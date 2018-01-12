Назарбаеву в Москве хорошо, а в Вашингтоне лучше, - С.Гомзикова

13:45 15.01.2018 Назарбаев: В Москве хорошо, а в Вашингтоне лучше



Почему из глав стран Центральной Азии в США первым приглашен президент Казахстана



Светлана Гомзикова



Афганистан, Сирия и Россия станут главными темами предстоящей встречи в Вашингтоне Дональда Трампа с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который посетит США с официальным визитом 16?18 января. Об этом со ссылкой на замдиректора Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте Казахстана Саната Кушкумбаева, сообщило РИА "Новости".



По случайному или нет совпадению, переговоры состоятся в первый месяц нового года, когда официально отмечается 26-годовщина установления между двумя странами дипломатических отношений. Соединенные Штаты, как известно, были третьей - после Турции и РФ - страной, признавшей независимость Республики Казахстан после распада СССР, и первой, открывшей там свое посольство в январе 1992 года.



Не случайно, Кушкумбаев, комментируя программу визита главы государства, акцентировал внимание на том, что Соединенные Штаты - стратегический партнер Казахстана еще с момента обретения им независимости. И теперь, по его словам, речь идет о том, чтобы вывести сотрудничество между странами "на уровень расширенного стратегического партнерства".



Детали этого "расширения" эксперт не расшифровал.



Но то, что Вашингтон возлагает на Астану особые надежды в решении проблемы Афганистана, например, известно давно.



В опубликованной недавно Трампом Стратегии национальной безопасности прямо сказано, что американская администрация "будет работать со странами Центральной Азии, чтобы гарантировать доступ к региону для поддержки наших усилий по борьбе с терроризмом".



Кроме того, Казахстан может быть полезен Вашингтону, как страна, председательствующая в этом месяце в Совбезе ООН. 18 января там как раз пройдет тематический брифинг, с участием глав государств и министров ряда стран, посвященный нераспространению оружия массового уничтожения, на котором запланировано выступление президента Казахстана.



Ну, а роль Астаны в вопросе урегулирования сирийского кризиса вполне очевидна. Сейчас уже, видимо, и для американцев.



Но нас, понятно, не может не интересовать российский аспект предстоящего разговора двух лидеров. Поскольку, как выразился некогда белорусский президент Александр Лукашенко, стран ближе, чем Белоруссия, Россия и Казахстан, на планете нет.



И здесь интересную версию предложил экс-посол США Адам Эрели, который в статье для издания The Daily Caller пишет, что встреча с Назарбаевым может принести Трампу посредника для урегулирования разногласий с Москвой.



По мнению Эрели, "Казахстан находится в уникальной позиции, которая дает ему возможность помочь смягчить становящееся все более опасным соперничество между сверхдержавами".



Пока Москва на дипломатическом поле Трампа все время обыгрывает, убежден представитель Госдепартамента. А Трамп отчаянно хочет, чтобы в нем видели "победителя, который умеет заключать сделки и добиваться результатов". Именно здесь, по словам эксперта, Назарбаев может протянуть своему американскому коллеге "столь необходимую руку помощи".



Казахстан должен воспользоваться своим уникальным положением "моста между Востоком и Западом" и помочь России и США найти общие сферы для сотрудничества, считает Эрели.



Звучит красиво.



Но в этом ли цель самого Трампа? Для заключения какой именно "сделки", как любит выражаться нынешний глава Белого дома, он пригласил к себе Назарбаева? Могут ли, скажем, Штаты использовать Казахстан для усиления давления на Россию?



Этот и другие вопросы "СП" адресовала директору Центра изучения кризисного общества, заместителю заведующего кафедрой государственной политики МГУ имени М.В. Ломоносова Максиму Вилисову:



- Что касается "сделки", то в данном случае это больше креативная фантазия, чем предположение, которое может иметь реальную проекцию.



Встреча таких лидеров, действительно, может привести к очень интересному разговору. Хотя это люди, которые относятся к принципиально разным типам.



Трамп - человек прямой, напористый, привыкший иметь дело в бизнесе с достаточно конкретными, осязаемыми и понятными предметами. В политике, как мы видим уже, не очень искушен.



Нурсултан Абишевич, в этом смысле, его полная противоположность. Это человек, который всю жизнь в политике. Он был выращен в советской политике, а потом жил в политике восточного государства. Жил успешно, демонстрируя стратегичность мышления и т. д.



Поэтому если говорить об интеллектуальном потенциале, то, безусловно, в данном случае преимущество на стороне казахстанского лидера. Но если говорить об исходных позициях для переговоров, то у Казахстана они, безусловно, слабее.



"СП": - Поясните.



- Казахстан находится потенциально под американским ударом по нескольким позициям. Например, сам Назарбаев и его политическая система постоянно критикуются в США за ее якобы антидемократические принципы. В некоторых случаях даже с использованием термина "тоталитарный". Здесь как бы есть четкое "клеймо" на этом режиме, и оно даже более весомое и более конкретное, чем акценты, которые применяются в отношении Белоруссии и России.



Во-вторых, в отношении Казахстана пока еще не введены какие-то конкретные экономические санкции, связанные с его различными аспектами политической деятельности. Но слухи об этом ходят. И вполне возможно в ходе этого разговора как раз и пойдет торг по поводу того, как и на каких условиях может быть предотвращено дополнительное давление на Казахстан.



"СП": - Вы имеете в виду недавний скандал с заморозкой активов Национального суверенного фонда Казахстана в США?



- Да. И, вполне возможно, это не последняя мера, которая может быть применена. Казахстан точно так же как и Россия зависим в финансовых аспектах и в вопросах, связанных с формированием цены на углеводороды.



Конечно, Назарбаеву удалось сделать очень многое для того, чтобы сформировать многовекторную политику. Но сейчас его стратегический выбор - по объективным причинам - тесно связан с Россией. В этом смысле Казахстан находится под ударом.



Поэтому теоретически можно предположить, что если пойдет серьезный разговор в режиме торга, то что-то может произойти. Какие-то изменения казахстанского вектора. Хотя я в этом сомневаюсь.



"СП": - Почему, есть причина?



- Причин несколько. Во-первых, не в стиле Назарбаева что-то менять кардинально. Он достаточно последовательным является политиком, и в этом секрет его успеха.



Во-вторых, он, безусловно, человек очень осторожный. Трампу, даже если тот что-то наобещает, доверять, конечно же, не будет.



И тому есть свое объяснение. Трамп, в том числе уже и в американском истеблишменте, я думаю, считается хромой уткой. Поэтому договоренности с ним вообще не гарантируют ничего. Нужно договариваться шире, договариваться с американской элитой.



Если говорить о каких-то надеждах на то, что Назарбаев может стать дополнительным посредником для урегулирования отношений между Россией и США, то я, честно говоря, не вижу, в чем уникальность его возможностей. Если оценивать, почему отношения между Россией и США не складываются, то здесь проблема не в Путине, и не в Трампе. Проблема как раз в американской политической элите, которая будет оказывать давление. Но она будет точно так же оказывать давление на контакты Трампа с Назарбаевым, если увидит, что в результате этих контактов, каким-то образом могут быть сделаны какие-то послабления в американском давлении на Россию.



Вот если они увидят в этом, наоборот, игру на ослабление России и перетягивание ее ближайшего союзника на сторону США, то, вполне возможно, тогда противодействия такого рода контактам не будет.



Назарбаев, конечно же, будет прорабатывать вопрос казахстанского политического транзита. Но я не уверен, что они там с Трампом сумеют окончательно все решить и договориться. Скорей всего, у президента Казахстана будут контакты и с другими американскими политиками.



Поэтому - да, это будет интересная встреча. Но я бы не стал ожидать каких-то кардинальных изменений после нее. Даже если они там будут достигнуты, то о результате, вполне возможно, мы узнаем не сразу. Опять же, не в стиле Назарбаева делать резкие движения, даже если стратегически это он запланирует.



"СП": - Здесь вопрос в том: измениться ли что-то кардинально в отношениях Казахстана к России, когда Назарбаев отойдет от дел? Этот опасный момент мы сможем пройти безболезненно?



- Совсем безболезненно - нет. Потому что объективная тенденция, которую не смогло преодолеть ни одно постсоветское государство, заключается в том, что суверенитет является высшей ценностью. Никакие интеграционные объединения, никакие дружественные альянсы не идут дальше слов и заверений о том, что "мы друзья".



Мы видим, даже Евросоюз основан только лишь на экономическом взаимодействии. Партнеры РФ всегда очень чутко относятся к возможности передачи даже самых незначительных политических полномочий на надгосударственный уровень. Они этого не будут делать. Даже наиболее дружественная Белоруссия последовательно взяла курс на отстаивание собственного суверенитета. И те процессы, которые сейчас там происходят, они долгосрочные и не направлены на интеграцию в культурном, политическом и социальном плане с Россией, скорее, наоборот.



Казахстан в данном случае действует точно так же. Он последовательно, четко формирует собственную национальную идентичность. Это проецируется, конечно же, на политику. И в этом смысле нельзя питать иллюзий по поводу того, что в Казахстане есть хоть какие-то фундаментально пророссийские политики. Скорее всего, их нет.



Но казахстанскую элиту отличает высокий уровень прагматизма. В этом смысле они достойные наследники своего лидера. И даже если долгосрочный их вектор не связан с Россией (и объективно Казахстан будет все дальше и дальше отдаляться), наиболее здравомыслящая часть этой элиты, скорей всего, не будет совершать резких движений в отношениях с Россией.



На другом конце у них есть угроза, с которой они самостоятельно, без помощи России, справиться не смогут. Это угроза исламского фундаментализма, как в самом Казахстане, так и в целом регионе Центральной Азии. Без российской военной помощи, скорей всего, сохранить целостное государство и сохранить мир они не смогут.



Это можно попытаться сделать при помощи американской военной помощи. Но пока что это малореально. Американская военная сила в этот регион просто не может быть спроецирована в сложившихся политических условиях.



Поэтому, да, следует ожидать и готовиться к последовательному дрейфу Казахстана от России. Но он не будет таким "революционным", как в случае с Украиной, я надеюсь. Это будет подобие наших отношений с Азербайджаном - есть как бы отдаление, но есть и партнерство, и признание сферы интересов. Источник - СвободнаяПресса

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