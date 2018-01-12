Закат олигархата. Кто и что придет на смену украинскому национальному капиталу, - О.Манчук

13:44 15.01.2018 Закат олигархата: Кто и что придет на смену украинскому национальному капиталу

Андрей Манчук



Почему лозунг Евромайдана о борьбе с олигархами стал неудобен нынешней власти



Не секрет, что сегодняшняя Украина живет в режиме страны из известного романа Джорджа Оруэлла - где население помнит свое прошлое только в том виде, в котором этого требует пропаганда. К примеру, во время Евромайдана на главной площади Киева то и дело звучали лозунги борьбы с олигархами, называя их главной агентурой Кремля.



Однако, сразу после переворота эту кричалку задвинули далеко на задний план. Внезапно выяснилось, что олигархи являются самыми большими патриотами Украины. Один из них, Игорь Коломойский, получил по итогам этих потрясений огромную политическую власть, поставив под свой контроль несколько областей. А другой, Петр Порошенко, и вовсе стал главой украинского государства. Их остальные коллеги тоже сходу вписались в складывающуюся систему. И даже "донецкие" олигархи - такие, как Ринат Ахметов или Сергей Тарута - сразу же переехали с началом беспорядков в Киев, выстроив очень неплохие в их ситуации отношения с новым режимом.



Уже в мае 2014 года я написал об этом ироническую эпиграмму:



"Мы против власти олигархов!" -

Три месяца твердил майдан.

А кто сейчас об этом вспомнит

Тот провокатор и москаль.



Она сразу разошлась мемом в украинских социальных сетях - потому что даже в разгар военной эйфории, когда все преводносили в качестве примера патриотизма Коломойского - спонсора добробатовцев, которые ласково именовали его "наш Бенито" - многие видели: к власти пришло олигархическое правительство. И это было логично - ведь именно представители олигархического пула стали одними из главных организаторов смены власти в стране - опасаясь аппетитов команды Виктора Януковича, которая угрожала нарушить своеобразный "олигархический" консенсус, сложившийся здесь еще со времен верховного олигархического арбитра Кучмы.



Однако, спустя четыре года стало ясно, что прежних мастодонтов олигархической эпохи старательно зачищают, освобождая "поляну" украинских рынков для новых собственников и игроков. Причем, эта задача, которая была бы не под силу украинским политикам, осуществляется под чутким контролем из-за океана.



Нет, это вовсе не значит, что в США и Евросоюзе решили объявить классовую войну украинским богачам, а в Украине вдруг начали строить более справедливое и менее олигархическое общество. Речь идет о банальном переделе собственности и власти, где главными арбитрами - а следовательно, и основными потенциальными бенефицииарами - выступают западные политики и стоящие за их спиной ТНК. Они давят "старых" магнатов через международные судебно-финансовые органы, а в Украине их добивают представители новой волны миллионеров и миллиардеров, подавшиеся в море Евромайдана. И они яростно грызутся сейчас за наследство бывших благодетелей, обгладывая кости их сыпящихся империй.



Первой жертвой этой политики стал Дмитрий Фирташ - судебные преследования, которые были организованы против него с подачи США, фактически, выбили этого миллиардера из политической игры в Украине, а огромные капиталы постепенно растаяли вместе с ликвидацией его активов на рынке газа и удобрений. И хотя Фирташ, вроде бы, мог опереться на поддержку активно участвовавшего в Евромайдана Сергея Левочкина, он оказался в положении изгнанника в австрийской столице, скрываясь от американского правосудия. Причем, его положение стало недвусмысленным намеком остальным украинским олигархам, которым дали понять, что их будущее зависит от лояльности партийной линии Вашингтона.



Вслед за этим настала очередь Коломойского, который может перечитывать сейчас на досуге Библию, рассуждая о тлене и бренности бытия. В не столь далеком 2014 году "Беня" по справедливости считался некоронованным монархом половины страны, удерживая под своим контролем весь индустриально-развитый Юго-Восток - от одесского порта до харьковского рынка. А его "ПриватБанк" называли зеленым спрутом, который опутал своими щупальцами всю Украину, ненавязчиво залезая в карманы каждой украинской семьи.



Но банк отобрали стараниями президента - который, сосредоточив в своих руках огромную власть, начал разбираться с бывшими соратниками по олигархическому пулу и "революционной борьбе". Политические структуры Коломойского оказались в маргинесе, сам он уехал в Швейцарию - опасаясь то ли за свободу, то ли за жизнь, и раскручивая оттуда клубок мелких интриг. В ответ на них, в сентябре прошлого года Печерский райсуд Киева в рамках расследования хищения средств из "ПриватБанка" арестовал имущество ряда заводов, конечными бенефициарами которых являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.



Но решающий удар был, опять-таки, нанесен на международной арене, в декабре 2016-го, когда Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев и руководителей "ПриватБанка". Бывшему королю Днепропетровска осталось лишь смачно, но бессильно выматериться в комментариях журналистам.



А уже вскоре настал черед богатейшего человека Украины. 27 декабря окружной суд Никосии заморозил активы Рината Ахметова на общую сумму 820,5 млн долларов - по иску компании Raga Establishment, которая в 2013 году продала Ахметову "Укртелеком", и обвинила олигарха в прекращении платежей по этой сделке. Можно не сомневаться, что эта атака получит свое продолжение в Украине - причем, ее целью станет не сомнительный в смысле ликвидности "Укртелеком", а лакомые куски энергетического сектора, которые остались под контролем олигарха наряду с металлургией Мариуполя и Запорожья, которой все сложнее конкурировать на рынках с продукцией новеньких китайских заводов, и которая рухнет ровно в тот момент, когда ее величество конъюнктура повернется к Ринату Леонидовичу задом.



Скорее всего, это будет сделано самым простым путем - например, через решение Антимонопольного комитета, который вдруг пересмотрит определение "монополия" и обяжет разделить на куски энергоимперию Ахметова. Или же на него продолжат давление через антикоррупционные структуры, сочетая их с расследованием международных фискальных органов. И самому богатому украинцу придется щедро платить, чтобы не потерять все.



Кто придет на место вчерашних хозяев жизни? Скорее всего это будут транснациональные корпорации, которые никогда не скрывали своего интереса к энергетическим активам, и могут прихватить наиболее рентабельные предприятия металлургического сектора. В обширном бизнесе Ахметова еще хватает того, что заслуживает дележа, в котором азартно поучаствуют богачи новой майдановской волны. Но главным будет другое - с устранением олигархических динозавров, которые традиционно являлись главными спонсорами украинской политики, внешние структуры окончательно поставят Украину под свой контроль. Новый олигархат будет находиться от них в полной зависимости и не будет противиться решениям вроде снятия моратория на продажу леса или введения свободного рынка земли.



А потому, чтобы этот круг замкнулся, очередной жертвой охоты на олигархов однажды должен будет стать и президент Порошенко. Дела о его офшорах пока что скучно ждут своего часа. И он однажды придет. Источник - Ukraina.ru

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