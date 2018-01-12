В киргизских Алайских горах нашли древнейшую в ЦА стоянку древнего человека

00:44 15.01.2018 В Киргизии археологи нашли места первого обитания горных жителей Центральной Азии



Археологи из Новосибирска и Американского университета Центральной Азии (АУЦА) обнаружили в Алайской долине артефакты, которые в полтора-два раза древнее всех предыдущих находок. Это дает возможность предположить, что именно из Алайской долины человечество начало заселять высокогорные области Средней Азии.



Как сообщает пресс-служба Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН (ИАЭТ СО РАН), научная экспедиция проходила на территории археологического памятника Обишир, расположенного в предгорьях Памиро-Алайской горной системы в Киргизии. Стоянка древнего человека Обишир известна археологам с 1965-го года. Памятник изучался в течение пяти полевых сезонов в 1960-1970 годы прошлого века. По особенностям каменного инвентаря и по геологическим данным был сделан вывод, что древние люди проживали здесь около 10 тысяч лет назад.



Мелкие острия, похожие на наконечники стрел, использовались как ножи по мясу. Фото с сайта archaeology.nsc.ru



После длительного перерыва научные работы на Обишире возобновились в 2015 году. Сегодня стоянка изучается с применением новейших методов полевых исследований. Полученные по итогам полевого сезона 2017-го года результаты на порядок превосходят артефакты, которые в свое время удалось найти советским исследователям. В частности, на так называемой Алайской стоянке, расположенной на высоте 2,8 км над уровнем моря, были собраны 244 каменных артефакта. Среди находок - орудия труда и отходы производства.



Отбор образцов на Обишире. Фото с сайта archaeology.nsc.ru



"Изучение последних помогает археологам определить использованную технику изготовления орудий древним человеком и выяснить примерный этап развития каменной индустрии, к которому относятся найденные предметы. Все они оказались намного древнее, чем считали предыдущие исследователи - около 15-20 тысяч лет назад вместо 8-10 тысяч лет назад. К этому выводу сотрудники ИАЭТ СО РАН пришли, отметив идентичность технологий изготовления орудий на Алайской стоянке с артефактами в древних слоях стоянок в том же регионе (Ходжа-Гор, Курама и Обишир-5). На перечисленных стоянках в предыдущие годы проведены точные датировки по изотопам углерода C14 в кусочках угля и в костных фрагментах животных", - говорится в сообщении Института истории и этнографии.



Эти данные дают повод предположить, что человек начинал хозяйственное освоение высокогорных областей Средней Азии именно из Алайской долины. Орудия труда и технологии на более поздних стоянках человека в горах Памира на территории Таджикистана и Киргизии могли быть заимствованы у древних алайцев.



Обработка мяса экспериментальным скреблом. Фото с сайта archaeology.nsc.ru



Всего на памятнике Обишир археологической экспедиции удалось найти около пяти тысяч древних артефактов, среди них каменные орудия труда, украшения из камня. Также был найден зуб человека современного типа - примечательная находка, так как в этом регионе очень редко удается откапывать антропологический материал. Найденный зуб принадлежит, как установили исследователи, именно человеку, а геологический временной слой, в котором он находился, не оставляет сомнений, что этот гоминид принадлежал к виду Homo sapiens. Эти данные в ближайшее время будут уточнены по результатам анализа ДНК.



Молочный зуб (верхний резец) человека, найденный на Обишире. Фото с сайта archaeology.nsc.ru



Также в ходе экспедиции ученые обнаружили 15 новых памятников разных периодов (от каменного века до средневековья), среди которых пещера Чегыртке, в которой было найдено древнее орудие типа "нуклеус-резец", что дает основание предполагать достаточно древний характер каменной индустрии палеолитического периода в данной местности.

12.01.2018 Источник - fergananews.com

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