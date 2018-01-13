Европарламент создал спецотдел по борьбе с "фейковыми новостями"

22:02 15.01.2018 В структуре Европарламента (ЕП) создано спецподразделение по противодействию фейкам.



"Подразделение займется деятельностью по защите репутации Европарламента, включая реагирование на "фейковые новости", - сообщили в пресс-службе ЕП.



Главой структуры станет Маржори Ван Ден Броке, уточняет "РИА Новости".



Как писал iz.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что американские "фейковые" СМИ вышли из-под контроля и наносят вред репутации страны. Источник - iz.ru

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