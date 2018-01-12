Удар в спину: Запад начал публиковать компромат на Порошенко

13:57 15.01.2018 Эксперты рассказали, как Al Jazeera и "Рустави 2" узнали украинские секреты



Президента Украины Петра Порошенко обвинили в написании верноподданнического письма в адрес ФСБ в 2007 году, а его ближайшее окружении - в выводе из страны 1,5 миллиардов долларов Януковича, которые тот украл из бюджета. "МК" выяснил, кто и зачем вытряхивает скелеты из шкафа "шоколадника" и его команды.



Грузинский телеканал "Рустави 2" сообщил 13 января, что в 2007 году президент Украины Петр Порошенко, тогда занимавший должность депутата Верховной рады, просил у ФСБ разрешения на въезд в Санкт-Петербург, уверяя при этом, что он ни за что не будет вредить России. У журналистов якобы есть соответствующее письмо, в котором действующий глава государства говорит, что является одним из создателей Партии регионов и привлекает в Россию большие инвестиции, а взамен хочет только пообщаться с родственниками жены своего сына.



В администрации президента Украины назвали сообщение грузинского СМИ низкопробной подделкой. В частности, там упирают на то, что сын главы государства женился только в 2013 году. Между тем, в МИД России сохранились данные о том, что Порошенко действительно пытался пересечь российскую границу в феврале 2007 года, но ему не дали этого сделать в рамках симметричного ответа на запрет ряду депутатов Госдумы посещать Украину. Напомним, в в 2005 году к власти в Киеве пришли лидеры так называемой "Оранжевой революции" во главе с Виктором Ющенко, что привело к охлаждению в российско-украинских взаимоотношениях.



Как бы там ни было, с начала 2018 года это уже вторая скандальная публикация в международных СМИ, посвященная украинским властям. Ранее Al Jazeera опубликовала приговор Краматорского суда, в котором сказано, что экс-президент Украины Виктор Янукович вывел из республики 1,5 миллиарда долларов при помощи инвестиционной компании ICU, возглавляемой в тот момент нынешним председателем Нацбанка республики Валерией Гонтаревой.



Ранее об этом никому не было известно, так как документ был засекречен лично генпрокурором Украины Юрием Луценко. Он же заявил, что деньги были возвращены в бюджет страны через "спецконфискацию", умолчав при этом о том, где и как они были найдены. В свою очередь Гонтарева с апреля 2017 года постоянно проживает в США.



"МК" выяснил у экспертов, кто распространяет компромат на Петра Порошенко и его ближайшее окружение, и можно ли доверять опубликованным данным:



Андрей БУЗАРОВ, член общественного совета при МИД Украины:



Несмотря на то, что нет никаких подтверждений информации грузинских и арабских СМИ, очевидно, что за этими публикациями стоят очень влиятельные люди. Частично это лобби находится в Украине, а частично - за рубежом. Порошенко может быть уверен, что против него и его команды разворачивают информационную войну. Все указывает на то, что в ближайшие месяцы давление на них будет только усиливаться. При этом на данный момент зарубежные СМИ уделяют этому гораздо меньше внимания, чем зарубежные.



Денис ДЕНИСОВ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии:



Нет никаких сомнений в том, что Порошенко писал обращения с просьбой снять с него запрет на въезд в Россию. В 2007 году у него были здесь серьезные экономические интересы, нужно было встречаться с целым рядом партнеров и так далее. Сложно сказать, обещал ли он при этом не работать против России, но, зная его стиль и манеры ведения дел, в это вполне можно поверить. В первую очередь, Порошенко при любых обстоятельствах остается бизнесменом и только потом политиком.



Что касается скандала с Al Jazeera, то в нем замешаны не просто Гонтарева и Луценко, но и целый ряд замминистров, которые ранее работали в ICU. Опять же это обычная для Украины практика, когда самые непримиримые политические противники успешно сотрудничают в бизнесе.



Скорее всего обо всем этом украинцам решили напомнить их западные партнеры, которые недовольны тем, как Порошенко проводит реформы и надеется при этом остаться на еще один президентский срок. Они бы с удовольствием опубликовали эти факты в украинских СМИ, но те вероятно отказались, не желая вызывать огонь на себя. Вспомните, как изменилось жизнь оппозиционных изданий после Майдана. Одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета взорвали, "Вести", NewsOne, "Страна.ua" и другие издания находятся под постоянным прессингом со стороны прокуратуры и так называемых "активистов", которые, как правило, оказываются банальными бандитами на службе режима. Источник - МК

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