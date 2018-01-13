Кыргызстан: погоны решают все…, - Камчыбек Сариев

19:17 15.01.2018 2017 год в Кыргызстане был насыщен проведением и принятием стратегических действий по направлению развития страны. Приоритетным явился курс по укреплению дружбы и добрососедства с Узбекистаном.



Страны имеют тесные исторические связи, общие культурные и духовные ценности. Так, путем двустороннего сотрудничества, принимается немало усилий, дабы создать между странами основанные на взаимном уважении и доверии, отношения. Но нужно понимать, что все эти попытки тщетны, до тех пор, пока на местах сидят некомпетентные исполнители. Вся система оказывается провальной. Свою "лепту" в развитие отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном вносят кыргызские сотрудники правоохранительных органов, организовывая "достойную" встречу узбекских гостей.



Чтобы не быть голословным, приведу реальный пример. Мне пришлось стать свидетелем того, как начальник Кадамджайского РОВД Ахматбеков Бегали и сержант Курсан Улуу Азрат, будучи уверенными в собственной безнаказанности, пользуясь служебным положением, на протяжении нескольких лет зарабатывают на задержании жителей Сохского района, по каким-либо причинам въезжающих в г. Айдаркен.



Так, 15 декабря 2017 года, был задержан приехавший ко мне в гости из Узбекистана родственник. У представителей правопорядка есть свои осведомители из местного населения. Они-то и сообщили сотрудникам милиции о нахождении узбекского гражданина. Конечно для обеспечения безопасности контроль пребывающих в городе граждан, вполне уместен. Однако, есть НО, которое и подмачивает репутацию сотрудников. При задержании, ему предъявили обвинения в нарушении правил транзитного пересечения границы Кыргызстана. Но при этом, без оформления соответствующих протоколов, потребовали выплатить штраф в размере 10 тысяч кыргызских сомов, что составило 1 млн. 200 тыс. узбекских. Попытки разобраться в ситуации на основании закона, не увенчались успехом. Пришлось заплатить.



Поиск истины, конечно, бесполезное занятие. Если бы я лично не столкнулся с этим беспределом, то скорее также как и многие, промолчал. Моя хата с краю. Это конечно не очень хорошо, но таковы реалии, не противоречащие установкам в голове большинства из нас. Мы можем ошибаться в нравственности людей на вершинах, мы можем им не доверять, а что нам еще остается, если власть представляют те, кто думает только о том, чтобы набить свой карман. Вызывать страх у окружающих – любимое занятие большинства. Никто не решается на открытый бунт и вынужден терпеть предписанное, ведь по факту мы должны доверять людям, чей долг защищать и т.п. А самым уязвимым сословием, как известно, является простой народ, потому что его проще всего обмануть. Вот мы и вынуждены платить мзду тем, кто имеет власть. А как им откажешь?

Камчыбек Сариев Источник - ЦентрАзия

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