 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.01.2018
23:22  В центре Кабула, едва не угодив в канадское посольство, упала чья-то ракета
23:10  Новым вождем Аграрной партии Туркменистана избран Бяшим Аннагурбанов
22:07  В Узбекистане обновили мировой рекорд по приготовлению мега-плова - потянул на 8 тонн!
22:05  Узбекистан обещает в течение года запустить в Кыргызстане 9 предприятий
22:02  Европарламент создал спецотдел по борьбе с "фейковыми новостями"
21:54  Турецкий пассажирский "Боинг" при посадке... едва не уплыл в Черное море (видео)
21:38  Груз-200 из России в Таджикистан: счет идет на тысячи, - Р.Камбаров
21:35  Казахстанский Актобе. Родители судятся cо школой №10 из-за запрета носить хиджаб
19:20  Китай и Россия "ушатают" доллар, - "Соху"
19:17  Кыргызстан: погоны решают все…, - Камчыбек Сариев
16:05  В Грузии застрелен экс-командующий Нацгвардией генерал Кутателадзе
15:13  Погибла сотрудница УВД Бишкека Эгембердиева, решившая служить после смерти мужа-милиционера
13:58  Иранский вызов: Европа против Америки, - Н.Меден
13:57  Удар в спину: Запад начал публиковать компромат на Порошенко
13:53  Как Россия разграбила сокровища древне-китайского Хэйшуя. Западные Ся - не простят!
13:51  Узбекистан своими глазами. Арашанские озера – святилище над облаками
13:45  Назарбаеву в Москве хорошо, а в Вашингтоне лучше, - С.Гомзикова
13:44  Закат олигархата. Кто и что придет на смену украинскому национальному капиталу, - О.Манчук
08:33  Туркестанские миражи Анны Алматинской
08:31  Рахмон отправил на пенсию своего родственника - Согдийского хукума Кодири
08:24  Михаил Фрунзе: история "Русского Наполеона" и покорителя ЦентрАзии
08:20  Иран: за участие в акциях протеста 400 человек остаются под стражей
08:18  Туркменские прокуроры "с пристрастием" допрашивают фермеров, не выполнивших план по хлопку
07:55  Из жизни грызунов. Шукеевцы разбегаются из "Самрук-Казыны", на смену идут есимовцы, - Д.Ашимбаев
07:42  Трамп разрывает ядерную сделку с Ираном, - Е.Черненко
07:32  "Талибан" берет верх в Афганистане, - Александр Князев
07:05  Альянсу России, Турции и Ирана грозит раскол, - И.Субботин
07:02  "Аравийский Сталин": поражение в первом раунде, - А.Игнатенко
05:53  Таджикистан и Узбекистан готовы отказаться от виз
01:41  Змея, пригретая Трампом. О книге "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", - Къ
00:44  В киргизских Алайских горах нашли древнейшую в ЦА стоянку древнего человека
00:42  Когда палят пушки. ИГ убивает ковровое производство в Афганистане
00:07  Набрали по объявлению. Кого в Казахстане считают экстремистом
Воскресенье, 14.01.2018
19:46  Анкара твердым "нет" ответила на планы США по созданию "сил безопасности границы" в Сирии
18:01  Что будет, если США тронут российские активы по примеру казахстанских, - М.Хазин
15:45  Предательство элит. "Друзья Путина" готовы ползти к Трампу на коленях, - "СП"
15:13  Иранский гамбит Трампа заставит Европу выбирать между США и Россией, - Н.Коваленко
12:45  В Узбекистане появится новый Тебинбулакский горно-металлургический комплекс
12:01  Полноценная паника. Жителям Гавайев по ошибке сообщили о ракетном ударе по островам
10:59  Бывший информатор Wikileaks - предатель и трансгендер Мэннинг баллотируется в Сенат США
10:32  Макрон написал эротическо-автобиографический роман. О своем романе с старушкой
10:29  Всемирный банк назвал существенным вклад России в экономический рост ЦентрАзии
09:07  Портал для отправки фараонов в загробный мир нашли в пирамиде Хеопса
08:06  Киндер-премьер Исаков назначил 30-летнего Буржуева зампредом КырГоскомсвязи
Суббота, 13.01.2018
21:13  Вашингтон – Тегеран: первая ничья. Но Трамп готовит новую атаку
19:54  Памятник И.Каримову в Москве соорудит британский скульптор Пол Дей
15:21  И без нас там все оформят. Почему адекватные граждане не ходят на выборы в России, - Ф.Мироглов
15:19  Ожесточенные бои идут в последнем крупном оплоте повстанцев в Сирии, - New York Times
13:45  США делают ставку на "Исламское государство" для подрыва позиций Китая и России в Африке, - Д.Минин
13:39  Другая война. Почему обычная реклама спровоцировала мировой скандал, - Э.Чаландзия
13:00  Движение вверх! Первый казах-олимпийский чемпион-баскетболист Алжан Жармухамедов рассказал, почему переехал в Москву
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай и Россия "ушатают" доллар, - "Соху"
19:20 15.01.2018

У Китая и России в руках есть сильный козырь, который может пошатнуть доминирующее положение США в мировой экономике

Нефть обеспечивает силу доллара, однако фьючерсные контракты на сырую нефть, номинированные в юанях, будут способствовать большему использованию этой валюты в мировой торговле. Хотя влияния Китая на рынок сырой нефти еще недостаточно для того, чтобы пошатнуть ведущую позицию доллара, но у Китая есть долгосрочный план, а главное то, что Китай уже стал важной страной-импортером сырой нефти в мире. Вплоть до того, что даже продавцы сланцевой нефти из Америки надеются быстро занять китайский рынок, и все это дает китайскому юаню хорошие возможности. Ведущий экономист "Хай фриквенси экономикс" (High Frequency Economics) Карл Вайнберг полагает, что "скоро наступит момент, когда цены на нефть будут установлены в юанях".

В нашем изменчивом мире сильный "задает тон", а слабый следует ему. С 1944 года до сегодняшнего дня Бреттон-Вудская система закрепила за долларом позицию гегемона. Доллар управляет мировой экономикой уже более 70 лет, однако во многих странах, особенно в нефтедобывающих, никогда не прекращалось движение за дедолларизацию.

На самом деле, за последние несколько лет некоторые государства, оспаривающие положение доллара как резервной валюты, активно ищут способ отказа от него. Например, Россия и Китай в торговле нефтью создали бездолларовую среду. Эти две страны также увеличивают добычу и получение физических запасов золота, чтобы защититься от обвала доллара.

Золотой запас России и Китая превышает американский, и это может пошатнуть доминирующее положение США в мировой экономике

Занимающий лидирующие позиции сингапурский трейдер золота "БулльонСтар" BullionStar и эксперт по драгоценным металлам Ронан Мэнли(Ronan Manly) заявил, что накопления золота Китая и России можно рассматривать как шаг к освобождению от стратегии регулирования мировой экономики долларом. Эти две страны сейчас активно создают золотой запас, и в будущем возможно возвращение к золотому стандарту и поворот к тому, что доллар перестанет управлять миром.

© РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанкЗолотые слитки, изготовленные на Екатеринбургском заводе
В августе прошлого года Германия ускорила процесс возвращения своих золотых резервов. Причиной этому послужили переживания по поводу того, что доллар ничем не обеспечен, к тому же США уже не те, что были после окончания Второй мировой войны. Золото обычно считается хедж-фондом в период экономической неустойчивости. Завершив процесс возвращения золота, Германия сможет не опасаться угрозы быть "захваченной" долларом.

Статистика "России сегодня" показывает, что Китай и Россия за прошедшие 10-15 лет активно увеличивали золотой запас. Десять лет назад, по официальным данным, золотой резерв стран составлял примерно 400 тонн (обратите внимание, что эти данные получены из официально опубликованной статистики, и не включают количество общественных запасов - прим. автора), а сейчас Китай и Россия вместе обладают примерно 3670 тоннами золота.

Почему США неоднократно отказывали Китаю в возвращении раньше срока золотых запасов, находящихся в Америке?

Ронан Мэнли отмечает, что если говорить о Китае и России, то золото - это единственный монетарный актив, который может предоставить независимость от доллара. Возможно, что из-за большого количества каналов по покупке золота, обе стороны могут обладать еще большим количеством этого драгоценного металла, чем в их официальных резервах. Если Россия и Китай сложат свои золотые запасы вместе, то общий размер превысит американский. Это как минимум означает, что доллару и месту США в мировой экономике может быть нанесен удар.

По данным интернет-издательства "Китайская сеть BW" (BWChinese, Chinese Business Wisdom), в недавней статистике Всемирного совета по золоту обнаружено, что вплоть до декабря 2017 года, в рейтинге по объему золотого резерва на первом месте оказались США с запасом 8133,5 тонн, что составляет 75% от мирового запаса. На втором месте находится Германия с 3373,6 тоннами, и это - 69,1% от мирового запаса золота. На третьем месте - Международный валютный фонд, четвертое и пятое место занимают Италия и Франция соответственно. Китай расположился на шестом месте, с запасом 1842,6 тонн, что составляет от мирового резерва 2,6%. Россия непрерывно увеличивает свой золотой запас, и идет вслед за Китаем с 1828,6 тоннами золота и занимает седьмое место.

В "Китайской сети BW" упоминается, что федеральный резерв США неоднократно отказывал Китаю в возвращении 600 тонн золота, находящегося в Нью-Йорке в подземном хранилище. Некоторые аналитики отмечают, ранее Китай для того, чтобы избавиться от американских санкций, был вынужден дать золото в качестве залога. Это предположение было подтверждено в официальных китайских СМИ в газете "Международные финансы" от декабря 2017 года статьей "Сколько золота „присвоила" Америка". Сообщается, что золотые запасы более 60 стран частично или полностью находятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в подземном хранилище. Среди этих стран и Китай, который вывез в Соединенные Штаты 600 тонн золота. Было обнаружено, что впервые Китай передал золото на хранение США в 1990 году.

Однако, что интересно, сейчас Китай и Россия делают доступным для общественности информацию о своих золотых резервах. Это показывает, что золото причисляется к стратегическому монетарному активу. Две страны не скрывают эту информацию, а США как раз наоборот, к тому же они действительно недооценивают стратегическую позицию золота. Сейчас золото по-прежнему является самым большим врагом доллара.

Американский советник в области геополитической стратегии Уильям Энгдаль упоминал, что в руках Китая и России есть сильный козырь в виде золотого резерва (фьючерсы на сырую нефть в юанях также закреплены на основе золота - прим. автора). Это вызов позиции доллара. В Вашингтоне и на Уолл-Стрит все прекрасно понимают, но остаются бессильны в этой ситуации. Сталкиваясь с дополнительными китайско-российскими преимуществами, Вашингтон и Уолл-Стрит также не способны создать еще один "греческий долговой кризис".

В связи с этим американский президент-бизнесмен Трамп в марте 2016 года выразил свою обеспокоенность: "Раньше мы были очень мощной страной, потому что были на золотом стандарте, но сейчас у нас нет золота, оно ушло в другие страны". В словах Трампа, как будто в высказывании Кейнса, золото - это последний безопасный и востребованный резерв, ведь все еще нет другой лучшей альтернативы для его замены.

"Соху", Китай

Оригинал публикации: 中国俄罗斯手握最强势底牌，将动摇美国经济全球支配地位
09/01/2018

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1516033200
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  