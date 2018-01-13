|В Узбекистане обновили мировой рекорд по приготовлению мега-плова - потянул на 8 тонн!
22:07 15.01.2018
В Денауском районе Сурхандарьинской области 46 поваров накануне приготовили плов весом более 8 тонн и обновили мировой рекорд по приготовлению мега-плова, сообщают сегодня узбекские СМИ.
Котел весом 8,8 тонны для приготовления мега-плова был привезен из Ташкента. Акцию местные ошпазы посвятили Дню защитников Родины.
Напомним, 8 сентября т.г. представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали самый большой плов в мире на Фестивале традиционной культуры O’zbegim в Ташкенте. Чистый вес блюда тогда составил 7360 кг.
Толонбай Курбанов