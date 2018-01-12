 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 14.01.2018
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Туркестанские миражи Анны Алматинской
08:33 15.01.2018

13 января исполнилось 135 лет со дня рождения Анны Владимировны Алматинской, одной из лучших перьев Туркестана.

Анна Владимировна Држевицкая родилась в Алма-Ате (отсюда и псевдоним). Первые ее публикации появились в 1908 в газете "Туркестанский курьер". При Советской власти она выступила одним из организаторов Ташкентской ассоциации пролетарских писателей, была первым редактором альманаха "Степные миражи".

Над своим главным произведением – трилогий "Гнет", она работала 25 лет. Роман надолго стал настольной энциклопедией жизни Туркестана конца 19-го начала 20-го веков. Благодаря ему, профессиональные историки и в наше время черпают сведения о жизни людей, живших в те годы и внесших большой вклад в изучение природы и истории края. Это В.Ф. Ошанин, А.П. Федченко, О.Ф. Федченко, Н.М. Пржевальский и другие.

Советские критики не любили "Гнет" за описание первого Туркестанского генерал-губернатора Константина Кауфмана. В романе он показан как великая историческая личность, волевым командиром, мудрым администратором и политиком. Польза Отечеству и честь – вот что выделяло его. Кауфман на равных разговаривает с царем, самостоятельно принимает важнейшие политические решения, борется с изменой.

Анна Владимировна мастерски показала красоту и богатство земли Туркестана, с мельчайшими подробностями описала жизнь и быт народа. Вопреки устоявшемуся мнению о "завоевании края", показала, как вырастала дружба русских и узбеков, их силу воли в совместной борьбе за свободу и процветание края. Ее книги выходили тиражами в десятки тысяч, о чем нынешние писатели могут только мечтать.

Вот как писал Гафур Гулям: "Гнет", состоящий из романов "В степных просторах", "Дыхание бури" и "В битве Великой" не оставит никого равнодушным, не вызовет желания заглянуть в эпилог. Удивительно, что автор не делает никаких выводов, он радуется и огорчается, веселится и грустит, загорается и остывает вместе со своими героями. Темы любви и ненависти, добра и зла, дружбы и вражды, в какое бы время они не затрагивались, всегда остаются актуальными и насущными. Место событий настолько детально и красочно описано, что у читающего невольно возникает эффект присутствия".

В 1971 году вышли мемуары Алматинской "Минувшее и воспоминания", они стали бестселлером.

А. Алматинская переводила с узбекского на русский язык произведения многих узбекских писателей. Была награждена Орденом Трудового Красного Знамени.

Умерла в Ташкенте 30 августа 1973 года и похоронена на Боткинском кладбище. Ее произведения не переиздавались более тридцати лет, но хранятся в библиотеках и их можно прочитать в свободном доступе в Интернете.

Василий Костецкий

Источник - vesti.uz
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