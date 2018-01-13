Казахстанский Актобе. Родители судятся cо школой №10 из-за запрета носить хиджаб

21:35 15.01.2018 Родители судятся cо школой Актобе из-за запрета носить хиджаб



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Учениц не допускают к занятиям, требуя придерживаться единой школьной формы.



Родители двух школьниц подали гражданский иск на руководство школы №10, которое не допускает их дочерей на уроки в хиджабе, сообщает корреспондент BNews.kz.



Житель Актобе Кайрат Жармагамбет через суд пытается отстоять право двух дочерей ходить в школу в исламском платке. По мнению его адвоката Агысбека Толегенова, руководство 10-ой школы ограничивает право девушек на получение среднего образования и свободу вероисповедания.



"Истец получил на руки извещение от руководства школы, заверенные печатью и подписью. Там сказано, что если с 8 января дети не будут придерживаться школьной формы, то они не будут допущены к занятиям. Тем самым директор школы самовольничает. Юридически правильно обратиться руководству школы в суд. И только по решению суда они имеют право не впускать детей в школу", - рассказал Толегенов.



Отметим, что Министерство образования и науки РК вынесло приказ на запрет ношения хиджаба и другой религиозной атрибутики в школе, как несоответствующие закону "Об образовании". После экспертизы Министерство юстиции пришло к выводу, что этот приказ соответствует законам РК. После чего казахстанским учащимся запретили посещать школу в мусульманском головном уборе. Это привело к скандалу среди родителей-мусульман.



Актюбинские родители неоднократно жаловались через СМИ акиму области и в областной департамент образования. Требуя допустить детей к учебным занятиям в религиозной одежде, группа женщин-мусульманок даже провела показательную акцию, совершив намаз около школы №56. В качестве решения проблемы родители предлагают открыть специальную школу для детей-мусульман или разработать индивидуальный график обучения. Однако спорная ситуация о дресс-коде школьниц пока не разрешилась. Источник - bnews.kz

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