Иран: за участие в акциях протеста 400 человек остаются под стражей

08:20 15.01.2018 Представители судебной системы Ирана заявили 14 января, что 400 человек остаются задержанными за участие в антиправительственных акциях протеста, которые начались 28 декабря. Представитель судебной власти Голамхосейн Мохсени Эхеи сказал, что 55 задержанных содержатся в Тегеране. Эхеи сообщил, что последние данные о задержанных участниках протестов поступили после того, как 13 января некоторые из них были освобождены.



Как заявил на прошлой неделе иранский законодатель-реформист Махмуд Садеги, во время протестов, прокатившихся по всей стране, было арестовано около 3700 человек. Протесты были вызваны недовольством в положении экономики Ирана и коррупцией и переросли в призывы к свержению иранских клерикальных правителей.



7 января парламент Ирана заявил, что демонстранты, не представляющие опасности, особенно студенты, должны быть освобождены. В тоже время лидеры протестов должны быть наказаны.



Заместитель главы судебной власти Ирана Хамид Шахриари заявил на прошлой неделе, что лидеры антиправительственных протестов должны понести "максимальное наказание" в соответствии с иранским законодательством за организацию того, что Корпус стражей Исламской революции неоднократно называл "мятежом". Смертная казнь является самым суровым наказанием, налагаемым судами в Иране. Ее можно применять для целого ряда преступлений, включая измену, убийство и незаконный оборот наркотиков. Источник - rus.ozodi.org

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