Как Россия разграбила сокровища древне-китайского Хэйшуя. Западные Ся - не простят!

13:53 15.01.2018 Город Черной воды (Хэйшуй) из книги "Призрак задувает свечи" действительно существует. Сокровищница была разграблена Россией



Лу Су (鲁速, Lu Su)

Феникс, Китай



При упоминании о городе Хэйшуй (досл. с китайского: город Черной воды - прим. ред) у большинства людей не возникает никаких ассоциаций. О нем слышали те, кому нравятся истории о раскопках древних гробниц. Так, в романе "Призрак задувает свечи" дается описание этого города: там бесчисленное количество спрятанных сокровищ, множество секретных механизмов, и там пропало немало людей.



В реальном городе Хэйшуй также было много богатств, но не золотых и серебряных украшений, а достояний культуры. Эти сокровища представляют собой жемчужины китайской культуры и им следовало бы находиться в нашей стране, исследоваться учеными. Однако их подавляющее большинство скрыто на территории России. Как же так получилось?



Город Хэйшуй являлся важной базой для сельского хозяйства и животноводства, а также пограничным фортом во времена государства Западная Ся. Он также был одной из перевалочных станций коридора Хэси, ведущего к северным провинциям. В Западную Ся здесь находился административный центр одного из двенадцати военных округов - Хэйшуй вэйфу. Причина, по которой город получил такое название, заключается в том, что до династии Юань по этой территории протекала река Хэйшуй.



Согласно истории, благодаря плодородным пастбищам, а также многочисленным рекам и озерами, это было отличное место для проживания, поэтому во времена новых династий, здесь тут же появлялись поселенцы. Периодом расцвета для города Хэйшуй стала эпоха династии Юань. Основа этому была заложена во времена Западного Ся. Все благодаря географическому положению города. Он представлял собой обязательный пункт коридора Хэси, ведущего на север, в направлении Внутренней Монголии, и транспортный узел. Именно поэтому его стратегическое положение было чрезвычайно важным.



До основания Тангутского царства здесь уже был возведен город, однако небольшой. После основания династии Западная Ся, власти осознали важность этого региона и, чтобы укрепить управление на данной территории и предотвратить набеги с востока, со стороны царства Ляо и монголов из пустыни Гоби, мобилизовали два объединенных гарнизона, дислоцировав их в городе Хэйшуй и всем районе Цзюйянь. Кроме того, они отправили большое количество людей в город на постоянное жительство, заставив их заниматься там сельскохозяйственными работами, выращивать зерно для удовлетворения потребностей народа и армии.



Китайские города всегда развивались подобным образом, населенные пункты при необходимости расширялись. Поскольку власти государства Западная Ся переместили немалое количество людей в Хэйшуй, отправили сюда же гарнизоны, а кроме того, город по-прежнему оставался важным транзитным узлом Великого Шелкового пути, Хэйшуй расцвел. Его экономика и культура были очень развиты: повсюду были рынки, таверны и храмы, письменные источники Западной Ся насчитывают более 200 лет.



Позже наступило время подъема Монголии. Она совершила нападение на Тангутское царство и первым делом взяла под контроль Хэйшуй. Отсюда монгольские войска отправились на юг, прямиком на столицу Тангутского царства - Чжунсин. На следующий год царство пало. После основания династии Юань, ее власти тоже осознали важность города Хэйшуй и занялись его строительством. Они, в свою очередь, отправили сюда гарнизоны войск и представителей разных наций на постоянное местожительство.



Поскольку городское население увеличилось, а первоначальная городская территория уже не могла вместить стольких жителей, власти занялись расширением Хэйшуй (монг. Хара-Хото - прим. перев.). После этого площадь города увеличилась в три раза, он стал еще более процветающим. Количество рынков, правительственных учреждений, почтовых станций, учебных заведений и храмов превышало значительно увеличилось по сравнению со временами Западной Ся. По обеим сторонам улиц были разнообразные таверны, трактиры, постоялые дворы, денежные лавки, мелкие лавки одежды, конные мастерские.



Счастливые времена недолговечны. Экосистема западных районов изначально очень хрупкая, а власти еще и переселили в Хэйшуй так много людей. Местная экосистема не выдержала. Проблема опустынивания становилась все серьезнее и серьезнее, так что город постепенно оказался заброшен, а все священные книги того времени были похоронены в земле и дожидались того момента, пока их кто-нибудь выкопает.



Однако эти сокровища дождались не своих китайских хозяев, а русских разбойников. В 1909 году офицер, почетный член Императорского русского географического общества Петр Кузьмич Козлов под предлогом так называемого научного исследования вместе с группой вооруженных военнослужащих отправился в "Черный город" (Хара-Хото, он же Хэйшуй) якобы для исследования диких животных. Он потребовал, чтобы местные жители были их проводниками, но получил отказ. Тогда Козлов прибег к силовым методам и, действуя то кнутом, то пряником, заставил местных провести его отряд в город Хэйшуй. Город постоянно преследовали напасти.



Петр Козлов трижды совершал "набеги" на город Хэйшуй. Таким образом, 80% сокровищ почти 1000-летних буддийских ступ в одночасье исчезли в руках археолога-грабителя. Это были не исследовательские, а разрушительные раскопки. Кроме того, Козлов отобрал и увез с собой только самые драгоценные экземпляры. То, что было никак не увезти, он уничтожил. Таким образом, огромное количество редких культурных ценностей исчезло в одно мгновение.



Среди литературных памятников, вывезенных Козловым было более 8000 видов всемирно известных печатных и письменных образцов тангутского письма, кроме того, немалое количество книг и канонов на китайском, тибетском, монгольском, персидском, а также гончарных и скобяных изделий, тканей, скульптур, картин и других драгоценных артефактов. Этих артефактов насчитывается очень много, кроме того, они почти не повреждены и представляют собой "бесценные сокровища" для изучения государства Западная Ся, даже существовавших в то же время династии Сун, государства Ляо, царства Цзинь, а кроме того еще и истории Юань.



Спустя более чем столетие, работа по упорядочиванию всех этих артефактов близится к завершению. На настоящий момент российская сторона выпустила 13 томов документов, и это лишь малая часть. Огромное количество ценнейших сокровищ города Хэйшуй до сих пор не было представлено миру Россией.



Благодаря раскопанным реликвиям, появилась новая дисциплина: тангутоведение. Руины города Хэйшуй, гадательные надписи из Иньсюя, а также дуньхуанские рукописи - это так называемые три главные археологические находки в Китае XX века. Однако не все они находятся на территории Китая, большая часть артефактов из города Хэйшуй и дуньхуанских рукописей находится за границей. Жителей Китая печалит этот факт, ведь они вынуждены ехать в другие страны, чтобы изучать свою собственную культуру и исторические документы. Это действительно огромная насмешка.



Кроме того, я не согласен с тем, что "для этих артефактов лучше оставаться за рубежом". Сейчас особенный период в истории нашей страны. Однако это совсем не означает, что у нас не хватит сил, чтобы защитить наши собственные культурные реликвии, наследие наших предков. Разве годится оставлять их за границей? Для культурных реликвий существуют государственные границы, а для культурных исследований - нет. После многолетних исследований китайских археологов и деятелей культуры, будь то изучение дуньхуанских рукописей или Тангутского царства, они по-прежнему остаются лучшими в Китае.



Своими усилиями китайцы доказали, что пусть культурные реликвии и находятся за рубежом, однако знаниями о них владеют в Китае. Лу Су все еще надеется, что однажды эти потерянные за рубежом культурные реликвии смогут вернуться на родину. Источник - Иносми

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