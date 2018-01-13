Новым вождем Аграрной партии Туркменистана избран Бяшим Аннагурбанов

23:10 15.01.2018 Председателем Центрального совета Аграрной партии Туркменистана (АПТ) избран Бяшим Аннагурбанов, говорится в понедельник в сообщении политической организации, сообщает агентство "Тренд".



Данное решение было принято в ходе внеочередного, III съезда Аграрной партии Туркменистана. В форуме приняли участие свыше пятисот делегатов.



"Аграрная партия стремится привлечь в свои ряды самых успешных и неравнодушных к судьбе села специалистов-аграриев", - говорится в комментарии государственного агентства "Туркмен довлет хабарлары".



АПТ была образована в сентябре 2014 года после принятия закона "О политических партиях". В Туркменистане также действуют Партия промышленников и предпринимателей и Демократическая партия. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Тренд

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