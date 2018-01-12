Из жизни грызунов. Шукеевцы разбегаются из "Самрук-Казыны", на смену идут есимовцы, - Д.Ашимбаев

07:55 15.01.2018 Ашимбаев: "Самрук-Казыну" покидают те, кто входит в личную команду Шукеева

Приход Ахметжана Есимова в руководство Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", кадровые перестановки в холдинге, заявления относительно сокращения руководства и оптимизации подразделений фонда, безусловно, составляют главный событийный ряд казахстанской политической жизни начала января



Приход Ахметжана Есимова в руководство Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", кадровые перестановки в холдинге, заявления относительно сокращения руководства и оптимизации подразделений фонда, безусловно, составляют главный событийный ряд казахстанской политической жизни начала января. Пока новости об отставках и назначениях в "Самруке", о предстоящей реструктуризации появляются в информационном пространстве со ссылкой на инсайдеров, что только умножает и без того многочисленные вопросы. Мы побеседовали с известным казахстанским политологом, главным редактором биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияром Ашимбаевым о том, чего ждать от нового руководства Фондом:



- Данияр Рахманович, каковы ваши прогнозы относительно предстоящих изменений в "Самрук-Казыне" в связи с приходом в холдинг Ахметжана Есимова? Уже говорят о сокращениях в руководстве и оптимизации подразделений Фонда, а также о создании новой структуры. Насколько, на ваш взгляд, кардинальными будут реформы Есимова?



- Уже сложился привычный набор изменений, сопровождающий перестановки в госхолдингах и нацкомпаниях такого уровня. Прежде всего, изменениям подвергается структура, которая должна соответствовать взглядам и намерениям нового руководства и учитывать имеющийся у него кадровый резерв.

Второе – это приход новой команды. Умирзак Шукеев проработал во главе "Самрук-Казыны" почти шесть лет – это рекордный срок пребывания на этом посту.



Отмечу, что в "Самрука" были разные модели управления. Сауат Мынбаев и его первый заместитель Тимур Кулибаев создавали "Самрук" во второй половине 2000-х годов исходя из возможностей тогда еще достаточно небольшого аппарата. Затем он начал расти. В 2007-м году вторым руководителем в "Самрук" пришел Канат Бозумбаев, нынешний министр энергетики, который зачистил холдинг от людей Мынбаева и Кулибаева, однако управлять им долго не смог.



Потом был создан Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", который возглавил Кайрат Келимбетов. Его первым замом стал Тимур Кулибаев – то есть в руководство Фондом пришли люди с диаметрально противоположными взглядами на его устройство и не испытывающие друг к другу особых личных симпатий. Тогда им как-то удалось сформировать структуру холдинга, исходя из наличия в нем двух центров принятия решения, постаравшись при этом минимизировать личное общение и взаимодействие.

При этом аппарат фонда очень сильно разросся, несмотря на проводимые периодически сокращения лишних звеньев в управлении. Напомню, что в определенный период в холдинге были вице-президенты, под ними – управляющие директора, под ними – исполнительные директора, затем – директора департаментов и т.д.



В какой-то момент было упразднено звено вице-президентов и исполнительных директоров. Вместо них создавались дирекции, вводились позиции директоров по направлениям.

В то же время, какие бы кампании по оптимизации не проводились в "Самрук-Казыне", все равно росло число дочерних предприятий: сначала их импульсивно сокращали в рамках очередной кампании оптимизации, потом они снова появлялись. Таким образом, структура холдинга неоднократно сокращалась и неоднократно разрасталась вслед за этим.



Достаточно вспомнить, как в рамках трансформации холдинга, предусматривавшей сокращение управленческого аппарата, в итоге была созданы дополнительные системы управления и дочерние предприятия, которые этой трансформацией занимались.



Авторитет Шукеева защищал "Самрук-Казыну" от критики



- Итак, процесс реформирования Фонда был практически непрерывным, с чем это связано?



- У госаппарата и общества всегда был определенный перечень претензий к холдингу, касающийся контроля со стороны "Самрук-Казыны" за инвестиционными программами, его депозитной политики, когда средства, выделенные на инвестиционную деятельность, хранились на депозитах в банках второго уровня, а также относительно нецелевого использования средств и непрозрачности механизма принятия решений в Фонде и т.д.

Таким образом, критика в адрес Фонда звучала достаточно настойчивая. Напомню, что Счетный комитет указывал на нарушения как в отдельных нацкомпаниях, входящих в состав "Самрука", так и в самом холдинге. Но в последние годы, вероятно, в силу авторитета Умирзака Шукеева эта критика была минимизирована. Хотя есть проблемы в некоторых "дочках" холдинга – прежде всего, речь идет о "КазМунайГазе".



Очевидно, что уход Шукеева приведет к тому, что вместе с ним должна уйти часть его команды. Здесь надо отметить тот факт, что когда Шукеева пришел в руководство холдинга с поста первого вице-премьера правительства, он не смог оперативно установить контроль над всем холдингом. Отчасти в силу того, что его кадры – Асылжан Мамытбеков и Берик Бейсенгалиев – работали в системе Минсельхоза и холдинга "КазАгро", и переход "Самрука" под контроль Шукеева осуществлялся по мере вытеснения этих людей из аграрной сферы.



Кроме того, по всей видимости, на тот момент действовали определенные договоренности с прежней командой Тимура Кулибаева о том, что для обеспечения преемственности часть людей последнего останется на руководящих позициях в "Самруке" и в нацкомпаниях. Шукеев таким образом сразу взял под свой контроль только энергетический блок, "КазМунайГаз – Переработка и Маркетинг", "Тау-Кен Самрук", аппарат холдинга и госзакупки, хотя и это очень даже немало.



Процесс обновления топ-менеджмента проходил поэтапно. Фактически к концу прошлого года у Шукеева сложилась своя команда в "Самруке", имеющая достаточно сильные позиции в различных направлениях работы холдинга. В топ-менеджменте "Самрук-Казыны" были случаи перехода из команды в команду, и неожиданных отставок, и привлечения специалистов со стороны. К примеру, Дархан Калетаев, который пришел на пост управляющего директора еще при Келимбетове и находился при Кулибаеве на вторых ролях, с приходом Шукеева активно занялся имиджевой и социальной политикой холдинга вплоть до своего ухода в Сенат.



Напомню также, что в свое время ряд нацкомпаний, в частности, институты развития, были переданы министерству индустрии и новых технологий, затем оказались в составе нового управляющего холдинга "Байтерек". Еще один пример отпочковывания от фонда представляет собой нацкомпания "Казахстан инжиниринг", которая сначала перешла из ведения "Самрука" в Министерство обороны, а затем в подчинение Министерству оборонной и аэрокосмической промышленности. Этот процесс реструктуризации Фонда продолжается практически непрерывно.



История холдинга достаточно сложна и противоречива. То и дело возобновляется дискуссия, нужен ли холдинг стране. Однако учитывая, что сегодня на "Самруке" висит огромная внешняя задолженность, и он является эмитентом большого количества ценных бумаг, размещенных на разных биржах, механическое упразднение холдинга чревато большими экономико-правовыми проблемами. Поэтому сегодня необходимо исходить из той реальности, что государство признало необходимость существования Фонда.



У Ахметжана Есимова нет большой личной команды



- Кто уже ушел из руководства холдинга, а кто пришел?



- Понятно, что первым делом "Самрук-Казыну" покинули те, кто входит в личную команду Шукеева – руководство аппарата, контроль госзакупок и кадров, информационное обеспечение и внутреннее делопроизводство.



Уже сообщалось, что свой пост покинул управляющий директор по управлению человеческими ресурсами Улан Тажибаев, директор департамента по связям с общественностью Айдар Махметов. Кроме того, речь идет о ряде других руководящих работников.

Следует отметить, что Ахметжан Есимов не имеет большой команды. Напомню, что когда он уходил из акимата Алматы в нацкомпанию "Астана ЭКСПО-2017" с ним на руководящие позиции перешло порядка 4-5 человек – в частности, его бывший заместитель Ербол Шорманов, руководитель аппарата акимата Бейбит Карымсаков. Кроме того, в команду Есимова уже на месте органично влился работавший при Талгате Ермегияеве Алишер Пирметов.

Как известно, после назначения Есимова в "Самрук" Шорманова оставили во главе "Астана ЭКСПО", поскольку там предстоит еще достаточно большой объем работ. А буквально перед Новым годом появилось сообщение о назначении Алишера Пирметова управляющим директором - руководителем секретариата Фонда "Самрук-Казына".



Кроме того, ожидается переход многолетнего пресс-секретаря Есимова Сергея Куянова, скорее всего, на пост руководителя департамента по связям с общественностью "Самрук-Казыны".



- Между тем портал Ratel.kz, со ссылкой на информированный источник, сообщает о переходе в холдинг на должность зампреда правления первого вице-министра по инвестициям и развитию Алика Айдарбаева. Почему это назначение пока держится, так сказать, в тайне?



- Отмечу, что "Самрук-Казына" всегда придерживался достаточно закрытой информационной политики в вопросах освещения кадровых перестановок в холдинге. К примеру, о назначении Пирметова сообщил в социальных сетях уходящий Айдар Махметов. Только из его постов стало известно, кто ушел из руководства холдинга, а кто пришел.



"Самрук-Казына", как и большинство нацкомпаний, кроме, пожалуй, "Казахстан темир жолы", кадровый вопрос освещает очень скупо. Зачастую об изменениях в менеджменте можно узнать только из отчетности нацкомпании на Казахстанской фондовой биржи, и то не всегда, и не сразу. Это во многом объясняет, почему новости о назначениях в холдинге запаздывают.

Надеюсь, что со временем это изменится и сам "Самрук-Казына" и входящие в него нацкомпании будут более подробно освещать информацию и о менеджменте, и о своем финансовом положении, и о реализации ими крупных государственных проектов. В последние годы эта информация выдавалась в крайне ограниченных объемах.

Как бы то ни было, повторюсь, что у Есимова большой личной команды для руководства Фондом нет. Очевидно, что он будет осуществлять набор людей по рекомендации сверху.



Не исключены конфликты между Аликом Айдарбаевым с "КазМунайГазом"



- Что касается информации Алика Айдарбаева то ли управляющим директором, то ли первым замом председателя правления, то она проходила пока неофициально, хотя говорят, что он уже представлен коллективу.



Очевидно, что если таковое назначение уже состоялось, Айдарбаев вступит в конкуренцию за контроль над нефтегазовой сферой, в которой, как известно, он проработал долгие годы. У него сильный бэкграунд в этой сфере: Айдарбаев – это практик, прошедший путь от простого бурильщика до первого руководителя нефтяных компаний. За его плечами и руководство "Тургай-Петролеумом", и РД "КазМунайГаз", и опыт работы акимом Мангистауской областью, и пребывание на посту первого вице-министра по инвестициям и развитию. Это сильный, опытный и взвешенный управленец. Очевидно, что в его ведение перейдет кураторство компаниями энергетического сектора, в частности, "КазМунайГазом". Что касается "Казатомпрома" и "КЕГОКа", то они традиционно относятся к другому блоку, которым сегодня руководит "шукеевец" Куаныш Бектемиров.



Не исключены определенные конфликты с руководством "КазМунайГаза". Напомню, что еще в бытность акимом Мангистауской области местные власти вступали в противостояние с нацкомпанией, когда КМГ пытался провести массовое сокращение персонала без подготовительной работы, что чуть было не привело к обострению социальной обстановки в нефтяных регионах – не только Мангистауском, но и Атырауском, Западно-Казахстанском, Кызылординском и Актюбинском.



Полагаю, что от такого прагматичного и взвешенного управленца, как Есимов, да еще и в сочетании с таким же прагматичным и взвешенным менеджером, как Айдарбаев, следует ожидать только прагматичных шагов – не реформы ради реформ, а большую кропотливую работу, охватывающую холдинг снизу доверху.



Продолжение следует



Жанар Тулиндинова, ia-centr.ru, 14 января 18 Источник - ia-centr.ru

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