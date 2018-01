Таджикистан и Узбекистан готовы отказаться от виз

05:53 15.01.2018 Местные СМИ сообщили о скором потеплении в отношениях



Таджикское издание Asia Plus со ссылкой на источник в правительстве страны сообщило о прорыве на переговорах между Душанбе и Ташкентом. Встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона и премьера Узбекистана Абдуллы Арипова прошла еще вчера, однако официальной информации об этом было мало. Зато сегодня собеседник издания рассказал, что представители двух стран договорились об открытии новых автобусных и железнодорожных маршрутов, окончательной делимитации границы, но главное - о возможности взаимных безвизовых поездок. Если результаты этих договоренностей будут воплощены в жизнь, это позволит говорить о заметном потеплении между среднеазиатскими соседями, отношения которых долгое время были напряженными.



Вчерашние переговоры премьера Узбекистана Абдуллы Арипова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном были лишь подготовкой к более важному событию - визиту в Душанбе узбекского президента Шавката Мирзиеева. О намерении скоро отправиться в Таджикистан господин Мирзиеев заявил, выступая 8 января перед депутатами Ташкентской области. "Недоброго соседа в судный день никто не простит. Это нелегко, но мы должны растопить 20-летний лед,- сказал президент.- Абдулла Нигматович (премьер Узбекистана.- "Ъ") отправится в Таджикистан для подготовки визита".



Премьер Арипов прилетел в Душанбе вчера, однако по официальным сводкам судить о результатах его переговоров с Эмомали Рахмоном было сложно. "Таджикистан придает первостепенное значение еще большему развитию межгосударственных отношений с Узбекистаном,- передает слова господина Рахмона его пресс-служба.- В ходе встречи, которая проходила в атмосфере взаимопонимания, обсуждались вопросы устранения торговых ограничений, упрощения режима двусторонних поездок граждан, снижения тарифов на перемещение товаров и продукции, восстановления существующих железных дорог, разминирования пограничных территорий, открытия пограничных контрольно-пропускных пунктов". При этом о конкретных результатах, достигнутых в ходе встречи, ни таджикская, ни узбекская сторона не сообщили.



Однако сегодня таджикское издание Asia Plus со ссылкой на источник в правительстве страны сообщило, что результаты переговоров были, и весьма значительные. Например, по словам собеседника издания, скоро Ташкент и Душанбе подпишут документ, который позволит гражданам двух стран ездить друг к другу без оформления виз, если пребывание в соседней стране не превысит одного месяца.



Как предположил в беседе с "Ъ" руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин, президент Мирзиеев намерен наладить отношения с Таджикистаном "по киргизскому сценарию". Напомним, что в прошлом году ситуация на границе Киргизии и Узбекистана заметно улучшилась, а пункты пропуска стали работать круглосуточно. По словам эксперта, либерализовать визовый режим с Таджикистаном Ташкенту тоже скорее всего удастся - если не произойдет "форс-мажора". "Под форс-мажором здесь следует понимать не нечто, на что могут повлиять правительства, а, например, теракт где-нибудь в Горном Бадахшане (юг Таджикистана.- "Ъ"). Это даст противникам смягчение визового режима, которое тоже есть в узбекском правительстве, весомый козырь".



Визовый вопрос - один из самых болезненных в отношениях Душанбе и Ташкента.



Введенный в 2001 году под предлогом защиты от экстремистов из Афганистана визовый режим осложнил жизнь многим семьям по обе стороны границы. Напомним, что 4,8% населения Узбекистана - этнические таджики, а доля узбеков в Таджикистане, хоть и неуклонно уменьшается, по официальным данным, составляет более 10%.



Однако изменения к лучшему в вопросах пересечения границы наметились уже в прошлом году. Сначала власти двух стран договорились восстановить разорванное в 1992 году прямое авиасообщение между столицами, а потом трижды снижали стоимость билетов.



Впрочем, даже нынешнюю стоимость авиаперелета в два конца - около 8700 руб.- нельзя назвать доступной для многих жителей Таджикистана и Узбекистана. Примечательно, что сразу после Нового года узбекская авиакомпания предложила открыть новые авиарейсы, связывающие Душанбе с узбекскими городами Бухара и Самарканд, где живет много таджиков.



Также источник Asia Plus сообщил, что президент Рахмон и премьер Арипов договорились о запуске новых поездов и автобусов и об открытии дополнительных КПП между странами. Не менее важным достижением можно назвать и решение по вопросу Фархадской ГЭС на границе двух стран. Землю под ней, по словам правительственного источника, признают территорией Таджикистана, но сам объект будет считаться собственностью Узбекистана. Впрочем, мощность Фархадской ГЭС не идет в сравнение с Рогунской - куда более крупным гидроузлом, который многие годы был раздражающим фактором между Душанбе и Ташкентом. "Решение по Фархадской ГЭС - достаточно небольшому проекту - это скорее указание на то, что Ташкент готов урегулировать вопросы шаг за шагом. Строительство Рогунской ГЭС сейчас идет полным ходом, и узбекская сторона не выражает недовольства по этому вопросу",- напомнил "Ъ" директор узбекского негосударственного центра "Билим карвони" Фарход Толипов.



Как предположил Андрей Грозин, последние шаги узбекских властей говорят об изменении модели поведения в отношениях с соседями. "Если раньше на слабых соседей предпочитали оказывать давление, то теперь, убедившись, что такая тактика не дает желаемого результата, от нее отказались".



Кирилл Кривошеев

11.01.18 Источник - kommersant.ru

