Китай отбирает у России черную икру

00:44 16.01.2018 Господдержка производства Сaviar позволила бизнесменам из Поднебесной обойти РФ



Сергей Аксенов



На трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре инспекторы ДПС задержали автомобиль с грузом черной икры и рыбы ценных пород, занесенных в Красную книгу. Об этом 15 января сообщает "Восток-Медиа". Задержанным нарушителям грозит уголовное дело за незаконный оборот краснокнижной рыбы.



Происхождение изъятой черной икры пока неясно. Однако с высокой долей вероятности она произведена в соседней с Хабаровским краем китайской провинцией Хэйлунцзян. Именно там находится одно из основных рыбоводческих хозяйств страны. Всего же их в Китае более десятка.



О том, что Китай стал крупнейшим производителем черной икры, написал накануне немецкий деловой журнал WirtschaftsWoche Heute. Авторы материала отмечают, что инициатором развития китайской икорной промышленности стала Коммунистическая партия Китая. Лишь после этого группа предпринимателей основала первую специализированную компанию Kaluga Queen.



Учитывая мнение, сложившееся о китайском качестве, производители Поднебесной неохотно афишируют лейбл "Made in China". На их банках даже нет ни одного иероглифа. При это, черную икру от Kaluga Queen подают пассажирам авиакомпании Lufthansa, а также закупают 22 из 27 отмеченных звездой Мишлен парижских ресторанов, утверждает издание.



"Лучшая икра теперь поставляется уже не из Ирана или России - а из Китая", - пишут немцы. Впрочем, возможно, это всего лишь попытка выдать желаемое за действительное. Конкуренция среди поставщиков черной икры выгодна Европе, так как сдерживает рост цен. Пока же в ресторанах Лондона 100 грамм этого деликатеса стоят две тысячи долларов.



Общий ежегодный объем рынка черной икры в мире достигает миллиарда долларов. Есть за что побороться российским, иранским и китайским производителям.



По словам руководителя аналитического агентства "Рыбсеть" Полины Кировой, Китаю удалось достичь серьезных успехов в вопросе улучшения качества черной икры.



- Надо понимать, что вся черная икра, которая производится сейчас в России - это результат развития аквакультуры, поскольку вылов дикой рыбы на Каспии запрещен с 2006 года. То есть, это настоящая икра осетровых, но только выращенных в искусственных условиях.



"СП": - Когда-то Россия лидировала в этой сфере, занимая 90% рынка…



- Я бы не сказала, что сейчас Россия занимает первое место по аквакультуре, по черной икре. Есть еще очень хорошая иранская икра. Есть производства в Турции, в Болгарии. Кроме того, есть Китай.



Китайцы еще лет семь назад понятия не имели, как правильно выращивать осетровых, как нарастить стадо, нарастить объемы и сделать, чтобы вся эта икра была хорошего качества. Вообще, акваферма предполагает, что вы этим занимаетесь не год-два, а минимум 4?5 лет. Это не краткосрочные инвестиции. Так вот, та черная икра, которую Китай поставил в 2017 году на российский рынок, уже резко отличается по качеству. Оно уже сопоставимо с российским качеством. Можно констатировать, что китайцы научились делать черную икру.



Одно из преимуществ китайцев - кормовая база у них своя, а не покупная, как в России. Кроме того, они выращивают осетровых в основном в проточной воде, а мы - в стоячей. Это важно, поскольку влияет на вкусовые качества икры.



А вот президент Союза осетроводов Александр Новиков относится к успехам китайских коллег критически.



- Китай много лет шел к тому, чтобы завалить мир черной икрой. Для этого была даже разработана соответствующая государственная программа. При этом китайцы уже много веков вполне успешно занимаются разведением рыбы. То есть тем, что сегодня называется аквакультурой. И поэтому они используют у себя каждый прудик, каждый водоемчик, чтобы что-то вырастить.



Но из-за промышленной революции, которая произошла за последние несколько десятков лет в Китае, никто не обращал никакого внимания на экологию. Так же, как это было в СССР в первые годы индустриализации. В результате, все водоемы у них стали представлять зону экологического бедствия.



В таких условиях и выращивается рыба, в том числе осетровые. Кроме того, используются не совсем качественные корма, которые дают прирост веса, но там нет важных для икры составляющих. Нет нужных пептидных комплексов.



"СП": - А что это за китайские корма такие?



- Для того чтобы получить качественную икру, необходимо, чтобы основой кормов была рыбная мука высокого качества. Она производится из анчоусов, например, в Чили. Именно она идет на корма для осетровых. Ее чаще всего и используют в России. Но эти корма дорогие.



В Китае же используются корма в 4?5 раз дешевле. Они сделаны, как правило, из мясо-костной, перьевой муки, сои и т. д. Это приводит к тому, что икра похожа на икру, а вкус - нет. Те, кто понимает в черной икре, есть такую не будут.



Кстати, сами китайцы черную икру не едят. Это традиционно не их продукт. Поэтому изначально все производство было направлено на экспорт. Они захотели не только быть всемирной фабрикой по производству всего-всего, но и стать еще и поставщиками икры.



Однако из-за ее невысокого качества и невысокой цены недобросовестные предприниматели ввозят ее в Россию, перефасовывают и выдают за произведенную здесь. Кроме того, есть еще более дешевая контрабанда. Иногда ее даже выдают за браконьерскую икру.



"СП": - Каковы тенденции этого рынка?



- Доля китайской икры на российском рынке постоянно растет. Сейчас это как минимум 30%. Они очень агрессивно ее рекламируют, замалчивая, в каких условиях она производится. Кстати, сами китайцы, если у них есть средства, никогда не покупают продукты китайского производства.



К сожалению, наши правоохранительные органы, закрывают глаза на разного рода мошенничество, и многие предприниматели рассказывают потребителю сказки про то, что это черная икра "из заповедников". Хотя никакой икры из заповедников быть не может. То, что происходит сейчас на российском рынке - это просто караул.



"СП": - Когда закончится введенный в 2006 году запрет на вылов диких осетров?



- Этот мораторий был сначала введен на семь лет, потом его продлили и к нему присоединились все прикаспийские страны. Когда запрет будет снят - неясно, поскольку популяция осетровых очень плохо восстанавливается. Продолжается широкомасштабное браконьерство.



В связи с этим, будущее отрасли за аквакультурой. Кстати, сейчас ее доля в мировом производстве рыбной продукции уже перевалила за пятьдесят процентов. И с каждым годом она увеличивается.



"СП": - У китайских осетроводов, вы сказали, была даже госпрограмма по развитию отрасли. А у нас?



- В Китае были дешевые деньги, беспроцентные кредиты, субсидии, которые государство выделяло на развитие. У нас такие программы были, но они смешные по сравнению с китайскими. Главное, они поставили себе задачу стать производителем черной икры.



Но она всегда останется "икрой для бедных" и должна стоить в несколько раз дешевле.



Рыбовод осетрового хозяйства Дмитрий Кульков пока серьезной конкуренции со стороны Китая не чувствует.



- Конкуренции, как таковой, нет. Насколько я знаю по своему хозяйству и по другим, сколько черной икры все производят, столько и продают. То есть, продать икру проблем нет. Каждый год находятся новые клиенты. Например, в прошлом году мы произвели и продали 300 килограмм, в этом планируем не меньше 500, а то и все 700. И уже известно, что все это будет продано по нормальной цене. Существуют договоренности.



"СП": - Нормальная цена - это сколько?



- Мы с хозяйства продаем по цене от 10 до 13 тысяч рублей за килограмм. Эта "сырая" икра, сразу из рыбы. Не посоленная, ничего. В документах она называется "икра, готовая к дальнейшей переработке". То есть, мы ее продавать населению не имеем права. К нам приезжают ребята из Астрахани, везут туда и там уже солят, пакуют, оформляют.



"СП": - Почему из Астрахани? Ведь ваше хозяйство в средней полосе России…



- Так сложилось исторически. Пока был дикий осетр, они его там ловили. Там есть заводы, они знают, как все это надо делать. Поэтому и занимаются.



"СП": - Сейчас же запрет на вылов дикого осетра. И популяция восстанавливается медленно…



- В Дагестане я общался с браконьерами. Они говорят, что дикого осетра практически нет. Приходится за ним плавать чуть ли не в Иран. По черной икре бизнес у них не идет. Поэтому будущее, видимо, за аквакультурой. Это касается не только осетровых, но и лосося, например. Даже камбалу и треску пробуют выращивать.



"СП": - Конкуренции со стороны китайских производителей черной икры не опасаетесь?



- Мой знакомый научный работник из Астрахани читал в Китае лекции. По его словам, они очень заинтересованы производить и продавать икру. При этом китайцы ничего об этом не говорят, скрывают. Начинаешь спрашивать о планах - они делают лица кирпичом и отказываются общаться. То есть, что-то есть у них, но что конкретно, мне не совсем ясно. Источник - СвободнаяПресса

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