 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 14.01.2018
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Суббота, 13.01.2018
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Пятница, 12.01.2018
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Рахмон отправил на пенсию своего родственника - Согдийского хукума Кодири
08:31 15.01.2018

Глава Согдийской области Абдурахмон Кодири отправлен на пенсию, об этом говорится в указе президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Чиновник руководил регионом с 2013 года. В ноябре 2017 года, по данным СМИ, он породнился с лидером страны- его внук женился на старшей внучке Рахмона.

Освободившийся кабинет временно занял 47-летний Раджаббой Ахмадзода, выпускник казахского института химии и технологии, российской Академии госслужащих. С 30 марта 2016 года до 13 января 2018 он возглавлял государственный комитет по земельному управлению и геодезии республики.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - vesti.uz
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