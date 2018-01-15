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"Аравийский Сталин": поражение в первом раунде, - А.Игнатенко
07:02 15.01.2018

Наследный принц Мухаммад бен Сальман столкнулся с трудностями в модернизации традиционного общества

В декабре 2017 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Сальман стал человеком года по версии читателей журнала Time. Некоторые арабские комментаторы называют его арабским Сталиным, имея в виду, вероятно, ориентацию "почти короля" Саудовской Аравии на форсированную модернизацию (аналог сталинской индустриализации), изъятие средств на нее у целого класса (контрибуции, налагаемые на коррупционеров из высших слоев общества – подобие сталинской экспроприации крестьянства), жесткую репрессивную политику.

"Младоаравийцы" со своими амбициозными проектами, вольно и невольно, позиционируют себя по отношению к безраздельно господствующему в Саудовской Аравии ваххабизму. Модернизация невозможна при тотальном господстве в обществе религии. И Сталин в России, а также Мао Цзэдун в Китае, Кемаль Ататюрк в мусульманской Турции модернизацию сочетали с ограничением, а то и подавлением религии. Некоторые "младоаравийцы" прямо заявляют о своих нерелигиозных (чтобы не сказать: антирелигиозных) настроениях. В июле 2017 года посол ОАЭ в США Юсуф аль-Утайба в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что "антитеррористическая четверка", возглавляемая Саудовской Аравией, стремится к установлению светского, секулярного правления в аравийских государствах.

Любое действие "младоаравийцев" проверяется мощным и влиятельным классом ваххабитского духовенства и массой консервативных аравийских верующих-салафитов на соответствие господствующей религии. В Эр-Рияде в октябре 2017 года на международной конференции по инвестиционным инициативам, которую вел бен Сальман, он, стремясь продемонстрировать иностранным инвесторам готовность королевства к восприятию нового, предоставил саудовское подданство роботу-андроиду Софии. У ваххабитов эта их новая "соотечественница" ассоциируется с Аллат, одной из племенных богинь доисламских арабов, а этот жест принца Мухаммада расценивают как преступное "вероотступничество".

В ноябре 2017-го на аукционе в Нью-Йорке картину "Спаситель мира" Леонардо да Винчи приобрел за 500 млн долл. саудовский принц Бадер Аль Сауд, друг, однокашник (они вместе учились в королевском университете в Эр-Рияде) и сподвижник Мухаммада, чтобы передать в созданный эмиратскими "младоааравийцами" Лувр-Абу-Даби. На картине изображен Иисус Христос, которого христиане почитают как Сына Божьего и Бога, Спасителя мира ("Salvator Mundi" – так названа картина). И это – открытый вызов салафизму.

Бен Сальман призывает вернуться к настоящему, толерантному исламу, лишенному нетерпимости. На той же октябрьской конференции он заявил: "Мы были раньше не такими. И мы сейчас возвращаемся к тому, на чем мы стояли, – к исламу, открытому всем религиям, традициям и народам". "Мы хотим жить естественно – в соответствии с принципами нашей толерантной религии, с нашими добрыми обычаями и традициями". Возвращение к толерантному исламу, открытому миру, предполагает борьбу против экстремизма. Принц заявил: "Мы не станем терять 30 лет нашей жизни, взаимодействуя с экстремистскими идеями. Мы их уничтожим прямо сегодня".

"Младоаравийцы" в Саудовской Аравии борются против религиозного экстремизма на системной основе. Объектом этой борьбы в первую очередь является суннитский экстремизм "Братьев-мусульман" (запрещены в России). Но, как оказалось, объектом этой борьбы стал и саудовский ваххабизм.

В Министерстве внутренних дел и Министерстве обороны были созданы специальные структуры антиэкстремистской борьбы. В МВД создано Управление идеологической безопасности (УИБ). По циркулярам УИБ в мечетях читаются антиэкстремистские проповеди – вплоть до того, что серия таких лекций-проповедей против экстремизма была произнесена в мечети Пророка в Медине в декабре 2017 года. Главная забота УИБ – социальные сети, и особенно Twitter. Саудовская Аравия лидирует на Ближнем Востоке (без учета Израиля) и в Северной Африке по части использования Twitter. Им пользуются 5,4 млн человек (при населении 33 млн). Они продуцируют 210 млн твитов в месяц, что составляет 40% от арабоязычных твитов региона. При этом, по утверждению властей, в Twitter есть 20 тыс. учетных записей экстремистско-террористической направленности. МВД сделало беспрецедентную вещь: впервые в мире разработало и запустило бесплатное приложение "Все мы – безопасность!", позволяющее отслеживать экстремистские и террористические идеи и призывы и доводить информацию о них до сведения УИБ.

Минобороны, которым руководит сам бен Сальман, учредило Центр идеологической войны (ЦИВ). Его страничка в Facebook пользуется большой популярностью у арабоязычных пользователей: на нее подписан 1 млн человек. Заявленная задача ЦИВ – борьба против экстремизма и терроризма, олицетворенных "политическим исламом".

Ваххабитское духовенство осознает опасности, грозящие ему со стороны "младоаравийцев" с их модернизаторскими замыслами и проектами. Еще в апреле 2016 года, на следующий день после публикации программы "Саудовское видение – 2030" генеральный секретариат Совета великих улемов, высшей религиозной инстанции, выступил с предупреждением против вероятных антирелигиозных тенденций в проекте принца бен Сальмана. В заявлении утверждается, что все должны заботиться о "прочных, непреходящих основах Страны двух святынь (Саудовской Аравии. – "НГ-Дипкурьер"), которые установили строители этого государства в политической системе правления, представленной в следовании исламскому шариату и в сохранении религии Аллаха в ее догматах и обрядах".

И в конце 2017-го наступил момент истины – произошла открытая схватка между "младоаравийцами" и религиозным истеблишментом Саудовской Аравии. 1 декабря на учетной записи ЦИВ в Twitter были опубликованы 19 твитов о смертной казни за "вероотступничество", которая до сих пор применяется в Саудовской Аравии. Их смысл заключается в том, что казнь за вероотступничество является проявлением экстремизма: "Исламское государство" (запрещено в РФ) в массовом порядке осуществляло отсечение головы мечом, подавая эту казнь как защиту исламской религии. И как таковой этой шариатской казни нет места в толерантном исламе.

Религиозный истеблишмент отреагировал незамедлительно и жестко. Контролируемая духовенством Генеральная прокуратура выступила с заявлением: "Лживые утверждения, которые кое-кто распространяет, в доброй вере или со злым умыслом, о том, что Саудовская Аравия должна совершить отмену шариатского наказания за вероотступничество, не соответствуют действительности в целом и в подробностях". Генпрокуратура "принимает меры в отношении тех, кто распространяет эти ложные измышления, расходящиеся с этой Конституцией (Основным низамом правления. – "НГ-Дипкурьер") страны".

После этого окрика "младоаравийцы" умерили свой антиэкстремистский пыл, бьющий по ваххабизму. И было принято решение, которое отменяет или ограничивает антирелигиозное содержание социально-экономического их проекта. Властями было объявлено о том, что в программу "Саудовское видение – 2030" будет включено новое направление: развитие инфраструктуры паломнического комплекса в Мекке и вокруг нее. Ставится задача довести ежегодное количество совершающих хадж и умру (малый хадж) до 30 млн (сейчас 4 млн). С этой целью объявлена (с перераспределением инвестиционных средств на реализацию "Саудовского видения – 2030") обширная программа: расширение мекканской мечети Аль-Харам; модернизация принимающего паломников международного аэропорта имени короля Абд аль-Азиза в Джидде; совершенствование инфраструктуры снабжения паломников водой, электричеством и медицинским обслуживанием; строительство в районе Мекки новых аэродромов, гостиниц, "умных" городов; развитие транспортных коммуникациий, в частности – создание системы скоростных поездов специально для паломников. Реализация этого проекта может похоронить "Саудовское видение – 2030". А с ним – все порывы "младоаравийцев", направленные на возвращение к толерантному исламу.

Об авторе: Александр Александрович Игнатенко – президент Института религии и политики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.
15.01.2018

Источник - ng.ru
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