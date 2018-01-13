 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.01.2018
23:22  В центре Кабула, едва не угодив в канадское посольство, упала чья-то ракета
23:10  Новым вождем Аграрной партии Туркменистана избран Бяшим Аннагурбанов
22:07  В Узбекистане обновили мировой рекорд по приготовлению мега-плова - потянул на 8 тонн!
22:05  Узбекистан обещает в течение года запустить в Кыргызстане 9 предприятий
22:02  Европарламент создал спецотдел по борьбе с "фейковыми новостями"
21:54  Турецкий пассажирский "Боинг" при посадке... едва не уплыл в Черное море (видео)
21:38  Груз-200 из России в Таджикистан: счет идет на тысячи, - Р.Камбаров
21:35  Казахстанский Актобе. Родители судятся cо школой №10 из-за запрета носить хиджаб
19:20  Китай и Россия "ушатают" доллар, - "Соху"
19:17  Кыргызстан: погоны решают все…, - Камчыбек Сариев
16:05  В Грузии застрелен экс-командующий Нацгвардией генерал Кутателадзе
15:13  Погибла сотрудница УВД Бишкека Эгембердиева, решившая служить после смерти мужа-милиционера
13:58  Иранский вызов: Европа против Америки, - Н.Меден
13:57  Удар в спину: Запад начал публиковать компромат на Порошенко
13:53  Как Россия разграбила сокровища древне-китайского Хэйшуя. Западные Ся - не простят!
13:51  Узбекистан своими глазами. Арашанские озера – святилище над облаками
13:45  Назарбаеву в Москве хорошо, а в Вашингтоне лучше, - С.Гомзикова
13:44  Закат олигархата. Кто и что придет на смену украинскому национальному капиталу, - О.Манчук
08:33  Туркестанские миражи Анны Алматинской
08:31  Рахмон отправил на пенсию своего родственника - Согдийского хукума Кодири
08:24  Михаил Фрунзе: история "Русского Наполеона" и покорителя ЦентрАзии
08:20  Иран: за участие в акциях протеста 400 человек остаются под стражей
08:18  Туркменские прокуроры "с пристрастием" допрашивают фермеров, не выполнивших план по хлопку
07:55  Из жизни грызунов. Шукеевцы разбегаются из "Самрук-Казыны", на смену идут есимовцы, - Д.Ашимбаев
07:42  Трамп разрывает ядерную сделку с Ираном, - Е.Черненко
07:32  "Талибан" берет верх в Афганистане, - Александр Князев
07:05  Альянсу России, Турции и Ирана грозит раскол, - И.Субботин
07:02  "Аравийский Сталин": поражение в первом раунде, - А.Игнатенко
05:53  Таджикистан и Узбекистан готовы отказаться от виз
01:41  Змея, пригретая Трампом. О книге "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", - Къ
00:44  В киргизских Алайских горах нашли древнейшую в ЦА стоянку древнего человека
00:42  Когда палят пушки. ИГ убивает ковровое производство в Афганистане
00:07  Набрали по объявлению. Кого в Казахстане считают экстремистом
Воскресенье, 14.01.2018
19:46  Анкара твердым "нет" ответила на планы США по созданию "сил безопасности границы" в Сирии
18:01  Что будет, если США тронут российские активы по примеру казахстанских, - М.Хазин
15:45  Предательство элит. "Друзья Путина" готовы ползти к Трампу на коленях, - "СП"
15:13  Иранский гамбит Трампа заставит Европу выбирать между США и Россией, - Н.Коваленко
12:45  В Узбекистане появится новый Тебинбулакский горно-металлургический комплекс
12:01  Полноценная паника. Жителям Гавайев по ошибке сообщили о ракетном ударе по островам
10:59  Бывший информатор Wikileaks - предатель и трансгендер Мэннинг баллотируется в Сенат США
10:32  Макрон написал эротическо-автобиографический роман. О своем романе с старушкой
10:29  Всемирный банк назвал существенным вклад России в экономический рост ЦентрАзии
09:07  Портал для отправки фараонов в загробный мир нашли в пирамиде Хеопса
08:06  Киндер-премьер Исаков назначил 30-летнего Буржуева зампредом КырГоскомсвязи
Суббота, 13.01.2018
21:13  Вашингтон – Тегеран: первая ничья. Но Трамп готовит новую атаку
19:54  Памятник И.Каримову в Москве соорудит британский скульптор Пол Дей
15:21  И без нас там все оформят. Почему адекватные граждане не ходят на выборы в России, - Ф.Мироглов
15:19  Ожесточенные бои идут в последнем крупном оплоте повстанцев в Сирии, - New York Times
13:45  США делают ставку на "Исламское государство" для подрыва позиций Китая и России в Африке, - Д.Минин
13:39  Другая война. Почему обычная реклама спровоцировала мировой скандал, - Э.Чаландзия
13:00  Движение вверх! Первый казах-олимпийский чемпион-баскетболист Алжан Жармухамедов рассказал, почему переехал в Москву
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Европарламент создал спецотдел по борьбе с "фейковыми новостями"
22:02 15.01.2018

В структуре Европарламента (ЕП) создано спецподразделение по противодействию фейкам.

"Подразделение займется деятельностью по защите репутации Европарламента, включая реагирование на "фейковые новости", - сообщили в пресс-службе ЕП.

Главой структуры станет Маржори Ван Ден Броке, уточняет "РИА Новости".

Как писал iz.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что американские "фейковые" СМИ вышли из-под контроля и наносят вред репутации страны.

Источник - iz.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516042920
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  