Узбекистан своими глазами. Арашанские озера – святилище над облаками

13:51 15.01.2018 А.Кудряшов



На фото. Длинное Арашанское озеро



Ангренское плато площадью 1200 квадратных километров – обширная горная страна Западного Тянь-Шаня, нависающая над Ферганской долиной. Даже в середине лета температура воздуха ночью здесь часто падает ниже нуля. А еще выше, на южных склонах Чаткальского хребта, рассыпано фантастическое ожерелье кристально чистых Арашанских озер, полностью освобождающихся от льда только к середине июня.



Когда в Ташкенте стоит 45-градусная жара, у подножия пика Каракуш высотой 3864 от уровня моря – на 555 метров выше Большого Чимгана – бушуют холодные штормы с градом, и среди тающих снежников только начинают распускаться весенние цветы.



В короткий отрезок высокогорного лета к озерам поднимаются паломники, верящие в исцеляющую силу теплого радонового источника, температура воды в котором в любое время года +36,7°С. Происхождение здешних геотермальных вод, как утверждают геологи, никак не связано с вулканической деятельностью. Тянь-Шань – это горы, сложенные не вулканами, а тектоническими процессами. Но каким-то образом вода таящих ледников просачивается сквозь трещины горных пород почти до земной коры, и вновь поднимается, вынося на поверхность тепло из горячих недр. Не удивительно, что местные жители считают явление теплого родника в краю вечного холода настоящим чудом. Хотя источник Арашан, что в переводе с тюркских языков означает просто "источник" – пожалуй, единственное из скаральных мест Узбекистана, не сохранившее до наших дней внятного культа и причитающейся ему красивой легенды.



Отношение большинства паломников к горячему роднику – прагматическое. Источник с дебетом около 10 литров в час в прошлом веке был заключен в небольшой, грубо слепленный из цемента квадратный бассейн шириной 2 метра, в который можно погрузиться по пояс или даже нырнуть с головой, если лечь спиной на дно, покрытое скользким зеленым илом. При этом купающихся обычно предупреждают, что принимать радоновую ванну не следует дольше 40 минут. Предупреждение явно похоже на медицинскую рекомендацию, а не на ритуальное табу. Проверить это сложно, поскольку желающих искупаться всегда много в очереди, погода быстро меняется, и другого раза за одно посещение может уже не представиться. Хотя некоторые паломники живут на Арашане по нескольку дней, приезжая целыми семьями. Бассейн, отгороженный от долины ржавой жестяной перегородкой, такой же перегородкой поделен на две половины – мужскую и женскую. Хотя бывают часы или дни, когда в источнике купаются только мужчины или только женщины. Вопреки медицинским сведениям о лечебном действии минеральных и теплых вод, паломники верят, что кроме кожных болезней и болей в суставах вода источника может исцелить от женского бесплодия.



На холме над горячим источником расположены три примитивных каменных надгробья, одно из которых украшено большими рогами архара – горного козла, рассохшимися от древности, но связанными от распада тряпичными ленточками.



Еще выше по горному склону едва заметны следы стен каменной крепости, возможно, некогда охранявшей караванную дорогу с Ангренского плато в Ферганскую долину. Серьезных археологических исследований здесь пока не проводилось – из-за труднодоступной местности и холодного климата. Скупые и обрывочные сведения местных краеведов и исследователей называют святилище "Арашан-бобо". С другой стороны перевала, в Папском районе Наманганской области, расположен кишлак Чадак, прекрасные фруктовые сады и сочащиеся из отвесных скал минеральные родники которого народные предания связывает с посещением (кадам жой) знаменитых наставников суфизма XII-XV веков – Юсуфа Хамадани, Мухаммада Самосий и Бахауддина Накшбанди. Но суровое высокогорье не сохранило в памяти людей имени подвижника, обитавшего на заоблачных высотах Арашана. Вблизи Арашанских озер в настоящее время нет даже действующей мечети. Здесь никто не живет круглый год. Только летом пастухи ставят юрты или брезентовые палатки на каменистых склонах.



От паломников иногда можно услышать, что Арашан, будто бы, очень любил Инамжон Бузрукович Усманходжаев – первый секретарь ЦК Коммунистической партии Узбекской ССР в 1983-1988 г.г. Будто бы ему, выходцу из Ферганской долины, этот уединенный уголок дикой природы нравился больше пышных исторических памятников Бухары и Самарканда. Хотя, конечно, как коммунист Усманходжаев не мог способствовать возрождению здесь религиозного культа. Не мог и построить бальнеологический курорт в таком отдалении от цивилизации. Во времена Советского Союза транспортное сообщение проходило далеко в стороне – по автотрассе через перевал Камчик, который расположен на полкилометра ниже самого нижнего из Арашанских озер и по другую сторону Ангренского плато, испещренного 600 метровыми каньонами реки Ахангаран.



В наши дни попасть на Арашан тоже достаточно сложно. Для этого нужно, выехав из Ташкента в Ферганскую долину, свернуть с международной автомагистрали А-373 Ташкент-Ош, не доезжая до перевала Камчик в поселке Эрташ, и пройти там проверку документов и регистрацию на пограничной заставе. Дальше можно двигаться на внедорожниках еще 60 километров по грунтовым дорогам, изредка подновляемым грейдером, со скоростью вряд ли выше 30 в час. По ручью Келинчаксай проходит административная граница между Ташкентской и Наманганской областью, за которой начинается уже полное бездорожье с головокружительными красотами.



Арашанских озер несколько. Первое, совсем маленькое, находится рядом с термальным источником и называется Ходжа-Арашан. Оно иногда пересыхает, если к августу уже растают все окрестные снежники. За ним в каменном русле Арашансая лежит Длинное озеро, протяженностью почти в километр. Его дальний конец заболочен, и топи имеют кроваво-красный цвет наносных пород, выжженных высокогорным солнцем.



Если на его правом берегу подняться на 200 метров вверх по каменной осыпи, то откроется Круглое озеро, почти правильной формы. Еще выше, среди остроконечных скал, на высоте 2795 метров над уровнем моря расположено величественное Верхнее озеро с изрезанной береговой линией и неизвестной глубиной. Вода слишком холодная, чтобы пробовать ее проверить. Окружающий озера ландшафт представляет собой верхнюю границу альпийских лугов, лишенных даже кустарников. В середине лета здесь ненадолго разгораются пестрым костром соцветия всех оттенков – желтый цикорий, оранжевые леонтицы, алые маки, голубые васильки. В невысокой траве снуют реликтовые тянь-шаньские суслики и кулики ходулочники. Но это скромное торжество жизни быстро смолкает. С началом осени снег и лед вновь спускаются с близких вершин Чаткальского хребта. Источник - Фергана

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