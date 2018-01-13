Погибла сотрудница УВД Бишкека Эгембердиева, решившая служить после смерти мужа-милиционера

15:13 15.01.2018 Бишкек. 15 января. КирТАГ – Альбина Метерова. Сотрудница УВД Октябрьского района Бишкека скончалась от травмы, которую получила в результате несчастного случая. Информацию КирТАГ подтвердили в РОВД Октябрьского района в понедельник.



Инспектор по делам несовершеннолетних Айнагуль Эгембердиева скончалась после травмы, полученной во время отдыха в горах. После неудачного падения женщина впала в кому и позже скончалась в больнице.

Сообщается, что женщина получила травму позвоночника в горах, куда отправилась на отдых со своими детьми.

"В результате неудачного падения с баллона, она получила травму позвоночника, после чего впала в кому, а позже скончалась", - сообщают ее коллеги.



Отметим, Айнагуль Эгембердиева являлась вдовой погибшего от рук преступника капитана милиции Бакая Сыдыгалиева. Ей был 31 год.

Напомним, 14 ноября 2014 года в Бишкеке при попытке задержания беглого преступника скончался 28-летний капитан милиции Бакай Сыдыгалиев. Супруги воспитывали двух малолетних детей, которые после смерти матери остались круглыми сиротами. Источник - kyrtag.kg

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