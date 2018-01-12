 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Туркменские прокуроры "с пристрастием" допрашивают фермеров, не выполнивших план по хлопку
08:18 15.01.2018

Прокуратура Дашогуза вызывает на допрос местных фермеров, не выполнивших план по сбору хлопка. Об этом "Азатлыку" (Туркменской редакции Радио Свобода) рассказали арендаторы из северной области Туркменистана.

По их словам, фермеров вынуждают платить за невыполнение плана по хлопку. Как утверждают фермеры, по результатам следствия дела "задолжавших государству" фермеров переводят в суд, который выносит приговор о принудительной оплате задолженности. Те, кто не в состоянии оплатить требуемую сумму, подвергаются конфискации имущества в пользу государства.

Беседовавшие с "Азатлыком" арендаторы из Дашогуза заявляют, что государство не предоставило своевременно удобрение, технику и не осуществило земельные работы, предусмотренные договорными обязательствами, что послужило основной причиной невыполнения плана по сбору урожая. По их словам, эти доводы судебные власти к вниманию не принимают.

"Они вспоминают о фермерах только во время сдачи урожая. И по телевизору сообщают, что всем нас обеспечивают. Но ничего не делают. Мало того, что мы понесли убытки, теперь должны еще платить государству", – отмечает фермер из района Сапармурат Туркменбаши Дашогузской области.

Осенью власти страны объявили об успешном выполнении плана по сбору хлопка в предусмотренном объеме в 1 миллион 50 тысяч тонн.

Источник - rus.ozodi.org
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