 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Альянсу России, Турции и Ирана грозит раскол, - И.Субботин
07:05 15.01.2018

Обострение в Идлибе поставило под удар договоренности в Астане

Турция готова к новой операции на севере Сирии. О том, что ее военные в ближайшие дни пересекут южную границу и приступят к боевым действиям в районе подконтрольного курдам анклава Африн, объявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге в турецкой провинции Токкат. Впрочем, наибольшую обеспокоенность вызывает другой район Сирии – Идлиб, ситуация в котором, по мнению экспертов, может расколоть альянс России, Турции и Ирана.

"Если на то будет воля Аллаха, в ближайшие дни мы предпримем первые шаги в рамках возобновления операции "Щит Евфрата" в Африне, чтобы очистить нашу южную границу от террористов, – цитирует турецкого лидера газета Yeni Safak. – Мы можем войти туда однажды ночью без предупреждения. Мы предпримем все нужные шаги, если наша граница подвергнется хоть малейшей угрозе". Анкара начала перебрасывать свою бронетехнику через границу еще в минувшую субботу. Анонимный источник в турецком оборонном ведомстве сообщил журналистам, что машины были отправлены для того, чтобы оказать поддержку турецким подразделениям, действующим в приграничных районах.

Однако военное усиление Турции, по словам наблюдателей, может произойти и в Идлибе (южнее Африна), где сирийские правительственные силы вместе с шиитскими военизированными элементами продолжают с востока теснить отряды умеренной оппозиции. Ситуация остается крайне нестабильной. Турецкие чиновники говорят о рисках возникновения нового миграционного кризиса. Наступление правительственной армии уже привело к тому, что на минувшей неделе в МИД Турции были вызваны послы России и Ирана. Анкара обвинила правительственные силы Сирии в том, что они нарушили режим прекращения огня в Идлибе, территории которого являются зоной деэскалации, согласно астанинским договоренностям. "Иран и Россия должны выполнять свои обязательства стран – гарантов перемирия и остановить режим", – заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Анкара предложила очистить эти районы (Идлиба. – "НГ") от террористических группировок, но если бомбить всю территорию города, то зачем было начинать переговоры в Астане? – задался вопросом глава турецкой дипломатии на встрече с редакторами агентства Anadolu. – Зачем тогда обсуждается вопрос об организации Конгресса национального диалога по Сирии в Сочи? В чем тогда смысл переговоров в Женеве? Это зверство". Чавушоглу напомнил, что вопреки тому, что Москва и Тегеран являются гарантами сирийского перемирия, "режим тишины" регулярно нарушают правительственные силы совместно с союзными им шиитскими подразделениями. "Какую цель они преследуют: воспользоваться возможностью и атаковать умеренную оппозицию и гражданских лиц?" – сказал министр.

В экспертной среде напоминают, что разделение сирийской провинции Идлиб на несколько зон укладывается в астанинский процесс, однако та (восточная) часть, где сейчас ведут боевые действия правительственные силы, должна была стать демилитаризованной зоной, а не перейти под контроль сил режима. "Этот район, который пытаются сейчас отсечь, планировали сделать демилитаризованной зоной с сохранением там местных советов, гражданского управления, – заявил "НГ" руководитель отдела исследования ближневосточных конфликтов Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – Сейчас же ее стараются "откусить". Агрессивная манера проведения подобного сценария провоцирует поток беженцев и объединение радикальных и умеренных оппозиционных сил. Естественно, все это вызывает большие опасения у Турции".

То, что в турецкое дипломатическое ведомство были вызваны послы России и Ирана, аналитик называет демонстративной мерой, которая была призвана обратить внимание сторон на проблему. "На самом деле Россия с Турцией договорится в любом случае – достигнет компромисса и по курдам в Африне, и по зонам деэскалации, остается только вопрос с тем, как вести себя с Тегераном и Дамаском, – отмечает Мардасов. – Россия поддерживает идею деэскалации, но не выступает резко против действий Дамаска и Тегерана". Такая политика может внести серьезный раскол в российско-турецко-иранский триумвират, полагает аналитик.

"Изначальный план, который был нацелен на то, чтобы мягко и постепенно проводить процесс борьбы с "Хайят Тахрир аш-Шам" (радикальная группировка, включившая в себя элементы запрещенной в РФ "Ан-Нусры". – "НГ") в одном из районов Идлиба, грамотен с точки зрения ослабления позиций радикальных группировок и лишения их поддержки среди мирного населения, – полагает эксперт. – Но агрессивные действия провоцируют растворение радикальных группировок в гражданской среде, в среде умеренной оппозиции, что может укоренить элементы "Аль-Каиды" (запрещена в РФ. – "НГ") в Сирии. Таким образом, у "Аль-Каиды" может сформироваться тихая гавань в Сирии".
Игорь Субботин

15.01.2018

Источник - ng.ru
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