Рахмон отправил на пенсию своего родственника - Согдийского хукума Кодири

08:31 15.01.2018 Глава Согдийской области Абдурахмон Кодири отправлен на пенсию, об этом говорится в указе президента Таджикистана Эмомали Рахмона.



Чиновник руководил регионом с 2013 года. В ноябре 2017 года, по данным СМИ, он породнился с лидером страны- его внук женился на старшей внучке Рахмона.



Освободившийся кабинет временно занял 47-летний Раджаббой Ахмадзода, выпускник казахского института химии и технологии, российской Академии госслужащих. С 30 марта 2016 года до 13 января 2018 он возглавлял государственный комитет по земельному управлению и геодезии республики. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - vesti.uz

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