Трамп разрывает ядерную сделку с Ираном, - Е.Черненко

07:42 15.01.2018 Дональд Трамп разрывает ядерную сделку



Если соглашение с Ираном не будет изменено, США выйдут из него через несколько месяцев



Иранской ядерной сделке, похоже, осталось жить недолго: в пятницу вечером президент США Дональд Трамп пригрозил вывести свою страну из этого договора, если к маю не будет принято дополнительное соглашение, существенно ужесточающее требования к Тегерану. Выработать его Вашингтон хочет с тремя европейскими странами-посредниками при заключении сделки, не подключая к переговорам трех других участников процесса: сам Иран, а также Россию и Китай. Одновременно законопроект об ужесточении требований к Ирану должен принять Конгресс США. В Тегеране, Москве и Пекине на заявление Дональда Трампа отреагировали крайне негативно. Однако с учетом ультимативного характера требований Вашингтона шансы спасти "сделку века" невелики.



"Ужасные недочеты"



К Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) - так официально называется заключенное в июле 2015 года соглашение по иранской ядерной программе - международное сообщество шло более 12 лет. Сделка, в рамках которой Тегеран согласился существенно умерить свои ядерные амбиции в обмен на снятие санкций, была признана одним из ключевых достижений мировой дипломатии за последние десятилетия. Но с вечера пятницы для нее начался обратный отсчет.



Дональд Трамп, не раз критиковавший СВПД во время своей предвыборной кампании, объявил, что США вернут жесткие санкции в отношении Ирана, если содержащиеся в соглашении 2015 года требования к Тегерану не будут существенно расширены. По его словам, СВПД открыл иранским властям доступ к более чем $100 млрд замороженных средств, которые однако "не были направлены на улучшение жизни иранского народа". "Вместо этого деньги пошли на покупку вооружений, финансирование терроризма и карательных действий, а также пополнили карманы коррумпированных лидеров иранского режима",- заявил глава Белого дома. И представил свое видение того, как устранить "ужасные недочеты" в ядерной сделке.



Во-первых, США хотят склонить европейских участников СВПД, то есть Великобританию, Францию и Германию, к выработке дополнительного соглашения к ныне действующему плану. В него должны войти несколько ключевых пунктов: запрет на разработку и испытания баллистических ракет, право на инспекции любых иранских объектов в любое время, а также придание ограничениям в отношении иранской ядерной программы бессрочного характера. Если хоть одно из этих требований будет нарушено, против Тегерана со стороны США и стран ЕС должны быть вновь введены санкции, включая жесткие рестрикции в отношении банковской и энергетической отраслей.



Отметим, что СВПД ограничений на ракетную программу Ирана не накладывает. При этом в принятой в поддержку иранской ядерной сделки резолюции 2231 Совета безопасности ООН содержится призыв к Тегерану в течение восьми лет "не осуществлять деятельность, связанную с разработкой и созданием баллистических ракет, спроектированных таким образом, чтобы они были способны доставлять ядерное оружие". С момента подписания СВПД Иран не раз испытывал баллистические ракеты, летом 2017 года существенно увеличив финансирование соответствующих программ.



Что касается инспекций, то эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по условиям ядерной сделки и так имеют доступ ко всем ключевым объектам в Иране, при этом на некоторых из них ведется круглосуточный мониторинг.



Сделать же все предусмотренные СВПД жесткие ограничения в отношении ядерной программы бессрочными невозможно, поскольку все члены Договора о нераспространении ядерного оружия (а Иран является его участником) имеют право на мирную атомную деятельность. Смыслом СВПД было не ликвидировать ядерную программу Ирана, а сделать так, чтобы Тегеран не смог создать бомбу.



Призывая европейские страны принять дополнительное соглашение к СВПД, Дональд Трамп, по сути, склоняет их к кардинальному пересмотру условий ныне действующей сделки. При этом в Вашингтоне дали понять, что не намерены подключать к переговорам по этому вопросу сам Тегеран и не считают нужным консультироваться с Москвой и Пекином.



Впрочем, Вашингтон сможет вернуть прежние санкции, даже если европейцы откажутся пересматривать СВПД: Дональд Трамп поручил Конгрессу к маю внести изменения в закон о выполнении США условий иранской сделки (INARA). В обновленном документе президент США хочет видеть все те же условия: запрет на разработку и испытание Ираном баллистических ракет и т. д. Вероятность внесения изменений в закон очень высока: многие конгрессмены также убеждены, что иранская сделка в нынешнем виде невыгодна США и ряду их союзников, прежде всего Израилю.



Но даже если и в Конгрессе найдутся влиятельные противники изменения условий СВПД, Дональд Трамп все равно сможет добиться своего: именно он решает, подписывать ли так называемые президентские вейверы, то есть продлевать ли режим условия заморозки санкций в отношении банковского и нефтяного секторов Ирана (при подписании СВПД США не полностью отменили санкции, а лишь приостановили их действие). В пятницу вечером глава Белого дома в третий раз с момента прихода к власти продлил режим заморозки санкций, но предупредил: "Это последний раз". В следующий раз решение по санкциям он должен принимать как раз в мае. И чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, Дональд Трамп объявил о внесении в черный список США 14 физических и юридических лиц из Ирана и стран, сотрудничающих с ним.



"Нажим, шантаж и давление"



Реакция Тегерана на ультиматум Вашингтона была ожидаемо негативной. "Исламская Республика Иран вместе с другими членами мирового сообщества в очередной раз подчеркивает, что СВПД является международным документом и не подлежит пересмотру,- заявили в МИД Ирана.- Иран не примет никаких поправок к этому соглашению - ни сейчас, ни в будущем. Он также не позволит, чтобы какие-либо другие проблемы увязывались с СВПД". А иранский министр иностранных дел Джавад Зариф увидел в заявлении Дональда Трампа "отчаянную попытку подорвать" действующие договоренности.



Еще более жесткой была реакция Москвы. "Решения и заявления, прозвучавшие из Вашингтона, мы оцениваем крайне негативно, оправдываются наши худшие ожидания",- сказал агентству "РИА Новости" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, главный переговорщик от России по СВПД. Он предположил, что США "взяли курс на слом СВПД".



"СВПД коррекции не подлежит, и мы будем противодействовать попыткам его подорвать",- подчеркнул российский дипломат. По его словам, действия американской администрации "укрепляют Россию во мнении, что договороспособность США как субъекта международных отношений под все большим вопросом". "При этом арсенал внешнеполитических средств, которые применяют в Вашингтоне для решения неких задач, неуклонно сужается и все больше сводится к методам нажима, шантажа и давления. Это одна из наиболее тревожных тенденций на международной арене",- констатировал заместитель главы МИД РФ.



В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил журналистам, что Пекин выступает против односторонних санкций Вашингтона в отношении Тегерана и за сохранение СВПД как "ценной сделки, заключенной с большим трудом". "Достижение всеобъемлющих договоренностей было нелегкой задачей, потому каждая из заинтересованных сторон должна ценить эти результаты вдвое больше, чем обычно,- сказал он.- Большая часть международного сообщества выступает в поддержку существующего соглашения по Ирану, и мы полностью одобряем этот документ".



Между тем позиция европейских участников СВПД не совсем ясна. Ранее представители Великобритании, Франции и Германии, а также внешнеполитической службы Евросоюза неоднократно высказывались в поддержку действующей сделки. В последний раз глава МИД ЕС Федерика Могерини объявила об этом по итогам встречи министров иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Ирана, состоявшейся накануне выступления Дональда Трампа. При этом она также выразила озабоченность ракетной программой Ирана, но подчеркнула, что этот вопрос должен решаться вне СВПД. Оценку непосредственно ультиматуму Вашингтона в европейских столицах еще не дали, объявив о необходимости провести консультации.



Иран пригрозил США ядерной программой

Иран пригрозил США ядерной программой



Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, специалист по Ирану Владимир Сажин в беседе с "Ъ" выразил мнение, что администрации США не удастся склонить европейские страны к изменению условий иранской сделки. "Все страны-посредники и мировое сообщество в целом поддерживают действующее соглашение, по праву считая его одним из важнейших достижений международной дипломатии. Ставя иранскую сделку под вопрос, США оказываются в изоляции",- отметил он. При этом эксперт добавил, что поскольку СВПД был одобрен Совбезом ООН, возвращение односторонних (или многосторонних) санкций на основе внутреннего законодательства США или договоренностей с другими странами будет считаться нарушением международного права. Вернуть рестрикции страны-участницы сделки имеют право лишь в том случае, если Иран нарушит взятые на себя ограничения. А МАГАТЭ пока неизменно рапортует, что Тегеран условия сделки выполняет.



По мнению директора Центра энергетики и безопасности Антона Хлопкова, "основная задача администрации Трампа - это не столько изменение ядерного соглашения, сколько давление на Иран по всем возможным фронтам". "Что касается возможности пересмотра сделки, то, на мой взгляд, нельзя за один и тот же товар дважды просить заплатить. Иран уже однократно заплатил за смягчение санкций, согласившись на существенные ограничения своей ядерной программы,- напомнил он "Ъ".- При этом в самом Иране продолжают бурлить страсти в отношении того, отвечает ли сделка интересам Тегерана. Представляется, что определенные лица в Вашингтоне надеются, что за счет оказываемого на Тегеран давления им удастся разрушить хрупкий баланс поддержки в отношении СВПД, который существует в Иране. Они, видимо, рассчитывают, что Иран первым сделает резкое движение и Вашингтон сможет обвинить его в развале сделки".



По словам эксперта, попытка пересмотреть сделку может привести к ее срыву, что еще более накалит ситуацию на Ближнем Востоке и нанесет серьезный ущерб режиму нераспространения ядерного оружия. "За ситуацией вокруг СВПД очень внимательно следят в Северной Корее,- сказал он.- Если иранская сделка погибнет, это пошлет однозначный сигнал Пхеньяну: договариваться с американцами нельзя".



Елена Черненко



15.01.18 Источник - Коммерсант

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