Иранский вызов: Европа против Америки, - Н.Меден

"Ультимативные требования ни к чему не приведут. Многонациональные соглашения, как соглашение по атомной программе, нельзя просто перечеркнуть. Выход из соглашения с Ираном не приведет к росту стабильности, напротив, он стал бы угрожать миру", – заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью немецкой Welt.



Ассельборн подчеркнул, что соглашение по атомной программе Ирана (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) – это не двусторонний американо-иранский договор, а многостороннее политическое соглашение, которое базируется на решении Совета Безопасности ООН, так что ужесточение требований к Ирану возможно лишь в случае несоблюдения Тегераном взятых на себя обязательств. Однако в этом иранцев не упрекнешь: Жан Ассельборн сослался на данные МАГАТЭ – точно так же, как это сделал как несколько дней назад Сергей Лавров. Приветствуя 10 января в Москве своего иранского коллегу Джавада Зарифа, российский министр иностранных дел заявил: "Отмечаем четкую констатацию Генерального директора МАГАТЭ Ю. Амано полного выполнения Ираном своих обязательств".



Интервью Ассельборна представляет собой первую реакцию европейских стран, не являющихся участниками подготовки СВПД, на политику администрации Трампа по Ирану. Политика эта беспокоит своей двусмысленностью: с одной стороны, Трамп не санкционировал возврат к антииранским санкциям (что было бы равнозначно одностороннему выходу из СВПД), с другой стороны, ультимативно заявил своим европейским союзникам, что совершает эту уступку в последний раз и дает Ирану "последний шанс" в расчете на то, что в течение последующих четырех месяцев в соглашение будут внесены изменения, на которых настаивает американская сторона.



В ходе предвыборной кампании по выборам президента США в 2016 году Трамп называл соглашение по ядерной программе "худшей сделкой" американской дипломатии и обещал выйти из него. "Чудовищный", как выражается Трамп, недостаток ядерной сделки с Ираном заключается в том, что ее действие не распространяется на иранскую ракетную программу. Официальные представители европейской дипломатической службы и МИД Германии заявили, что "принимают к сведению" позицию Трампа и будут "совещаться" с европейскими союзниками для выработки общей позиции. Ассельборн высказался первым.



Напомним хронологию последних событий. Заручившись в Москве поддержкой российской стороны, министр иностранных дел Ирана направился в Брюссель. Здесь 11 января состоялась его встреча с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и министрами иностранных дел Франции, Великобритании и Германии – трех государств ЕС, участвовавших в заключении ядерного соглашения. Результат встречи немецкая Frankfurter Allgemeine сформулировала с вызовом: "Европа борется за атомное соглашение – и против Америки".



Эмманюэль Макрон позвонил в Белый дом, чтобы отговорить американского союзника от опрометчивого политического решения. Да и на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с Зарифом четверо европейских дипломатов были единодушны. Соглашение функционирует и "делает мир более безопасным" (Могерини); соглашение "несет безопасность и процветание иранскому народу и всему миру" (Борис Джонсон); "соглашение необходимо, и ему нет альтернативы" (министр иностранных дел Франции Ле Дриан); "Мы чрезвычайно заинтересованы" в сохранении соглашения и будем "защищать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) от любых подрывающих его решений, с какой бы стороны они ни приходили" (Зигмар Габриэль).



Таким образом, европейская дипломатия ответила Дональду Трампу вполне однозначно: предложений по переработке соглашения с Ираном у нее нет. Между тем в Вашингтоне говорят об "общей стратегии противодействия дестабилизирующему поведению иранского режима", охватывающей и ядерную программу, и ракетостроение, и политику Ирана в регионе Ближнего и Среднего Востока, и правозащитную тематику (недавние антиправительственные выступления в Тегеране подоспели прямо к вынесению американским президентом решения по СВПД). В рамках "общей стратегии противодействия" Трамп одобрил введение против Ирана новых санкций, внеся в черный список 9 юридических лиц и 5 граждан Ирана, включая главу судебной системы ИРИ.



Если на брюссельской встрече министров иностранных дел стран Европы говорилось о том, что СВПД "несет процветание иранскому народу и всему миру", то влиятельную антииранскую лоббистскую организацию "Объединение против ядерного Ирана" (United Against Nuclear Iran) такой расклад никак не устраивает. На сайте этой организации размещен ее собственный черный список, куда включены свыше 1.000 компаний (от российских "Аэрофлота" и Атомстройэкспорта до предприятий Саудовской Аравии), "уличенных" американскими лоббистами в деловых связях с Ираном.



Есть в черном списке United Against Nuclear Iran и 308 (!) германских корпораций, включая Audi, BASF, Bayer, BMW, Bilfinger, Bosch, Carl Zeiss, Commerzbank, Daimler… В 2016 г. на долю Германии приходилось 5% иранского импорта, но потенциал существенно выше, о чем свидетельствуют высокие показатели роста торговли в первом полугодии 2017 года: немецкий импорт из Ирана вырос на 20,8%, экспорт в Иран – на 23,4%. Почти треть (31,4% в 2016 г.) иранского импорта составляют машины. Немецкий гигант Siemens, например, планирует наладить в Иране производство газовых турбин и локомотивов и подписал с иранскими властями декларацию о модернизации железнодорожной инфраструктуры – объем заказов оценивается в 1,4 млрд евро. В случае возврата к санкционному режиму, а тем более при его ужесточении все эти планы рухнут.



Комментируя ситуацию вокруг СВПД, газета немецких деловых кругов Handelsblatt поместила график, показывающий, как после приостановки санкций начала расти торговля с Ираном у Германии и Франции (у французов динамика роста еще выше, чем у немцев):



Handelsblatt не стесняется обвинять Трампа в том, что он "превращает мир в пороховую бочку". Автор статьи называет поддержку президентом США недавних антиправительственных выступлений в Иране не только "совершенно недипломатичной", но и "взрывоопасной".



Если десяток лет назад в Америке широко звучали призывы "разбомбить" Иран, то теперь администрация Трампа делает ставку на экономическое удушение Исламской Республики с помощью санкций, рассчитывая, что санкционный режим приблизит наступление новой "весны" – уже не арабской, а персидской. Теперь Белый дом нуждается в общей с Европой "стратегии противодействия" Ирану. Однако по мере того, как Трамп бесцеремонно продвигает свой лозунг America First, Европа все больше задумывается о собственных интересах. И начинает противодействовать не Тегерану, а Вашингтону. Источник - Фонд Стратегической Культуры

