|Новым вождем Аграрной партии Туркменистана избран Бяшим Аннагурбанов
23:10 15.01.2018
Председателем Центрального совета Аграрной партии Туркменистана (АПТ) избран Бяшим Аннагурбанов, говорится в понедельник в сообщении политической организации, сообщает агентство "Тренд".
Данное решение было принято в ходе внеочередного, III съезда Аграрной партии Туркменистана. В форуме приняли участие свыше пятисот делегатов.
"Аграрная партия стремится привлечь в свои ряды самых успешных и неравнодушных к судьбе села специалистов-аграриев", - говорится в комментарии государственного агентства "Туркмен довлет хабарлары".
АПТ была образована в сентябре 2014 года после принятия закона "О политических партиях". В Туркменистане также действуют Партия промышленников и предпринимателей и Демократическая партия.