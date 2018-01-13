В Узбекистане обновили мировой рекорд по приготовлению мега-плова - потянул на 8 тонн!

22:07 15.01.2018 В Денауском районе Сурхандарьинской области 46 поваров накануне приготовили плов весом более 8 тонн и обновили мировой рекорд по приготовлению мега-плова, сообщают сегодня узбекские СМИ.



Котел весом 8,8 тонны для приготовления мега-плова был привезен из Ташкента. Акцию местные ошпазы посвятили Дню защитников Родины.



Напомним, 8 сентября т.г. представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали самый большой плов в мире на Фестивале традиционной культуры O’zbegim в Ташкенте. Чистый вес блюда тогда составил 7360 кг.

Толонбай Курбанов Источник - kabar.kg

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