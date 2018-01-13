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Груз-200 из России в Таджикистан: счет идет на тысячи, - Р.Камбаров
21:38 15.01.2018

Таджикистан известна как страна с нестабильной экономикой и высоким уровнем безработицы. Источником дохода значительной части населения является трудовая миграция. Безусловно, трудовые мигранты приносят большую пользу и российской экономике. Ведь большинство из них работают там, где россияне не хотят, несмотря на безработицу в стране. В результате принимающей стране нужна именно дешевая и непритязательная рабочая сила, чтобы заполнить не престижные вакансии. И очень часто мигрант оказывается там, где ему приходится рисковать здоровьем и даже жизнью.

По различным данным на территории РФ в трудовой миграции находится более 1 млн. граждан Таджикистана и ежегодно около 1 тыс. из них погибает (умирает) по разным причинам. Их убивают, они погибают в результате несчастных случаев или от болезней. Точного числа погибших и умерших в России трудовых мигрантов никто не называет. Министерство труда, миграции и занятости населения указало, что этим занимается МВД. В МВД получить эту статистику невозможно.

Последним источником получения нужных сведений остается Душанбинский аэропорт, через который в основном и доставляется груз 200. Выяснилось, что за последние три года Международным аэропортом Душанбе была принята и передана встречающим 2371 единица груза 200. Однако надо помнить, что подобные грузы принимают еще и международные аэропорты Худжанда, Курган-Тюбе и Куляба. Кроме того, помимо трудовых мигрантов грузом 200 доставляются и тела граждан страны, умерших в других государствах по разным причинам.

В любом случае большая часть груза 200 приходится на трудовых мигрантов. Неблагодарная Россия никак не может позаботиться соответствующим образом о мигрантах, которые своим трудом преображают страну, не может защитить их от произвола местных националистов и тех, кто своими действиями поощряют и взращивают антимигрантские настроения в российском обществе.

Не случайно, даже при гибели или смерти мигранта мало кто из местных эксплуататоров считает нужным оказать помощь в отправке несчастного на родину. Поэтому часто случается так, что граждане Таджикистана, не имея сведений, обращаются в различные агентства, которые берут за свои услуги в разы больше. К примеру, из Рязани сообщили, где погиб мигрант, отправка тела погибшего гражданина Таджикистана на родину обошлась в более чем в 80 тысяч рублей (около $ 1367), к тому же эти агентства не берут на себя таможенное оформление груза 200. Выходит, даже на смерти человека нечистоплотные россияне наживаются…

При этом мало кому известно, что представительство Минтруда Таджикистана в России долгое время сотрудничает с местным ритуальным агентством, и это способствует минимизации расходов при оправке "груза 200" в Таджикистан. Расходы в 2-3 раза дешевле, чем в регионах. Оформление при посредстве агентства обходится в 25-27 тысяч рублей (около $427 - 461), - говорит пресс-секретарь Минтруда.

Власти Таджикистана обеспечивают перевозку тел трудовых мигрантов на родину таджикскими авиакомпаниями за счет бюджета республики, без каких бы то ни было исключений. Однако никакие другие расходы, в том числе по ритуальным услугам, помощь не выделяется. Такие расходы обычно несут близкие погибшего или умершего. Представители таджикских диаспор также оказывают помощь. Со стороны государства покрываются только транспортные расходы за счет бюджета.

Свой счет "Грузам-200" ведут и в соседнем Кыргызстане. Но здесь при транспортировке на родину тел погибших/умерших в России родных или земляков могут возникнуть сложности. Ежегодно на транспортировку тел погибших за границей трудовых мигрантов власти КР выделяют около 2 миллионов сомов. Согласно соответствующему постановлению правительства две кыргызские авиакомпании - "Кыргызстан" и "Эйр Бишкек" - обеспечивают бесплатный провоз груза 200. Но… эта норма распространяется только на официальных трудоустроенных мигрантов, имеющих трудовой договор. Остальные – не в счет…

Ришод Камбаров

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516041480
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