеку везде рады.

Нескромность - дело опасное

Эвакуация происходила в столь срочном порядке, что с собой Лим успел вывезти только деньги, а все остальное пришлось оставить на родине. Следователи, проводившие обыск во дворце беглого олигарха, были поражены царившей там роскошью, больше подходящей какому-нибудь императору Нерону, а не скромному узбекскому миллиардеру. Особенно изумила силовиков коллекция раритетных автомобилей общим числом 82 штуки. И это при том, что, как говорят, на тот момент у самого президента Каримова имелся всего один раритетный автомобиль – "Победа", да и тот был подарен ему дочерью.

В отличие от президента Узбекистана, Дмитрий Лим явно не мог похвастаться скромностью. В его коллекции имелись самые разные экспонаты, начиная от спортивных мотоциклов и старинных советских автомобилей и заканчивая раритетным Porshe-924 за номером 2, выпущенным в 1988 году и окрашенным в цвет "бордовый металлик".

Конечно, интересно было бы узнать, кому достался Porshe-924 номер 1. Может быть, им пользуется английская королева Елизавета II, отправляясь на скачки? Или с него в день своего рождения приветствует подданных японский император Акихито? Не исключено, что машину купил какой-нибудь саудовский принц из числа тех, кого недавно арестовали за коррупцию. Но скорее всего, первый Porshe-924 стоит в гараже американского президента, только из бордового перекрашен в цвет "рыжий металлик", который так подходит натуральным волосам Дональда Трампа.

Денег много, но вкуса не хватает

Время шло, а дворец Дмитрия Лима все никак не могли приспособить под что-то определенное. Сначала думали сделать в нем детский сад, потом превратили его в спортивно-оздоровительный комплекс "Фозилтепа". После того как в 2016 году сгорел расположенный в комплексе зимний бассейн, некоторое время, по меткому выражению Иосифа Бродского, там можно было видеть "лишь руины".

Но вот недавно на территории дворца открылся единственный в Узбекистане автомобильный музей. Основу его составили те самые раритетные машины, которые были отняты у миллиардера и теперь принадлежат народу. (Во всяком случае, пусть так думает сам народ).

Здесь можно увидеть далеко не всю коллекцию Дмитрия Лима. Часть автомобилей ушла в Политехнический музей, часть пополнила штрафстоянки, часть растворилась, исчезла неизвестно куда. Но даже и то, что осталось, вызывает несомненный интерес.

Некоторые автомобили, кажется, еще на ходу – просто сотри с них пыль и езжай. Другие реставрируются. Есть и такие, которые годятся уже только на металлолом. Но помимо автомобилей и даже, может быть, больше, чем они, внимание привлекает сама территория дворца.

Окрестности дворца оскаливаются выломанными там и сям стенами, из ниоткуда в никуда ведут деревянные галереи, похожие на ребра динозавра или дракона: дракон испарился, а кости его остались. Повсюду ротонды, колоннады, балюстрады, беседки – полуразрушенные уже, как будто со времен, когда здесь жили люди, прошло не восемь лет, а пара тысячелетий.

Некоторые драконы, впрочем, сохранились тут в натуральном виде. Верхом на беседке сидит трехголовый каменный Змей Горыныч, от него вниз тянутся могучие тросы и кажется, будто он правит шестеркой лошадей.

На фоне зияющих разломов и городских многоэтажек странно и беззащитно смотрится пряничный желтый домик, возведенный тут Дмитрием Лимом для каких-то своих надобностей. Может быть, он просто жил там, а, может, занимался чем-то предосудительным, как все миллиардеры. Если верна пословица, что от трудов праведных не построишь палат каменных, то жил хозяин всего этого великолепия на явно нетрудовые доходы. Чего-чего, а каменных палат тут хватает. И не только палат, а вообще всяких архитектурных и прочих загогулин.

Разнообразные скульптуры из корейских сказок, фонтанчики и маленькие арыки, мостики через искусственные пруды, золотистые черепашки и витые лестницы с коваными перилами – все это великолепие говорит о том, что жил тут человек с большими деньгами и неопределившимся вкусом.

Раритетные же автомобили стоят с видом виноватым и чуть смущенным, как будто это они задолжали государству десятки миллионов долларов, это им грозил пальцем президент Каримов, и это они развели тут драконов, за которыми позже не уследили.

В целом же от музея остается впечатление чрезвычайно колоритного и необычного места, доносящего почти сказочную уже атмосферу ташкентских девяностых. Тех самых лихих девяностых, когда ураганили по всем бывшим республикам, когда одни богатели, а другие разорялись с пугающей скоростью, потому что богатеть тогда было легко, а еще легче было разоряться.

Бывший дворец Дмитрия Лима – это не просто музей, это памятник. Памятник переходу от развитого социализма к дикому капитализму – со всеми его сумасбродствами, фантазиями, комплексами, непрофессионализмом, тотальной коррупцией и откровенно бесстыжей эксплуатацией.

И на памятник этот, конечно, интереснее всего смотреть именно сейчас, пока его не отреставрировали, не отремонтировали и не привели к общему урбанистическому знаменателю.

Соб. инф.

Источник - Фергана
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516053000
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