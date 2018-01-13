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Узбекистан обещает в течение года запустить в Кыргызстане 9 предприятий
22:05 15.01.2018

В течение текущего года Узбекистан планирует открыть девять предприятий в нескольких городах Кыргызстана. Об этом агентству "Кабар" рассказал заместитель директора Агентства по продвижению и защите инвестиций (АПЗИ) Шумкарбек Адилбек уулу.

По его данным, на сегодня соглашения по всем проектам уже подписаны, и ожидается их практическая реализация.

"На руках мы имеем девять подписанных соглашений. Два из них в части строительства развлекательного центра в городе Ош и строительства школы в Бишкеке и семь различных совместных предприятий по крупноблочной сборке легковых автомобилей, сельхозтехники и навесной техники для нее, а также автобусов",- сообщил замглавы Агентства.

Он пояснил, что на данном этапе все переговоры по реализации проектов были завершены, и для их воплощения со стороны Кыргызстана необходимо создать правовые условия, чтобы машины от узбекских производителей могли продаваться в Кыргызстане. На первом этапе, как рассказал заместитель директора Агентства, экспорт товаров от узбекских производителей осуществляться не будет.

"Вопрос экспорта пока еще не стоит. По техрегламенту ЕАЭС, чтобы признать товар, сделанный в Кыргызстане, надо, чтобы более 50% его комплектующего было произведено здесь, в нашей стране. Пока мы не достигли такого уровня локализации. Соответственно, для начала будут созданы условия для использования автомобилей только внутри Кыргызстана без экспорта в другие страны", - добавил Шумкарбек Адилбек уулу.

Так, по его информации, если узбекская Artel Engineering и кыргызская фирма "Л.Т.Б" будут собирать стиральные машины марки Artel, то Perfect Plast Profil (РУз) и "Имзо ЛТД" (КР) построят цех по выпуску пластиковых и алюминиевых профилей.

Кроме того, узбекская "УзАвтоСаноат" с "АвтоОңдооЗавод" в КР откроют два предприятия по сборке сельскохозяйственной техники и автоприцепов. Также узбекская компания совместно с "ДТ Техник" и "Автоцентр Эстакада" из КР откроют заводы по сборке автобусов и обслуживанию транспорта соответственно. А компании "Автоцентр Эстакада" и "Равон Моторс Тянь-Шань" договорились об открытии завода по сборке автомобилей и дилерского центра.

Помимо этого, фирма Artel Engineering в Ташкенте откроет свой филиал в Кыргызстане, а также построит развлекательный центр MediaPark. Откроются новые компании в городах Бишкеке, Оше и Кара-Балте.
Нуркыз Сабырова

Источник - Кабар
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