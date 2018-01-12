 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.01.2018
01:41  О книге "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", - Къ
00:44  В киргизских Алайских горах нашли древнейшую в ЦА стоянку древнего человека
00:42  Когда палят пушки. ИГ убивает ковровое производство в Афганистане
00:07  Набрали по объявлению. Кого в Казахстане считают экстремистом
Воскресенье, 14.01.2018
19:46  Анкара твердым "нет" ответила на планы США по созданию "сил безопасности границы" в Сирии
18:01  Что будет, если США тронут российские активы по примеру казахстанских, - М.Хазин
15:45  Предательство элит. "Друзья Путина" готовы ползти к Трампу на коленях, - "СП"
15:13  Иранский гамбит Трампа заставит Европу выбирать между США и Россией, - Н.Коваленко
12:45  В Узбекистане появится новый Тебинбулакский горно-металлургический комплекс
12:01  Полноценная паника. Жителям Гавайев по ошибке сообщили о ракетном ударе по островам
10:59  Бывший информатор Wikileaks - предатель и трансгендер Мэннинг баллотируется в Сенат США
10:32  Макрон написал эротическо-автобиографический роман. О своем романе с старушкой
10:29  Всемирный банк назвал существенным вклад России в экономический рост ЦентрАзии
09:07  Портал для отправки фараонов в загробный мир нашли в пирамиде Хеопса
08:06  Киндер-премьер Исаков назначил 30-летнего Буржуева зампредом КырГоскомсвязи
Суббота, 13.01.2018
21:13  Вашингтон – Тегеран: первая ничья. Но Трамп готовит новую атаку
19:54  Памятник И.Каримову в Москве соорудит британский скульптор Пол Дей
15:21  И без нас там все оформят. Почему адекватные граждане не ходят на выборы в России, - Ф.Мироглов
15:19  Ожесточенные бои идут в последнем крупном оплоте повстанцев в Сирии, - New York Times
13:45  США делают ставку на "Исламское государство" для подрыва позиций Китая и России в Африке, - Д.Минин
13:39  Другая война. Почему обычная реклама спровоцировала мировой скандал, - Э.Чаландзия
13:00  Движение вверх! Первый казах-олимпийский чемпион-баскетболист Алжан Жармухамедов рассказал, почему переехал в Москву
09:50  Палата номер ноль. Как выживает киргизская психиатрия без денег и врачей, - А.Мамараимов
09:40  Мир на пути развала. Главный экономический тренд 2018-го года - тотальная дезинтеграция, - И.Бойко
09:39  Казахстан пошел наперекор Москве. Астана не боится нарушать договоренности с Россией, - "СП"
09:33  Две родины, одна жизнь. Как таджики с узбеками русские деревни спасают
08:00  Грузия. Панкисское ущелье закипело и готово взорваться, - Ю.Рокс
07:43  Мировые державы начинают новый передел Ближнего Востока, - М.Рощин
00:01  Россия и европейский газовый рынок, - П.Искендеров
Пятница, 12.01.2018
23:29  Назарбаев летит в США. Зачем?
22:48  Денег нет, но вы - ... РосПравительство Медведева успешно размотало Резервный фонд страны, - "МК"
21:57  По доносу жены. Глава Мартукского РОВД Казахстана Лазарев задержан "за разглашение госсекретов"
21:50  Российский спецназ "Краснополем" уничтожил обстрелявших базу Хмеймим боевиков
21:48  Следующие выборы в узбекский парламент избавят от "мертвых душ"
21:37  Крепчает. Депутаты Шымкента также переименовывают проспект в честь Н.Назарбаева
21:29  Парламент Узбекистана признал "допущенные ошибки в проекте госбюджета"
19:36  Амбициозный проект G4 Алматы-City зарыл в песок 31 миллиард тенге
19:32  Strategist: В чем суть внешней политики Эрдогана?
19:22  Сирия. Джихадисты, при поддержке Турции, перешли в контрнаступление в Идлибе
17:39  Легендарному казахскому "Кара майору", ветерану Афганской войны Борису Керимбаеву - 70 лет!
17:37  Баку шантажирует Иран массовыми беспорядками и новой войной в Карабахе, - И.Шабанов
14:02  Буран в Астане рушит здания и повреждает автомобили - видео очевидцев
07:56  Известный казахстанский буржуй Сейсембай ("Сеймар") бежал из страны
07:45  Эвакуация боевиков ИГ из Сирии при содействии США – вариант операции ODESSA, - Д.Минин
07:44  Для кого может стать ловушкой китайская точка опоры Евросоюза? - Е.Пустовойтова
07:31  В китайском Линьфэне власти взорвали "церковь" проамериканских миссионеров баптистов-евангелистов
07:15  Жену надо воспитывать "вежливо, плетью" и "обязательно пожалеть". Как совместить казахские обычаи и шариат? - З.Наурзбаева
07:10  Прыткий молодой человек. В Шымкенте объявлен в розыск руководитель городского центра занятости населения Жамалбеков
06:41  Рахмон обещает не создавать проблем соседям. Таджикистан и Узбекистан договорились о границе и визах, - В.Панфилова
06:40  Трамп готовит Путину нефтяную бомбу. Россия не вписывается в американскую сырьевую мечту, - А.Башкатова
06:32  Национальным координатором по ШОС Казахстана назначен посол Алимбаев
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
В киргизских Алайских горах нашли древнейшую в ЦА стоянку древнего человека
00:44 15.01.2018

В Киргизии археологи нашли места первого обитания горных жителей Центральной Азии

Археологи из Новосибирска и Американского университета Центральной Азии (АУЦА) обнаружили в Алайской долине артефакты, которые в полтора-два раза древнее всех предыдущих находок. Это дает возможность предположить, что именно из Алайской долины человечество начало заселять высокогорные области Средней Азии.

Как сообщает пресс-служба Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН (ИАЭТ СО РАН), научная экспедиция проходила на территории археологического памятника Обишир, расположенного в предгорьях Памиро-Алайской горной системы в Киргизии. Стоянка древнего человека Обишир известна археологам с 1965-го года. Памятник изучался в течение пяти полевых сезонов в 1960-1970 годы прошлого века. По особенностям каменного инвентаря и по геологическим данным был сделан вывод, что древние люди проживали здесь около 10 тысяч лет назад.

Мелкие острия, похожие на наконечники стрел, использовались как ножи по мясу. Фото с сайта archaeology.nsc.ru

После длительного перерыва научные работы на Обишире возобновились в 2015 году. Сегодня стоянка изучается с применением новейших методов полевых исследований. Полученные по итогам полевого сезона 2017-го года результаты на порядок превосходят артефакты, которые в свое время удалось найти советским исследователям. В частности, на так называемой Алайской стоянке, расположенной на высоте 2,8 км над уровнем моря, были собраны 244 каменных артефакта. Среди находок - орудия труда и отходы производства.

Отбор образцов на Обишире. Фото с сайта archaeology.nsc.ru

"Изучение последних помогает археологам определить использованную технику изготовления орудий древним человеком и выяснить примерный этап развития каменной индустрии, к которому относятся найденные предметы. Все они оказались намного древнее, чем считали предыдущие исследователи - около 15-20 тысяч лет назад вместо 8-10 тысяч лет назад. К этому выводу сотрудники ИАЭТ СО РАН пришли, отметив идентичность технологий изготовления орудий на Алайской стоянке с артефактами в древних слоях стоянок в том же регионе (Ходжа-Гор, Курама и Обишир-5). На перечисленных стоянках в предыдущие годы проведены точные датировки по изотопам углерода C14 в кусочках угля и в костных фрагментах животных", - говорится в сообщении Института истории и этнографии.

Эти данные дают повод предположить, что человек начинал хозяйственное освоение высокогорных областей Средней Азии именно из Алайской долины. Орудия труда и технологии на более поздних стоянках человека в горах Памира на территории Таджикистана и Киргизии могли быть заимствованы у древних алайцев.

Обработка мяса экспериментальным скреблом. Фото с сайта archaeology.nsc.ru

Всего на памятнике Обишир археологической экспедиции удалось найти около пяти тысяч древних артефактов, среди них каменные орудия труда, украшения из камня. Также был найден зуб человека современного типа - примечательная находка, так как в этом регионе очень редко удается откапывать антропологический материал. Найденный зуб принадлежит, как установили исследователи, именно человеку, а геологический временной слой, в котором он находился, не оставляет сомнений, что этот гоминид принадлежал к виду Homo sapiens. Эти данные в ближайшее время будут уточнены по результатам анализа ДНК.

Молочный зуб (верхний резец) человека, найденный на Обишире. Фото с сайта archaeology.nsc.ru

Также в ходе экспедиции ученые обнаружили 15 новых памятников разных периодов (от каменного века до средневековья), среди которых пещера Чегыртке, в которой было найдено древнее орудие типа "нуклеус-резец", что дает основание предполагать достаточно древний характер каменной индустрии палеолитического периода в данной местности.
12.01.2018

Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515966240
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  