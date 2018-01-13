В Грузии застрелен экс-командующий Нацгвардией генерал Кутателадзе

16:05 15.01.2018 СМИ сообщили об убийстве экс-командующего нацгвардии Грузии



В городе Рустави обнаружили тело бывшего командующего Национальной гвардией Грузии, экс-депутата парламента, бригадного генерала в отставке Самсона Кутателадзе. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.



По данным грузинских СМИ, 53-летний Кутателадзе занимался предпринимательской деятельностью. В частности, он являлся совладельцем так называемого стамбульского рынка в Рустави, передает "Интерфакс".



По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".



Самсон Кутателадзе служил в Вооруженных силах Грузии с 2001 года. Он руководил Нацгвардией страны в 2004–2006 годах. В период с 2008 по 2012 год являлся членом парламента, куда избирался от блока "Единое национальное движение - За победившую Грузию". Источник - известия

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