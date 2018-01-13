Турецкий пассажирский "Боинг" при посадке... едва не уплыл в Черное море (видео)

21:54 15.01.2018 Грязь Черного моря спасла авипассажиров от гибели

Кто виноват в инциденте с самолетом в Турции



Пассажирский самолет в Турции чудом избежал катастрофы при посадке. Boeing, на борту которого было почти 170 человек, едва не упал с обрыва в Черное море. По предварительной информации, пилот потерял контроль над управлением.



Во время посадки самолет съехал с полосы и покатился по крутому склону вниз. Спасло пассажиров то, что у самого берега лайнер завяз в грязи. Сообщается, что никто серьезно не пострадал, но на борту была сильная паника. Видео из салона Boeing выложил в интернет один из пассажиров. На записи видно, что эвакуация проходила неспокойно.









В интервью журналистам женщина, которая находилась в самолете, сообщила, что многие на борту, оказавшись в шаге от гибели, пытались как можно быстрее эвакуироваться и не думали о соседях. Перевод "России 24": "Мы почувствовали, что самолет наклонился резко вниз, а задняя часть пошла наверх, все закричали. По громкой связи пассажиров просили покинуть салон через выход в хвосте салона, но из-за шума и криков ничего не было слышно. Все чуть ли не по головам пытались пройти к выходу и выбежать из самолета - ужасная ситуация".



Произошло ЧП в аэропорту Трабзона на северо-востоке страны. Лайнер летел туда из столицы Турции - Анкары. Судя по снимкам и видео, взлетно-посадочную полосу от склона, по которому скатился самолет, отделяет меньше 100 метров.



В аэропортах такого типа ошибки экипажа при взлете и посадке нередко приводят к катастрофам, отметил заслуженный пилот России Юрий Сытник: "Аэродром очень сложный в плане того, что нет боковой полосы безопасности, поэтому при потере, будем говорить, сцепления с полосой экипаж подвержен такому событию, как выкатывание вбок. Была же катастрофа "Ту-204" только из-за того, что командир неправильное принял решение и за пределы полосы выехал на киевскую трассу".



В СМИ уже появилась информация, что трудности с управлением турецкого самолета могли возникнуть в воздухе еще до посадки на полосу. Авиаэксперт Александр Романов отметил в интервью "РЕН-ТВ", что первопричиной ЧП, вероятно, была проблема с техникой: "Возможно, в полете что-то у него с механизацией крыла было, поэтому длина пробега была очень большая. Но в конце пробега там еще 300 метров взлетно-посадочной полосы оставалось - то ли была большая скорость, то ли экипаж занервничал и пытался остановить самолет как можно быстрее, но не рассчитали, вероятно, не хватило мастерства, поэтому самолет сбросило с полосы".



Boeing, который едва не разбился в аэропорту города Трабзон, принадлежит турецкому лоукостеру Pegasus Airlines. После инцидента, который чуть не привел к гибели десятков пассажиров, авиаузел на несколько часов приостановил работу.



Петр Шадрин Источник - Коммерсант

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